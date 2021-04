Fricktal Ärger im eigenen Garten: Das Bauen ohne Bewilligung kann richtig teuer werden Ein neuer Sitzplatz, ein hübsches Gartenhaus oder ein schmucker Pool – während der Coronapandemie verschönert so mancher Fricktaler seinen Garten. Auch bei solchen Projekten gilt es, die Baugesetze und Vorschriften einzuhalten und eine Bewilligung einzuholen. Ansonsten droht im schlimmsten Fall der Rückbau und eine Busse. Nadine Böni 26.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auch für kleinere Bauten braucht es in der Schweiz eine Baubewilligung. Getty Images / E+

So manch ein Fricktaler verbringt seit Ausbruch der Coronapandemie mehr Zeit im eigenen Garten – und so manch einer denkt sich dabei offenbar: Das ginge eigentlich auch noch besser oder schöner. Roger Winter, Leiter der Abteilung Bau und Umwelt in Möhlin, jedenfalls sagt: