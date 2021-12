Fricktal: 8 Tipps gegen die Langeweile über die Feiertage

Fricktal Ab auf die Eisfläche oder rauf auf den Cheisacherturm: Acht Tipps gegen den Blues über die Feiertage Auch zwischen Weihnachten und Neujahr bieten sich in der Region diverse Freizeitmöglichkeiten, damit keine Langeweile aufkommt. Die AZ gibt acht Tipps – und zeigt, welche Regeln etwa beim Besuch im «Sole Uno» in Rheinfelden oder des Skigebiets in Herrischried (D) gelten. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 24.12.2021, 05.00 Uhr

Der Cheisacherturm in Gansingen bietet ein Ausflugsziel für einen Spaziergang und einen herrlichen Weitblick. Bild: zvg (15. Januar 2021)

Es wird verpackt und beschert, gekocht und geschlemmt. So manch eine oder einer hat über Weihnachten ein straffes Programm, besucht Freunde und Verwandte, um mit ihnen die Festtage zu verbringen. Doch es kommt der Moment, da ist Weihnachten passé, die Verwandten sind abgereist, der letzte Zimtstern ist verdrückt und der Hosenbund sitzt vom Weihnachtsbraten etwas enger.

Die Frage drängt sich auf: Was soll ich denn jetzt mit all der Freizeit anfangen? Die AZ liefert acht Tipps, wie Sie die Langeweile zwischen den Feiertagen vertreiben können.

1. Bleiben Sie zu Hause

Wer zu Hause bleibt, kann sich die Zeit mit einem alten Brettspiel-Klassiker vertreiben und mit der Familie um die Wette würfeln. Bild: Keystone

Zugegeben: Es nervt. Doch wir sind in einer Ausnahmesituation und dazu aufgerufen, die Kontakte einzuschränken. Auch für die eigenen vier Wände gibt es einige Tipps, damit einem die Decke nicht in den Kopf fällt. Etwa die Brettspiele mal wieder zu entstauben und mit der Familie bei «Monopoly» oder «Eile mit Weile», um die Wette zu würfeln.

Wer keine Brettspiele hat, kann sich Zeit für ein gutes Buch nehmen – oder auch einfach den Frühjahrsputz einige Wochen nach vorne verschieben.

2. Über das Eis gleiten

Die Rheinfelder «Kunschti» hat an und zwischen den Feiertagen – bis auf den 25. Dezember – geöffnet. Bild: nbo (11. Dezember 2019(

Wer ein paar Pirouetten drehen oder einfach nur dahingleiten möchte, der kann sich die Kufen für die Eisfelder der Rheinfelder «Kunschti» anschnallen. Das überdachte Eisfeld ist an drei Seiten geöffnet und gilt damit nicht als Innenraum. Aus diesem Grund gilt für den Eintritt auf der Kunsteisbahn keine Zertifizierungspflicht.

Bis auf Samstag, den 25. Dezember, hat das Eisfeld zwischen Weihnachten und Montag, den 3. Januar, an sämtlichen Tagen – teilweise verkürzt – geöffnet.

3. Auf Brettern die Piste hinunter

Im Skigebiet in Herrischried gilt die 2G-plus-Regel. Geimpfte oder Genesene müssen für den Zugang einen negativen Test vorweisen. Bild: Sk (5. Februar 2016)

Es sieht gemäss Wetterprognosen nicht danach aus, dass der Skilift in Wegenstetten in Betrieb gehen kann. Wer dennoch auf Brettern die Piste herunterfahren will, hat dazu die Möglichkeit am Skilift in Herrischried (D), nur wenige Kilometer vom Fricktal entfernt.

Aber Achtung: Es gilt die 2G-plus-Regel. Heisst: Geimpfte oder Genesene müssen für den Zugang einen negativen Test vorweisen. Keinen Test vorweisen müssen Geboosterte oder Gäste, deren vollständige Impfung oder Genesung weniger als sechs Monate zurückliegt.

4. Den Sebastianibrüdern lauschen

In Rheinfelden wird mit dem Sebastianisingen ein altes Brauchtum hochgehalten. Bild: hrg (31. Dezember 2017)

In der Rheinfelder Altstadt wird – nach einem Jahr Zwangspause – das Brauchtum des Sebastianisingens wieder hochgehalten. In schwarzen Mänteln und mit Zylinder werden die zwölf Männer die Bruderschaft an den sechs Altstadtbrunnen ihre traditionellen Lieder singen. Heiligabend, 24. Dezember, findet das Brunnensingen um 23 Uhr, am 31. Dezember um 21 Uhr statt.

5. Eine Partie Minigolf spielen

Wenn das Wetter mitspielt, kann auf der Minigolf-Anlage des Sportcenter Bustelbach – hier mit Geschäftsführer Johannes Oehler – das Eisen geschwungen werden. Bild: dka (15. Mai 2017)

Der im Sommer beliebte Outdoor-Minigolf-Parcours des Sportcenters Bustelbach in Stein versinkt in den kalten Monaten nicht im Winterschlaf. Solange es nicht regnet oder schneit, können Besucher auf den 18 Bahnen das Eisen schwingen.

Nur am 25. Dezember und 1. Januar bleibt das Freizeitcenter geschlossen. Ansonsten ist es, teilweise mit reduzierten Zeiten, auch über die Feiertage geöffnet.

6. Die Aussicht geniessen

Vom Cheisacherturm in Gansingen reicht der Blick bis zu den Alpen. Bild: zvg (21. April 2019)

Der knapp 700 Meter hoch gelegene Cheisacherturm in Gansingen bietet ein gutes Ziel, um nach dem Festtagsessen den Stoffwechsel in Schwung zu bringen. Von der obersten Plattform des 24 Meter hohen Turms wird man zudem mit einem Panoramablick auf den Jura, die Alpen und den nahe gelegenen Schwarzwald belohnt.

Im unteren Fricktal bietet der Sonnenbergturm, gelegen auf einer Höhe von 632 Metern auf der Grenze zwischen Möhlin und Maisprach, einen ähnlichen Weitblick.

7. Die Storchenstation besuchen

Nicht nur Störche, auch Schneeulen gibt es in der Storchenstation in Möhlin zu beobachten. Bild: hcw (16. Dezember 2021)

Zwar ziehen die Störche im Herbst gen Süden und kehren erst Ende Winter zurück. Dennoch gibt es derzeit etwa ein Dutzend Störche, die in der Umgebung der Storchenstation in Möhlin überwintern. Wer Glück hat, kann sie bei einem Besuch der Storchenstation beobachten. Genauso wie die Schneeeulen, den Turmfalken, Uhus oder weitere Vogelarten, welche die Storchenstation beherbergt.

8. Entspannen im Wellness-Bad

Das «Sole Uno» in Rheinfelden lädt nach dem Weihnachtsstress zum Entspannen ein. Bild: zvg

Wer Entspannung von den stressigen Weihnachtstagen sucht, der findet sie etwa in der Sauna- und Badelandschaft des «Sole Uno» in Rheinfelden. Im Wellness-Bereich des «Sole Uno» greift die 2G-plus-Regel. Eine Testmöglichkeit gibt es direkt vor Ort. Personen, deren vollständige Impfung, Auffrischimpfung oder Genesung nicht länger als vier Monate zurückliegt, sind von der Testpflicht ausgenommen.

