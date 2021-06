Christian Eriksen: Fricktaler Fussballer reagieren geschockt

Fricktal «Da läuft es einem kalt den Rücken runter» ‒ so erlebten Fricktaler Fussballer den Eriksen-Schock Das Drama rund um den Kollaps von Christian Eriksen bei der Fussball-Europameisterschaft beschäftigt auch Hobbysportlerinnen und Hobbysportler im Fricktal. Viele von ihnen hatten den Vorfall live vor dem Fernseher miterlebt ‒ und mitgebangt. Mehrere Vereine kündigen nun gar an, Massnahmen zu ergreifen. Nadine Böni 14.06.2021, 17.23 Uhr

Die dänische Mannschaft formt einen Kreis um Christian Eriksen, der von Ärzten und Sanitätern betreut wird. Keystone

Juan Carlos Germann sass am frühen Samstagabend im Clubhaus des FC Stein und war fassungslos. Wie viele Fussballfans auf der ganzen Welt hatte er eben im Fernsehen mit anschauen müssen, wie Dänen-Star Christian Eriksen beim EM-Spiel gegen Finnland auf dem Feld kollabierte und minutenlang reanimiert werden musste. «Auf einmal war es sehr still im Clubhaus. Das war ein absoluter Schockmoment für alle», sagt Germann, Präsident des FC Stein.

«Da läuft es einem kalt den Rücken runter, gerade als Fussballer», sagt auch Mathias Gehrig, Präsident des FC Laufenburg-Kaisten. Und weiter:

«Das führt einem schlagartig vor Augen, wie schnell es gehen kann.»

Auch Angelo Borserini, Präsident des FC Kaiseraugst, beschäftigte der Vorfall: «Vor allem der Gedanke an die Angehörigen, die das im Stadion miterleben mussten, geht mir sehr nah.»

Bewunderung für die Ärzte und Helfer

Auch viel Bewunderung ist bei den Fricktaler Hobbyfussballern zu spüren. Einerseits für die Reaktion von Eriksens Teamkollegen. Die dänische Mannschaft hatte auf dem Platz einen Kreis um ihn gebildet, um ihn vor den Kameras zu schützen, ihm Kraft zu geben vielleicht auch. «Das hat mich sehr berührt», sagt Germann. Andererseits auch für das medizinische Personal und die Ärzte, die Christian Eriksen auf dem Platz versorgten.

Und genau das beschäftigt die Clubpräsidenten derzeit: Die Frage, ob man selbst richtig reagieren würde – und könnte. Die Frage, ob man selbst das nötige Wissen und die Ausrüstung hätte, um zu helfen.

Die Clubpräsidenten wissen: Was Eriksen passiert ist, kann jedem passieren. Ein trauriger Beweis ereignete sich vor Jahren im Fricktal, als ein Spieler nach einem Herzversagen starb.

Für den verletzten Kollegen da sein

«Zum Glück war ich auf dem Fussballplatz noch nie mit einer Situation konfrontiert, in der es um Leben und Tod ging», sagt Angelo Borserini. Wohl aber mit gröberen Verletzungen, Kreuzbandrissen etwa oder einem Leistenbruch. Er sagt:

«Da geht es in erster Linie immer darum, den verletzten Kollegen möglichst zu beruhigen und ihm eine gewisse Geborgenheit zu geben – und natürlich, rasch Hilfe zu organisieren.»

Der Kollaps von Christian Eriksen führt nun aber auch dazu, dass die medizinische Versorgung auf den Fussballplätzen zum Thema wird. Vorschriften dazu gibt es seitens des Fussballverbands Nordwestschweiz bisher kaum. Ein Defibrillator etwa ist keine Pflicht – wobei es Pascal Buser, Geschäftsführer des Verbands, es für «durchaus wünschenswert» hält, wenn die Plätze über solche Geräte verfügen würden.

FC Laufenburg-Kaisten schafft Defibrillator an

Als Besitzer entscheiden meist die Gemeinden, mit welchen Geräten die Sportanlagen ausgerüstet werden. Möglich aber, dass der Verband in naher Zukunft einen Appell an die Gemeinden richtet, etwa bei Sanierungs- oder Neubauprojekten von Sportanlagen auch an diesen Aspekt zu denken. «Das werden wir anschauen», sagt Buser.

Pascal Buser, Geschäftsführer des Fussballverbands Nordwestschweiz. Kenneth Nars (5. Mai 2020)

Beim FC Laufenburg-Kaisten derweil hat der Vorstand kurzerhand beschlossen, einen Defibrillator anzuschaffen. Auch, dass einzelne Clubvertreter einen Nothilfe-Kurs absolvieren, sei denkbar, sagt Präsident Mathias Gehrig.

Das ist auch in Kaiseraugst und Stein – hier gibt es auf den Anlagen bereits einen Defibrillator – ein Thema. «Wir werden das an der nächsten Vorstandssitzung besprechen», heisst es. Für Gehrig ist ohnehin klar:

«Dieser Vorfall hat gezeigt, was die richtige Hilfe im Ernstfall bewirken kann.»

Er hofft auf eine Signalwirkung – bei Vereinen und den Menschen allgemein: «Nothilfe ist wichtig. Alle können zum Lebensretter werden.»