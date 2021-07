Corona-Lockerungen freuen Fricktaler Chöre und Theater

Fricktal Chöre dürfen die Maske ablegen, die Musikgesellschaften wieder proben: «Wir können endlich wieder loslegen» Mit den neuesten Lockerungen dürfen auch Theatervereine, Chöre und Musikgesellschaften ihre Aktivitäten wieder ohne grössere Einschränkungen aufnehmen. Die Erleichterung und Freude darüber ist gross – ebenso aber die Vorsicht und die Furcht, dass alles schnell wieder vorbei sein könnte. Nadine Böni 03.07.2021, 05.00 Uhr

Dani Kalt, Chorleiter von «Klangtastisch», kam aus der Not heraus auf die Idee von Drive-in-Chorproben. Zvg / Aargauer Zeitung

Niemand konnte damals wissen, dass ausgerechnet eine hektische Aufräumaktion die letzte Vereinsaktivität für mehr als 15 Monate werden würde. Am 13. März 2020, einem Freitag, hätte das Theater Hottwil mit dem neuen Stück Familiengeschäfte Premiere feiern sollen – ausgerechnet an dem Tag also, als der Bundesrat den ersten Lockdown ankündigte. Vier Stunden vor der Premiere.

Über Monate kaum Vereinsaktivitäten

Christa Leber, Präsidentin des Vereins, erinnert sich noch gut: «Noch am Mittwoch zuvor führten wir die Hauptprobe durch, am Donnerstag wurde die Turnhalle eingerichtet – und dann musste kurzfristig alles abgesagt und auch die Turnhalle wieder aufgeräumt werden, bevor am Montag der Lockdown begann.»

Wenige Tage vor dem Lockdown probte das Theater Hottwil noch. Charlotte Fröse (11. März 2020)

Das seien sehr spezielle Momente gewesen, «auch wenn wir den Entscheid des Bundesrats angesichts der Lage absolut nachvollziehen konnten», sagt Christa Leber. Seither gab es kaum Vereinsaktivitäten. Selbst die Generalversammlung im August wurde virtuell durchgeführt – und der Entscheid gefällt, 2021 auf eine Produktion zu verzichten. Leber sagt:

«Das hat sich im Nachhinein sicher als richtig herausgestellt.»

Nun gibt es dank der neuesten und umfassenden Lockerungen Hoffnung – für Theatervereine wie in Hottwil, wie auch für Musikgesellschaften und Chöre. Sie waren es, die bis zuletzt unter starken Einschränkungen litten. In Chören etwa mussten die Sängerinnen und Sänger Maske tragen, in Musikgesellschaften die Musikerinnen und Musiker grossen Abstand zueinander halten. Proben waren so, wenn überhaupt, nur eingeschränkt möglich.

Die Erleichterung ist gross

Für die Vereine und Gesellschaften ist das eine grosse Erleichterung. So etwa bei der Musikgesellschaft Möhlin mit Präsident Beat Bühler. Die letzten Monate seien schwierig gewesen, sagt er. Auch wenn die Gemeinde aushalf und grössere Proberäume zur Verfügung stellte. «Wir haben nun eine Grundlage, wieder den ordentlichen Probebetrieb aufzunehmen und hoffen, dass das dann auch klappt», sagt Bühler.

Er ist durch die Erfahrungen der vergangenen Monate vorsichtig geworden. «Zu weit voraus sollte man nicht planen», sagt er. Nach den Sommerferien aber möchte die Musikgesellschaft wieder loslegen. Und Bühler freut sich darauf:

«Das Musizieren hat mir sehr gefehlt. Während der Proben bleibt kein Platz für andere Gedanken. Das ist für mich Abschalten und Kopflüften.»

Offen ist, wann wieder Anlässe und Konzerte stattfinden. «Momentan ist es noch ein Abwägen. Vieles läuft verständlicherweise nur langsam an», sagt Bühler. Aber: Die Hoffnung ist da, dass die Musikgesellschaft in den kommenden Monaten doch den einen oder anderen Auftritt haben kann.

Videokonferenz ist eher nicht geeignet

So tönt es auch beim Fricktaler Chor Klangtastisch. Auch hier war der Probebetrieb über Monate eingeschränkt oder unmöglich. Dani Kalt erzählt mit einem Lachen von der Erfahrung, dass sich Videokonferenzen für eine Chorprobe kaum eignen würden: «Verzögerungen, Qualität – das klang grauslig», sagt der Chorleiter.

Der Chor Klangtastisch probte bei Wind und Wetter und während Corona – dank der Drive-in-Idee sicher im eigenen Auto. Zvg / Aargauer Zeitung

Als Alternative erstellten die Chormitglieder etwa einen Adventskalender mit Videos und lud der Chorleiter zu Drive-in-Proben ein. Kalt sagt:

«War das eine Freude unter den Sängern und Sängerinnen. Endlich wieder zusammen und doch getrennt. Wieder Singen, Lachen, Musik zum Leben erwecken. Wir probten bei Sturm und Schnee – aber es war grandios.»

Ohne diese Idee wäre es von Woche zu Woche «schwieriger geworden», glaubt Kalt. «Für jeden war die latente Chance da, sich auf was anderes, Neues zu fokussieren – Hobbys, die man im Lockdown praktizieren kann.»

Seit Januar probt der Chor Klangtastisch wöchentlich im Drive-in-Modus. Youtube

Nun freut sich der Chor, ebenso wie die Musikgesellschaft, auf die ersten Auftritte nach der langen Zwangspause. «Es geht Schritt für Schritt wieder los», sagt Dani Kalt. Ein erster Termin steht bereits: Anlässlich des Sommerfests des Vereins Fricktal tanzt im August wird Klangtastisch einen ersten Outdoor-Auftritt haben. «Die Vorfreude darauf ist riesig», sagt Kalt.

Theater entscheidet nach den Sommerferien

Beim Theater Hottwil ist derweil noch kein Entscheid gefallen, ob für das kommende Jahr wieder eine Produktion lanciert wird. Der Entscheid soll nach den Sommerferien fallen. Ihr fehle vor allem der Kontakt zu den Mitgliedern, sagt Präsidentin Christa Leber.

«Wir haben Mitglieder in allen Altersstufen, von Jugendlichen bis zu Seniorinnen und Senioren. Es ist schön, den Zusammenhalt untereinander zu spüren. Das kam in den vergangenen Monaten sicher zu kurz.»

Ob mit Produktion oder ohne, Leber hofft vor allem, dies nachholen zu können: «Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, sonst ein Treffen zu organisierten – einfach, um sich mal wieder zu sehen und sich auszutauschen.»