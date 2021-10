In Rheinfelden wird jetzt auch mit Janssen geimpft

Fricktal 132 Janssen-Impfungen wurden im Fricktal schon verabreicht – insgesamt ist die Nachfrage aber rückläufig Seit Donnerstag verimpft auch das Gesundheitszentrum Fricktal den Janssen-Coronaimpfstoff. Die ersten 132 Dosen wurden verabreicht, weitere 131 Termine gebucht. Insgesamt aber ist die Nachfrage nach Impfungen rückläufig – wobei unklar ist, wie sich die kostenpflichtigen Tests auswirken. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 12.10.2021, 05.00 Uhr

Im Aargau kommt der Impfstoff von Johnson & Johnson seit letzter Woche zum Einsatz – in Rheinfelden seit Donnerstag. Oliver Menge / Aargauer Zeitung

Im Aargau wird seit letzter Woche mit Janssen von Johnson & Johnson ein drittes Vakzin gegen Corona verimpft. Der Impfstoff basiert auf einer anderen Technologie und richtet sich primär an Allergiker, welche die beiden mRNA-Impfstoffe nicht vertragen, und an Personen ab 18 Jahren, die gegenüber der mRNA-Technologie skeptisch eingestellt sind, sich aber trotzdem impfen lassen wollen.

Insgesamt bekommt der Kanton Aargau rund 12000 der 150000 Dosen, die der Bund gekauft hat. Verimpft wird Janssen an vier Impfzentren – darunter auch in Rheinfelden. Miriam Crespo, Mediensprecherin des Gesundheitszentrums Fricktal (GZF), sagt auf Anfrage:

Miriam Crespo, Sprecherin Gesundheitszentrum Fricktal.

«Wir konnten insgesamt 500 Impfdosen des Janssen-Vakzins für Rheinfelden sichern.»

Die ersten Impfungen mit Janssen hat das GZF am letzten Donnerstag verabreicht. «Bis jetzt haben wir 132 Impfdosen verimpft», so Crespo am Montag zur AZ. Für diese Woche seien bereits weitere 131 Impftermine vergeben. Wie viele davon an Allergiker verabreicht werden und wie viele an mRNA-Skeptiker, lässt sich nicht sagen.

Auch Moderna kommt zum Einsatz

Beim GZF freut man sich jedenfalls, dass man den Impfwilligen nun auch eine Alternative zu den mRNA-Impfstoffen von Moderna und Biontech/Pfizer anbieten kann. «Es ist uns ein grosses Anliegen, mit unserem Impfangebot und unseren Testzentren in Rheinfelden und Laufenburg weiterhin unseren Beitrag zur Bekämpfung der andauernden Covid-19-Pandemie zu leisten», sagt Crespo. Neben dem Janssen-Vakzine wird auch weiterhin Moderna verimpft.

Ein Unterschied zwischen den auf unterschiedlichen Technologien fussenden Impfstoffen besteht auch in der Zahl der nötigen Impfungen. Während es bei Moderna und Biontech/Pfizer zwei Impfungen braucht, reicht bei Johnson & Johnson eine Impfung für den Status «vollständig geimpft». Das Covid-Zertifikat kann direkt nach der Impfung online bezogen werden und ist ab dem 22. Tag nach der Impfung gültig.

Nachfrage nach Impfungen ist rückläufig

Generell ist die Nachfrage nach Coronaimpfungen im GZF rückläufig; wer sich impfen lassen wollte, hat es zum guten Teil bereits getan. Aktuell sind im Aargau rund 65 Prozent mindestens einmal geimpft. «Der verzeichnete Rückgang ist kongruent mit dem kantonalen und gesamtschweizerischen Trend», sagt Crespo. Und:

«Daher freut es uns besonders, dass derzeit eine gute Nachfrage nach der Impfung mit dem Janssen-Impfstoff besteht und dieses Angebot den Wünschen einiger Impfwilliger in der Region gut entspricht.»

Wie sich die Nachfrage nach der Impfung mit dem Janssen-Impfstoff entwickeln werde, sei derzeit nicht absehbar.

Seit gestern Montag sind die Coronatests für Nichtgeimpfte ohne Symptome nicht mehr kostenlos; ausgenommen von der neuen Kostenpflicht ist, wer aktuell einmal geimpft ist. Wie stark sich die Kostenpflicht auf die Impfbereitschaft auswirkt, kann Crespo nicht abschätzen:

«Es ist sehr schwierig, punktuelle Schwankungen bei den Impfungen auf eine einzelne Massnahme zurückzuführen.»

Man gehe beim GZF davon aus, dass diese jeweils von verschiedenen Faktoren – so etwa der Zahl der Ansteckungen, den Informationskampagnen, den Schulferien, der Reiseaktivität oder der Jahreszeit – abhänge.

Gesundheitszentrum empfiehlt die Impfung

Die Empfehlung des GZF ist dabei klar: «In Anbetracht der kommenden kalten Jahreszeit, wenn sich Menschen wieder vermehrt in Innenräumen aufhalten und die Ansteckungsgefahr erhöht ist, empfehlen wir Unentschlossenen, sich baldmöglichst impfen zu lassen», sagt Crespo.

Bei Fragen und Unsicherheiten empfiehlt sie, sich an eine ärztliche Vertrauensperson zu wenden. Sie ist überzeugt: «Der eigene Hausarzt beispielsweise ist bestens qualifiziert und geeignet, um allfällige Zweifel zu beseitigen und Unentschlossene bei der persönlichen Entscheidung zur Impfung zu unterstützen.»