Diese Politikerinnen und Politiker regieren das Fricktal

Fricktal 32 Perspektiven, 1 Ziel: Was die Fricktaler Ammänner in der nächsten Amtsperiode beschäftigen wird Sie gestalten die nähere Zukunft des Fricktals. 32 Politikerinnen und Politiker stehen in den kommenden vier Jahren – so nichts dazwischenkommt – einer der Gemeinden im Bezirk Laufenburg und Rheinfelden vor. Für acht von ihnen beginnt ein neues Kapitel, 24 sind alte Hasen im Ammanngeschäft. Thomas Wehrli 23.12.2021, 09.54 Uhr

Stefan Grunder, Eiken. Dennis Kalt / FRI Daniel Suter, Frick. Zvg / Aargauer Zeitung Mario Hüsler, Gansingen. Zvg / Aargauer Zeitung Vererna Buol, Gipf-Oberfrick. Zvg / Aargauer Zeitung Stephan Gemmet, Herznach. Zvg / Aargauer Zeitung Françoise Moser, Kaiseraugst Claus Pfisterer / Aargauer Zeitung Arpad Major, Kaisten. Zvg / Aargauer Zeitung Herbert Weiss, Laufenburg. Zvg / Aargauer Zeitung André Schreyer, Magden. Zvg / Aargauer Zeitung Markus Fäs, Möhlin. Nadine Böni / Aargauer Zeitung Eveline Güntert, Mumpf. Charlotte Fröse Bruno Tüscher, Münchwilen. Zvg / Aargauer Zeitung Yves Keiser, Oeschgen. Horatio Gollin / Aargauer Zeitung Karl Bürgi, Olsberg. Roland Schmid / AZ Alex Meyer, Schwaderloch. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung Beat Käser, Stein. Benibasler.com / Aargauer Zeitung Robert Schmid, Ueken. Chris Iseli / AGR Felix Wendelspiess, Wegenstetten. Zvg / Aargauer Zeitung Andreas von Mentlen, Wittnau. Zvg / FRI Christian Probst, Zeihen. Zvg / Aargauer Zeitung Gisela Taufer, Zeiningen. Zvg / Aargauer Zeitung Daniel Hollinger, Zuzgen. Nadine Böni / FRI Franco Mazzi, Rheinfelden. Claus Pfisterer/Zvg / Fricktal Marion Wegner, Wallbach. Zvg / Aargauer Zeitung Benedikt Gürtler, Obermumpf. Zvg / Aargauer Zeitung Roger Fricker, Oberhof. Thomas Wehrli / FRE Giuliano Sabato, Wölflinswil. zvg / Aargauer Zeitung Rainer Schaub, Sisseln. Nadine Böni / FRI Robert Schmid, Böztal. Zvg/Sven Bachmann Elfingen Christian Kramer, Mettauertal. Hans Christof Wagner / Aargauer Zeitung René Heiz, Schupfart. Zvg / Aargauer Zeitung Thomas Rohrer, Hellikon. Zvg / Aargauer Zeitung

Sind Sie bereit für ein kleines Quiz? Dann schauen Sie sich die oben in der Bildergalerie abgebildeten 27 Herren und 5 Frauen an und überlegen Sie sich: Was haben sie gemeinsam? Kleiner Tipp: Es geht nicht um Nasenformen und auch nicht um die Lächelquote.

Die Antwort: Die 32 sind Politikerinnen und Politiker und stehen in den kommenden vier Jahren – so nichts dazwischenkommt – einer der Gemeinden im Bezirk Laufenburg und Rheinfelden vor. Für acht von ihnen beginnt ein neues Kapitel, 24 sind alte Hasen im Ammanngeschäft.

Die 32 Frickalerinnen und Fricktaler haben zwar nicht mehr Macht als die anderen Gemeinderäte, sie sind Primi inter pares, aber dennoch: Sie sind das Gesicht der Gemeinde – gegen innen und aussen. Drei Gedanken möchte ich den (neuen) Ammännern mit in die vierjährige Legislatur geben.

Nicht jeder Entscheid muss allen gefallen

Eine Gemeinde ist ein hoch komplexes Gebilde. Sie funktioniert dann gut, wenn die strukturellen Gegebenheiten und die soziokulturellen Bedingtheiten ineinandergreifen. Dies bedeutet für den Gemeindeammann zweierlei: Erstens muss er – natürlich zusammen mit seinen Ratskolleginnen und -kollegen sowie der Verwaltung – den Modus finden, in dem die Gemeinde bestmöglich im Heute funktioniert und zugleich für die Zukunft die nötigen Entwicklungsschritte einleitet.

Dabei gilt es, zweitens, sich der pluralen Verwobenheit der Gesellschaft bewusst zu sein – und zu bleiben. Das heisst nicht, dass jeder Entscheid jedem gefallen muss, das ist nicht möglich.

Aber bei allem politischen Tun muss der Andere als Anderer zu Wort kommen dürfen.

Das heisst: Es braucht – und das zeichnet einen guten Politiker aus – die Fähigkeit zur Abstraktion von der eigenen Position, von der eigenen Perspektive. Es geht also nicht darum, so umschreibt es der deutsche Philosoph Jürgen Habermas in seinem Monumentalwerk «Auch eine Geschichte der Philosophie», im Anderen den Gleichen zu sehen, sondern die Gleichstellung des Anderen als Anderer zu gewährleisten.

Was passiert, wenn man dies nicht tut, führt uns aktuell tagtäglich die Coronakrise bitter vor Augen. Ohne eine wechselseitige Gleichbehandlung verhärten die Fronten, bilden sich Risse durch die Gesellschaft.

Es braucht aktives Zuhören

Es braucht also, dies ein zweiter Gedanke, ein aktives Zu­hören. Damit meine ich ein aktives Zugehen auf die Menschen, um sie und ihre Sorgen zu hören.

Es reicht nicht, im stillen Kämmerlein zu sitzen und ans Sorgentelefon zu gehen, sollte es einmal läuten.

Das ist am Job vorbei gesessen. Dieses Zugehen ist dann eine Chance, wenn man den Anderen ernst nimmt – gerade in seinen Ängsten und Sorgen. Den persönlichen ebenso wie den gemeinschaftlichen.

Eine solche Angst, die bei Fragen der Einzonungen immer wieder auftaucht, ist jene, wie schnell eine Gemeinde wachsen soll. Es geht nicht um das Dass des Wachstums – dieses wird kommen, das Fricktal wird bis 2050 rund einen Viertel mehr Einwohnende zählen als heute –, sondern um das Wie und das Wie viel. Sach- und emotionale Ebene fallen also in eins. Dies darf bei der Planung nicht ausser Acht gelassen werden.

Es ist wie bei einem Puzzle

Das Wachstum betrifft aber nie nur die eigene Gemeinde, denn es strahlt aus – man könnte auch sagen: Es fährt aus. Denn Wachstum bringt Mehrverkehr. Zur Schule, zur Arbeit, zur Freizeit.

Wachstum ist immer auch ein regionales Thema.

Deshalb ist – und dies ist der dritte Gedanke – die Zusammenarbeit zentral. Damit meine ich nicht zwingend weitere Fusionen, wie sie Böztal und Herznach-Ueken umsetzen, sondern die Weitung des eigenen Blicks auf den Anderen. Es ist wie bei einem Puzzle: Jedes Teil hat seine eigene Schönheit, aber nur zusammen machen sie ein Ganzes aus.