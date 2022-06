Betriebsferien im Sommer: So reagieren Beizer auf die Personalnot

Fricktal Betriebsferien mitten im Sommer: So krass müssen Beizer inzwischen auf den Personalmangel reagieren Die Suche der Wirtinnen und Wirte nach Mitarbeitenden wird immer verzweifelter. Stellenangebote bleiben oft über Monate unbesetzt. Um das noch vorhandene Personal nicht auch noch zu verlieren, müssen die Gastronomen so manche Kompromisse eingehen. Die Reduzierung der Öffnungszeiten gehört dazu – und das mitten in der Gartenbeiz-Saison. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 24.06.2022, 05.00 Uhr

Sepp Hohler, Wirt des Gasthofs Anker in Mumpf, wird ab 11. Juli sein Lokal für zwei Wochen schliessen – und damit auch seine beliebte Terrasse. Nadine Böni (4. März 2020)

Betriebsferien und das mitten im umsatzstarken Sommergeschäft – nein, räumt Sepp Hohler ein, das hat es, seit er das Gasthaus Anker in Mumpf führt, noch nie gegeben. Aber Hohler hat keine andere Wahl: Ab dem 11. Juli macht er sein Lokal für zwei Wochen zu.

Er kommt damit seinem noch vorhandenen Personal entgegen. Macht es den Mitarbeitenden so möglich, mit den Kindern in den Schulferien zu verreisen. Doch so muss er auf bares Geld verzichten, das er sonst verdient hätte, gerade auf seiner unter den Gästen beliebten Terrasse mit Blick auf den Rhein.

Öffnungszeiten reduziert, Aufträge abgesagt

Hohler hat schon die Öffnungszeiten reduziert, um Personalkapazitäten freizuschaufeln. Aber dennoch hat es oft nicht gereicht. Die Konsequenz: Der Mumpfer Gastronom musste wegen Personalnot schon viele Catering-Aufträge absagen. Er sagt:

«Der Mangel an Mitarbeitenden war vor Corona nicht so krass wie jetzt.»

Die Gastronomie, die Fricktaler macht da keine Ausnahme, sucht händeringend nach Personal für Küche und Service. «Uns fehlen die ausgebildeten Leute, die Profis», bestätigt auch Jörg Lenzin, Wirt des «Ochsen» in Wölflinswil.

Jörg Lenzin, Wirt im Wölflinswiler «Ochsen», hat die Vier-Tage-Woche eingeführt, um das Personal zu entlasten. Dennis Kalt (20. April 2022)

Hohler sagt, dass er eben nicht nur Hilfskräfte suche zum Geschirrspülen und Abtischen, sondern Mitarbeitende, die mehr könnten. Auch von ennet der Grenze, aus dem Südbadischen, könne er aber kaum mit Bewerbungen rechnen, erzählt der «Anker»-Wirt, trotz der vergleichsweise hohen Löhne in der Schweiz.

Stelle lieber unbesetzt lassen, wenn die Qualifikation fehlt

Mit Bewerberinnen und Bewerbern, die von den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren RAV geschickt werden, machten die Wirte weniger gute Erfahrungen. Vielfach hätten die gar kein echtes Interesse an dem Job und würden sich nur bewerben, weil das RAV sie dazu auffordert, erklärt Mike Waldmeier, der mit Schwester Sandra Güntert im «Löwen» in Möhlin wirtet. Waldmeier erzählt, dass es durchaus Interesse an den ausgeschriebenen Jobs gebe. Aber er sagt auch:

«Wenn die Qualifikation fehlt, lasse ich die Stelle lieber unbesetzt.»

Schliesslich habe er als Wirt einen Ruf zu verlieren. Waldmeier war über Monate auf der Suche nach einer Servicekraft. Jetzt hat er sie gefunden – eine Alleinerziehende aus Berlin, die im August bei ihm beginnt. Die Liebe habe die Frau nach Möhlin verschlagen. Waldmeier ist froh darüber und kam der Mutter auch bei der Arbeitszeit entgegen, damit diese sie mit der Kinderbetreuung vereinbaren kann.

Aufs Wochenende wollen die Wirte nicht verzichten

«Personaleinsatz in der Gastronomie war schon immer eine Riesenbüez, aber aktuell müssen wir mehr denn je jonglieren», sagt Lenzin. Jetzt sieht sich der «Ochsen»-Wirt am Limit, wenn er sagt: «Mehr reduzieren geht nicht.» Lenzin hat schon die Vier-Tage-Woche eingeführt. Aber den umsatzstarken Wochendienst will und kann er seinen Leuten nicht ersparen.

Auch Hohler hat seine Betriebszeiten unter die Lupe genommen. Und jetzt entschieden, an zwei Tagen das Lokal nachmittags zu schliessen – Zeiten, die ohnehin umsatzschwach waren. Waldmeier hat die Öffnungszeiten täglich schon um fünf Stunden reduziert. Somit geht das Fricktal auch hier mit dem Trend: Die Zahl der Dorfbeizen, die vom Znüni bis zum Abendessen durchgehend offen haben, wird immer kleiner.

