Fricktal Ausgebucht: Corona sorgt zu Auffahrt und Pfingsten für volle Campingplätze Immer mehr junge Familien sind mit Campingbussen unterwegs. Reiserestriktionen für das Ausland erhöhen die Nachfrage nach Plätzen für Zelt und Wohnwagen stark ‒ auch im Fricktal. Wer nicht früh genug bucht, geht leer aus. Dennis Kalt 12.05.2021, 05.00 Uhr

Fabian Benz und Roger Mösch (r.), Betreiber des Fricker Campingplatzes, freuen sich über die hohe Nachfrage. Dennis Kalt (25. März 2019)

Die Campingshops gehören zu jenen Unternehmen, bei denen sich die Covid-19-Pandemie positiv am Absatz bemerkbar macht. So konnte der Campingshop Kreher in Mumpf viele Neukunden hinzugewinnen, welche die Vorzüge des Campings schätzen – gerade in Zeiten, in denen eine langfristige Ferienplanung schwer möglich ist.