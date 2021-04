Fricktal Corona sorgt für einen Camping-Boom – die Reiserestriktionen aber dämpfen die Freude Die Nachfrage bei Fricktaler Wohnmobilvermietungen und Campingshops steigt. Und auch die Campingplätze der Region sind gut in die Saison gestartet – sorgenfrei blicken aber nicht alle auf die kommenden Monate: Die Reiserestriktionen in Europa könnten ihnen einen Strich durch die Rechnung machen. Nadine Böni 10.04.2021, 05.00 Uhr

Anton und Jeannette Bitter führen in Mumpf den Camping- und Outdoorshop Kreher. Während Corona ist der Umsatz stark angestiegen. Nadine Böni / Aargauer Zeitung

Anton Bitter ist gerade ein vielbeschäftigter Mann. Der Betreiber des Campingshops Kreher in Mumpf, eigentlich seit einiger Zeit pensioniert, springt dieser Tage oft im Geschäft ein – «weil im Laden einfach sehr viel los ist», wie er sagt. Camping liege seit Jahren im Trend, die Covid-19-Pandemie habe diesen aber noch einmal deutlich verstärkt. Bitter:

«Die Nachfrage ist seit Ausbruch der Pandemie förmlich explodiert.»

Zu den Stammkunden seien viele Neueinsteigerinnen und -einsteiger gekommen, welche die Vorzüge des Campens schätzen. Dies gerade in Zeiten, wo langfristiges Planen kaum möglich ist. «Viele haben das Bedürfnis, trotz Corona zu reisen. Dabei möchten sie dann möglichst unabhängig und flexibel sein», sagt Bitter.

Die Wohnmobile sind schon ausgebucht

Daniel Bernet, Geschäftsführer der gleichnamigen Carrosserie und Vermietung in Möhlin, kann das so nur bestätigen. Sieben Wohnmobile vermietet er jeweils von Frühjahr bis Herbst – und die Nachfrage ist seit Ausbruch der Pandemie spürbar gestiegen. «In den Sommerferien sind wir schon fast ausgebucht», sagt er. Auch er merkt, dass die Menschen in Pandemiezeiten eher kurzfristig über allfällige Destinationen entscheiden. Bernet aber gibt zu bedenken:

«Es ist wichtig, auch die Stellplätze zu reservieren, denn viele Campingplätze sind in der Hochsaison bereits ausgebucht.»

Die bestehenden Reisevorschriften beeinflussen dabei auch direkt die Nachfrage im Campingshop in Mumpf: Markierungstafeln für Veloträger etwa, wie sie in Spanien oder Italien vorgeschrieben sind, hat Bitter in den letzten Monaten kaum verkauft. «Die Leute bleiben halt eher in der Schweiz.»

Guter Saisonstart für Campingplätze

Das wiederum merken auch die Campingplatzbetreiber in der Region. Über Ostern etwa war der Platz in Frick ausgebucht, jener in Möhlin ebenfalls nahezu. Entsprechend zufrieden sind die Betreiber mit dem Start in die Saison. So sagt Fabian Benz, der gemeinsam mit Roger Mösch den Platz in Frick führt:



«Wir spüren, dass die Menschen den Drang haben, aus ihrem Alltag rauszukommen und ein paar Tage an einem anderen Ort zu verbringen.»

Die Vorschriften für Reisen ins Ausland – vielerorts gilt eine Test- oder Quarantänepflicht und das Bundesamt für Gesundheit führt eine Liste mit Risikoländern – hätten dabei sicher einen grossen Einfluss auf die Nachfrage. «Viele weichen deshalb wohl auf Destinationen in der Schweiz aus», sagt Benz.

Roger Mösch (links) und Fabian Benz sind mit dem Saisonstart auf dem Fricker Campingplatz zufrieden.

Marc Fischer / 4. Oktober 2018

Trotz des guten Saisonstarts aber blicken nicht alle Campingplatzbetreiber sorgenfrei in die nähere Zukunft. So etwa Alf Hesse. Er führt den Campingplatz in Möhlin – ein «klassischer Durchgangsplatz und deshalb stark abhängig vom Durchreiseverkehr», wie er sagt. «Viele Touristen aus Deutschland, den Niederlanden oder Skandinavien legen auf ihrer Reise in den Süden bei uns eine Pause ein und bleiben ein oder zwei Nächte.»

Sollten die Reiserestriktionen in Europa in den Sommermonaten noch immer so streng sein, dürften Hesse also die meisten Gäste fehlen. Das hat er schon im vergangenen Jahr heftig zu spüren bekommen:

«Rund die Hälfte des Umsatzes ist weggebrochen.»

Hesse teilt deshalb die Hoffnung daher vieler Reiselustiger: Dass die Restriktionen im Sommer nicht mehr so streng sind.