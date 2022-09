Wird es 2022 keine oder weniger Weihnachtsbeleuchtung geben

Fricktal Gefahr der Strommangellage: Kommt jetzt das Aus für Lichterketten, Kerzen und Leuchtsterne? In der Adventszeit könnte es dieses Jahr deutlich weniger hell sein, womöglich ganz dunkel. Auch Fricktaler Städte und Gemeinden prüfen derzeit, wie sie auf die drohende Stromknappheit reagieren sollen. Entschieden sei bisher noch nichts, heisst es. Dabei dürften sich die Menschen gerade jetzt auf Besinnlichkeit freuen, auf nach Corona zurückkehrende Weihnachtsmärkte, wie die von Frick und Laufenburg. Hans Christof Wagner 15.09.2022, 05.00 Uhr

In der Rheinfelder Altstadt sorgt Weihnachtsbeleuchtung für stimmungsvolle Momente vor dem Fest. Henri Leuzinger (27. November 2020)

Die Tage werden kürzer, das Licht wird knapper – Weihnachten, das Fest des Lichts, rückt näher. Dieses Jahr aber könnte die Adventszeit in den Städten und Gemeinden weniger hell werden, womöglich ganz dunkel. Schon im August hat der Schweizerische Städteverband unter anderem die Prüfung einer möglichen Einschränkung der Weihnachtsbeleuchtung im öffentlichen Raum empfohlen.

Dieser Empfehlung kommen jetzt auch Fricktaler Städte und Gemeinden nach. Roger Erdin, Stadtschreiber von Rheinfelden, sagt:

«Aufgrund der drohenden Strommangellage prüfen wir zahlreiche konkrete Energiesparmassnahmen. Der Gemeinderat wird in den nächsten Tagen darüber beschliessen.»

Ausschliessen, ob Strom auch für den Bereich Weihnachtsbeleuchtung in den Gassen und auf den Plätzen der Zähringerstadt gespart werden wird, kann Erdin also nicht. In Rheinfelden gehören zum Weihnachtsschmuck im öffentlichen Raum die Weihnachtsbeleuchtung in der Altstadt, der Christbaum vor dem Rathaus und ein weiterer im Rathausinnenhof.

Die Aktion «Adventsfunkeln», welche die Beleuchtung des Stadtparks einschliesst, in Rheinfelden ist 2022 unsicher. Hans Christof Wagner (27. November 2020)

Rheinfelder «Adventsfunkeln» steht in den Sternen

Ob und in welchem Rahmen dieses Jahr wieder die Aktion «Adventsfunkeln» steigen kann, die auch mit der Illumination von Stadtpark, Rheinbrücke und Inseli in den Vorjahren immer wieder bezaubert hat, ist laut Tourismusbüro aktuell offen.

Die Adventsbeleuchtung an der Fricker Hauptstrasse gehörte bisher immer im Advent dazu. Nadine Böni (12. Dezember 2018)

Auch in Frick ist das Thema Stromsparen und Weihnachten angekommen, wie Gemeindeschreiber Michael Widmer bestätigt. Das Thema von Sparmassnahmen im Zusammenhang mit einer möglichen Strommangellage werde an einer der nächsten Sitzungen des Gemeinderats Thema sein, kündigt er an. Und fügt hinzu:

«Die Weihnachtsbeleuchtung wird dabei auch thematisiert.»

In Laufenburg wird Stadtschreiber Marco Waser zufolge der Stadtrat kommende Woche entscheiden. Dort müsse die Frage auch mit der deutschen Schwesterstadt abgestimmt werden.

Grossrat Werner Müller findet den Verzicht auf Weihnachtsbeleuchtung gut. Bild: zvg

Meisterschwanden hat als Aargauer Gemeinde den Verzicht auf eine Weihnachtsbeleuchtung schon beschlossen. Grossrat Werner Müller aus Wittnau begrüsst das, sagt:

«Weihnachtsbeleuchtung ist sicher nicht der Riesenverbraucher. Sie zu reduzieren oder darauf zu verzichten, hätte aber Signalwirkung gegenüber den Einwohnerinnen und Einwohnern.»

Weihnachtsmärkte in Frick und Laufenburg finden statt

Der Verein Gewerbe Frick-Laufenburg (Geref) hat sich entschieden, die Weihnachtsmärkte in Frick und Laufenburg 2022 durchzuführen. Zwei Jahre waren sie coronabedingt ausgefallen – jetzt endlich sollen sie wieder stattfinden. Die Freude ist laut Daniel Müller vom Vorstand gross, ebenso wie die Nachfrage nach Standplätzen. Mitte Oktober erfolge deren Zuteilung.

Der Weihnachtsmarkt in Laufenburg findet 2022 vom 16. bis 18. Dezember wieder statt. Bild: hcw

Stromsparen sieht Müller als kein grosses Thema an. Für die Beleuchtung der Stände seien die Marktleute selbst zuständig. Sie hätten weitgehend schon auf energiesparende LED-Leuchten umgestellt, ebenso wie Geref bei der Beleuchtung der Bühnen, die es 2022 sowohl in Frick wie auch in Laufenburg wieder geben werde.