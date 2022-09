Fricktal: Die Strompreise steigen teilweise massiv

Fricktal 5200 statt 2000 Franken: In diesen Gemeinden explodieren die Strompreise im kommenden Jahr Die Strompreise im Fricktal steigen – und das teilweise massiv. Das zeigen die neuen Tarifblätter, welche die Energieversorger diese Woche veröffentlicht haben. Die Einwohnerinnen und Einwohner von Laufenburg müssen bald mehr als doppelt so viel für Strom als bisher bezahlen. Nadine Böni Jetzt kommentieren 02.09.2022, 05.00 Uhr

Der Strom wird teurer – und das teils massiv: In Laufenburg (im Bild die Strommasten bei der Schaltanlage der Swissgrid) steigt der Preis um 160 Prozent. Gaetan Bally / KEYSTONE

Die Fricktalerinnen und Fricktaler müssen im nächsten Jahr tiefer in die Tasche greifen, um die Stromrechnung zu begleichen. Die Versorger haben die neuen Tariflisten veröffentlicht – und die zeigen einen teils markanten Preisanstieg.

Ein Grossteil der Fricktaler Gemeinden bezieht den Strom von der Aargauer Energieversorgerin AEW Energie AG. Der Preis steigt hier für Klein- und Grosskunden in der Grundversorgung durchschnittlich um 25 Prozent.

Es wird überall teurer

Noch gravierender ist der Anstieg teilweise bei den kleineren Versorgern und Elektras. Ein Beispiel ist Laufenburg. Im laufenden Jahr kostet hier eine Kilowattstunde Strom 18.20 Rappen im Hochtarif. Ab Januar werden es dann 46.76 Rappen.

Auch bei der Elektra Mettauertal und Umgebung (EMU) sowie der Energie Oberes Fricktal (EOF) der Gemeinden Gipf-Oberfrick, Wittnau, Wölflinswil und Oberhof steigen die Preise. «Der Energiemarkt spielt weiterhin verrückt und kennt nur eine Richtung, nämlich nach oben», heisst es in einem Schreiben der EMU an die Kundinnen und Kunden.

Die EMU als Genossenschaft sei nicht gewinnorientiert aufgestellt. Daher würden die Tarife jeweils so gerechnet, dass diese kostendeckend ausfallen. Geschäftsführerin Jolanda John sagt:

«Für das Jahr 2023 wurden die Tarife messerscharf an der Grenze kalkuliert.»

Trotz der knappen Kalkulation und «der vorausschauenden strukturierten Beschaffung für die Energie, muss die EMU die Preise signifikant erhöhen», so John.

Die Rechnung wird mehr als doppelt so hoch

Der Preisanstieg wird sich im Portemonnaie bemerkbar machen. Die Gemeinde Zeiningen gibt dazu ein Beispiel: Für einen Musterhaushalt – eine Fünfzimmerwohnung mit Elektroherd, Tumbler, ohne Elektroboiler mit einer Jahresnachfrage von 4500 Kilowattstunden – steigt die Rechnung von 839.25 Franken in diesem Jahr auf 1605.15 Franken im Jahr 2023.

Auch die Elektrizitätsversorgung Laufenburg gibt ein Beispiel: einen Vierpersonenhaushalt in einem Einfamilienhaus mit Wärmepumpenheizung. Im laufenden Jahr kostet der Strom noch rund 2000 Franken; 2023 sind es bei gleich bleibendem Verbrauch etwa 5200 Franken – also mehr als das Doppelte.

Zu lange gewartet statt gekauft

Die viel höheren Strompreise sind vor allem auf die stark gestiegenen Beschaffungskosten für die Energie zurückzuführen. Dass es die Laufenburgerinnen und Laufenburger besonders hart trifft, liegt auch am Vorgehen der örtlichen Elektrizitätsversorgung.

Christian Rüede, Vizeammann und Präsident der Elektrakommission Laufenburg. Zvg / Aargauer Zeitung

Diese beschafft die Energie jeweils «in Tranchen und über mehrere Jahre im Voraus», wie Christian Rüede, Laufenburger Vizeammann und Präsident der Elektrakommission, erklärt. So gelang es über Jahre, gute Marktlagen auszunutzen und zu einem günstigen Preis einzukaufen.

Nur: Als die Preise in der Pandemie zu steigen begannen, wartete die Elektrizitätsversorgung mit einem Kauf zu lange – in der Hoffnung auf eine Beruhigung des Marktes. «Dann begann der Krieg in der Ukraine und die Strommarktpreise stiegen explosionsartig», sagt Rüede und fügt an:

«Im Nachhinein ist klar: Wir haben zu lange gewartet mit dem Kauf.»

Das tue ihm leid, sagt Rüede mit Blick auf die deutlich höheren Kosten für die Einwohnerinnen und Einwohner. «Einen derartigen Preisanstieg gibt man nur sehr ungern weiter.»

Die Rechnungen verschickt die Versorgung im kommenden Jahr alle zwei Monate statt wie bisher zweimal jährlich. «Dadurch werden die Kosten für die Kundinnen und Kunden regelmässiger über das ganze Jahr verteilt», sagt Rüede – wissend, dass die Laufenburgerinnen und Laufenburger am Ende trotzdem tief in die Tasche greifen müssen.

