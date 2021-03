Mit der Aktion «Frühlingserwachen» startet der Rheinfelder Einzelhandel traditionell in die warme Jahreszeit. Dieses Jahr aber zieht Corona die Wintermüdigkeit in die Länge. Die Pandemie bremst den Elan so mancherorts aus. Doch die Hoffnung auf die Durchführbarkeit von Märkten in den kommenden Wochen ist da.

Hans Christof Wagner 12.03.2021, 05.00 Uhr