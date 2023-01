Gastro-Liegenschaften werden immer mehr zum Klotz am Bein

Fricktal Trotz allen Entgegenkommens: Gastro-Liegenschaften werden für die Eigentümer immer mehr zum Klotz am Bein Beizen als Goldgrube – das war einmal. Die Folgen: Beizerinnen und Beizer schliessen ihre Betriebe. Und die, welche Gastro-Immobilien verkaufen oder verpachten möchten, bekommen sie nicht los. Aber es gibt sie immer noch: Menschen, die den Schritt ins eigene Gastgewerbe wagen. Hans Christof Wagner 11.01.2023, 05.00 Uhr

Taher Hakimbai, Wirt der «Probstei» in Laufenburg, hat seinen Betrieb geschlossen. Dennis Kalt

Die Liste der leerstehenden Gastro-Liegenschaften im Fricktal wird immer länger. Jetzt hat auch Taher Hakimbai, Wirt der «Probstei» in Laufenburg, aufgehört. Auch der für 2023 extrem angestiegene Strompreis in der Stadt hat ihn zu dem Schritt bewogen. Bald wird also der Eigentümer der Liegenschaft sie neu zur Verpachtung ausschreiben müssen.

Auch Toni Nokaj und Ljubomir Klincov haben ihre schon länger leerstehenden Gastro-Liegenschaften ausgeschrieben - auf der Suche nach Käufern oder Pächtern. Nokaj war 25 Jahre der «Löwen»-Wirt von Rheinfelden und hörte Ende 2021 altersbedingt auf.

Klincov hatte das Obermumpfer «Rössli» 2016 gekauft, lange und aufwendig saniert und im August 2020 neu eröffnet. Doch schon nach vier Monaten Betrieb schloss die Beiz und hat seitdem auch nicht wieder aufgemacht. Schuld waren Corona sowie familiäre und gesundheitliche Probleme Klincovs.

2,5 Millionen Franken für den «Löwen» in Rheinfelden

Kaufinteressenten gebe es schon, sagt Nokaj, aber preislich habe man sich bisher nicht einigen können. Er sagt:

«2,5 Millionen Franken ist mein Wunsch. Ich finde, das ist ein fairer Preis.»

Das letzte Restaurant in Obermumpf, das «Rössli», steht leer. Besitzer Ljubomir Klincov will die Liegenschaft verkaufen. Hans Christof Wagner (24. Februar 2022)

«Der Preis ist ab zwei Millionen verhandelbar», so steht es in der Immobilien-Annonce. 2,55 Millionen Franken hätte Klincov gerne für das «Rössli», das in der entsprechenden Annonce als «sehr schönes und neuwertiges Restaurant in verkehrsgünstiger Lage mit zwei Einliegerwohnungen» angepriesen wird. Klincov erzählt:

«Ich habe den Preis schon reduziert, er liegt jetzt sogar unter dem Schätzwert eines Gutachtens.»

Auch zur Vermietung hat er das Objekt ausgeschrieben. Ernsthaftes Interesse habe aber bislang gefehlt, sagt er. Einer habe ihm zur Ablöse des Interieurs gerade einmal 20’000 Franken zahlen wollen. Der Ex-Wirt sagt, dass so manche Anfrage von unrealistischen Erwartungen geprägt seien und deutlich werde, dass die Anfragenden wenig Erfahrung in der Gastronomie mitbrächten.

«Und was nützt es mir, wenn ich einen Pächter finde, der nach einem halben Jahr schon wieder hinschmeisst. Dann habe ich nur Ärger», sagt Klincov. Und schiebt nach: «Ich habe keine Idee, wie es weitergeht.» Und aus seiner Stimme tönt Verzweiflung: Denn für den Kauf und die Totalsanierung des «Rössli» hat er sich schwer verschuldet und das Bankdarlehen will bedient sein.

Für den «Löwen» in Rheinfelden sucht Toni Nokaj einen Käufer. hcw (19. April 2021)

Nokaj sagt zwar, er habe «keinen Druck» bezüglich des Verkaufs. Doch daran, dass die Küche im «Löwen» womöglich für immer kalt bleibt, hat auch er kein Interesse. Auch zu verpachten, sei für ihn jetzt eine Option. Und er sagt:

«Ich bin bereit, jedem entgegenzukommen, von dem ich das Gefühl habe, dass er wirklich will.»

Dass es die Beizerinnen und Beizer mit Leidenschaft und Herzblut noch immer gibt - diese Erfahrung macht gerade Daniela Belser, Besitzerin des «Hirschen» in Gipf-Oberfrick. «Ich bekomme pro Woche bis zu drei Anfragen bezüglich einer Pacht des Lokals», sagt sie. Und ergänzt: «Das hat mich positiv überrascht.» Mediterrane Küche mit Lieferservice in Kombination mit einer Kaffeebar - so lautet ihre gastronomische Vorgabe, an die sich Pächterinnen und Pächter halten müssen. Das grosse Interesse lässt darauf schliessen: Es ist eine Vorgabe, die Freunde findet.

Eigentlich hatte Belser den schon länger leerstehenden «Hirschen» im Frühling/Sommer 2022 fertig umbauen und neueröffnen wollen. Doch aufgrund baulicher Herausforderungen und gesundheitlich bedingter Ausfälle wird es jetzt wohl «späterer Frühling 2023» soweit sein, wie sie sagt.