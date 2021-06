Mittelschule Fricktal: Das sind die Pros und Kontras der Bewerber

Frick/Stein/Rheinfelden Wohin mit der Fricktaler Mittelschule? Das sind die Pro und Kontras der Bewerber Frick, Stein und Rheinfelden haben sich für den Standort der Fricktaler Mittelschule beworben. Viele regionale und kantonale Parteien haben sich in der Anhörung bereits dazu geäussert – jetzt kommen die Bewerber selbst zu Wort: Sie beantworten acht Fragen, weshalb ihre Gemeinde besonders geeignet ist. Und weshalb vielleicht nicht. Thomas Wehrli 26.06.2021, 05.00 Uhr

Frick: Die Gemeinde Frick liegt zentral, ist verkehrstechnisch hervorragend erschlossen, bietet als regionales Zentrum ein breites Gastro-, Einkaufs- und Dienstleistungsangebot und verfügt über ein perfekt gelegenes Grundstück in der Bauzone.

Stein: Die kantonale Mittelschule soll die Bildungsstätte für die Schülerinnen und Schüler des ganzen Fricktals werden. Die Energiestadt Stein liegt genau zwischen dem Oberen und dem Unteren Fricktal.

Das Bildungsgesetz sieht Stein bereits seit 1981 als Standort für die Mittelschule vor. Die damaligen Mitglieder des Grossen Rates haben sich sicher einiges überlegt, bevor sie diese Wahl getroffen haben. Der Standort Stein ist der einzige, der die ursprünglich kommunizierten Anforderungen an den neuen Schulstandort erfüllt.

Luftaufnahme des Standortes für die Mittelschule in der Gemeinde Stein. Zvg

Rheinfelden: Die Mittelschule würde das Bildungsangebot in Rheinfelden abrunden und ist ein Standortvorteil. Wir möchten den Mittelschülern kurze Schulwege und ein interessantes städtisches Kultur- und Freizeitangebot neben dem Schulbetrieb anbieten.

Frick: Das Grundstück in der Gemeinde Frick ist das einzige, das heute nicht landwirtschaftlich genutzt wird und zudem bereits voll erschlossen ist.

Stein: Die bestehende Leichtathletikanlage inklusive grosszügigem Garderobengebäude im Minergie P-Standard direkt beim zukünftigen Schulgelände ist eine Synergie erster Güte. Der Kanton Aargau kann die Investitionen in die Aussensportanlagen auf ein Minimum reduzieren.

Eine Win-win-Situation ergibt sich beim Bau der Vierfachturnhalle für die Mittelschule. Es wird möglich sein, dass die lokalen Sportvereine diese Infrastrukturbaute am Abend und am Wochenende mitbenutzen können. Dadurch kann die Einwohnergemeinde Stein langfristig auf den Bau einer Dreifachturnhalle verzichten und der entsprechende Landverbrauch entfällt. Der Kanton erhält Einnahmen durch Benützungsgebühren resp. es kann eine Verrechnung erfolgen.

Rheinfelden: Das Engerfeld ist bereit für eine schnelle Realisierung der Mittelschule: Alle Flächen sind richtig zoniert und unbebaut. Der Kanton hat das Land mit Baurechtsverträgen gesichert.

Frick: Eine ausgezeichnete Erschliessung mit öffentlichem Verkehr (Bushaltestelle direkt beim Areal, 5 Minuten zu Fuss an den Bahnhof). Ein grosses Synergiepotential mit dem gleich angrenzenden Schulareal (beispielsweise Mensa, kulturelle Räume, Aula, Aussensportanlagen) und dem nahe gelegenen Schwimmbad. Und ein voll erschlossenes Grundstück in der Bauzone.

Mitteschule Fricktal, Standort Frick. Paul Gürtler

Stein: Der im Fricktal am zentralsten gelegene Schulstandort in Stein entlastet den öffentlichen Verkehr, da sich die Schüler beim Stossverkehr (Arbeitspendelnde usw.) antizyklisch verhalten. Die bestehende Leichtathletikanlage und das private Sportcenter Bustelbach mit Restaurant und Minigolf-Anlage direkt beim zukünftigen Gelände der Fricktaler Mittelschule sind ein grosser Trumpf.

Bei keinem anderen Mitbewerber sind die Einkaufszentren, wie Coop, Denner und Migros (und viele andere Dienstleister) so nahe am geplanten Schulstandort wie in Stein (z. B. Migros-Center 400 Meter ebene Gehdistanz). Wer mehr braucht, findet dies in erschöpfender Auswahl und Anzahl in der Nachbarstadt Bad Säckingen. Die Altstadt ist in knapp 20 Minuten zu Fuss (via Holzbrücke) zu erreichen.

Rheinfelden: Das Engerfeld ist der Standort der kurzen Wege: Ein Grossteil der künftigen Mittelschüler stammt aus Rheinfelden und seinen Nachbargemeinden. Der Standort ist für 40 Prozent der Schüler zu Fuss und mit dem Fahrrad innert 25 Minuten zu erreichen. 65 Prozent der Mittelschüler erreichen Rheinfelden innerhalb von 30 Minuten.

Das Engerfeld bietet Möglichkeiten für Provisorien bis zur Inbetriebnahme eines Neubaus und Optionen für künftige Erweiterungen. Gleichzeitig bestehen weiterhin Reserven für künftige Entwicklungen, auch für das Berufsbildungszentrum Fricktal und die Kreisschule Unteres Fricktal. Die Nähe zu den bestehenden Bildungs- und Sporteinrichtungen sowie das Angebot der Stadt bieten Synergien und vielfältige Infrastruktur- und Kulturangebote für eine abwechslungsreiche Lern- und Arbeitswelt.

Frick: Die sehr gute Erreichbarkeit mit dem Postauto und dem Zug, das nahe gelegene Zentrum mit ausgebautem Dienstleistungs-, Einkaufs- und Gastronomieangebot.

Stein: Stein bietet als einziger Standort eine ruhige und doch zentrale Lage. Bei keinem anderen Mitbewerber sind die Einkaufszentren so nahe am Schulstandort wie in Stein. Weiter laden die in wenigen Minuten zu Fuss erreichbaren Naherholungsgebiete Bustelbach und Rheinuferweg zum Verweilen ein.

Da die Feinerschliessung mit dem öffentlichen Verkehr zusammen mit dem Schulhausbau koordiniert geplant und realisiert werden kann, wird es eine bestmögliche Einbindung der Bushaltestellen geben. Was eine Kooperation der Mittelschule mit den vier Weltkonzernen (Novartis, Lonza, Syngenta, DSM) für die Praxiserfahrung der Gymnasiastinnen und Gymnasiasten bedeuten kann, ist leicht vorstellbar.

Rheinfelden: Rheinfelden bietet eine städtische Umgebung mit viel Aufenthaltsqualität, etwa in der historischen Altstadt oder am Rhein in den beiden Stadtpärken oder auf dem Inseli, sowie viele Verpflegungsmöglichkeiten.

Das Angebot an Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen ist attraktiv. Wir denken da beispielhaft an das Strandbad, die Kunsteisbahn, die Wellness-Welt des sole uno oder den geplante Seilpark.

Rheinfelden bewirbt sich mit dem Standort Engerfeld um die Fricktaler Mittelschule. Zvg

Frick: Eine Herausforderung ist der Umzug der K. Studer AG in den ehemaligen Werkhof der Autobahn A3. Die Planung dazu ist jedoch schon weit fortgeschritten und die bestehende Bausubstanz im Werkhofareal kann zu einem guten Teil weiter verwendet werden.

Stein: Es ist eine Umzonung des Grundstücks durchzuführen und der Kanton Aargau muss den Landerwerb vollziehen.

Rheinfelden: Die beiden Bauparzellen für Schulbauten und Sportanlagen werden durch die Riburgerstrasse getrennt. Hier ist eine Verbindung unter oder über die Strasse zu erstellen. Dies ist aber eine lösbare Aufgabe.

Frick: Das ist für Frick kein Problem. Das Grundstück liegt in der Bauzone und ist voll erschlossen.

Stein: Wenn der Kanton den Landkauf vollziehen kann, die Gemeindeversammlung der Einzonung zustimmt und das Baugesuch zeitnah eingereicht und bewilligt werden kann, sind die Voraussetzungen dafür sehr gut. Die Fertigstellung könnte sogar einiges früher erfolgen, sofern dies notwendig sein sollte.

In Stein braucht es keine Bauten für den Lärmschutz oder die Wegverbindung zwischen zwei Grundstücken über oder unter einem fünfspurigen Autobahnzubringer, wie in Rheinfelden. Im Gegensatz zum Standort Frick braucht es in Stein keine Umsiedlung eines grösseren Gewerbebetriebs mit anschliessendem Rückbau des ganzen Areals.

Rheinfelden: Eine Inbetriebnahme bis 2029 ist realistisch. Die zu bebauenden Flächen sind bereits richtig zoniert und der Kanton hat sich mit Kaufrechtsverträgen das Land gesichert. Im Prinzip könnte bereit heute ein entsprechendes Baugesuch eingereicht und beurteilt werden.

Frick: Die Gemeinde Frick verfügt über grosszügige und zentral gelegene Areale in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen. Es wäre sicher möglich, ein Provisorium bereit zu stellen, das bereits deutlich vor dem Jahr 2029 genutzt werden kann.

Stein: Dies war kein Prüfungsauftrag und wurde deshalb nicht abgeklärt. Es ist keine Voraussetzung, dass ein allfälliges Provisorium am zukünftigen Standort der Mittelschule zu stehen kommt. Bei einem entsprechenden Effort der Beteiligten ist eine frühere Fertigstellung der Schulanlage in Stein machbar und so könnte sich ein Provisorium allenfalls erübrigen.

Rheinfelden: Ja, der Standort Engerfeld bietet bereits vor der Errichtung einer neuen Mittelschule ein gutes Infrastrukturangebot und Reserven, um eine provisorische Schule betreiben zu können. Provisorische Schulbauten könnten auf dem Areal Engerfeld und auf Land der Stadt in unmittelbarer Nachbarschaft der Schulanlage erstellt werden.

Mit der neuen Dreifachturnhalle verfügt Rheinfelden zudem über eine Reserve an Turnhallenkapazitäten für 11 Schulabteilungen.

Frick: In der Diskussion konnte der Eindruck entstehen, eine Mittelschule in Frick wäre teurer als in Stein oder Rheinfelden. Dem ist nicht so. Es trifft zwar zu, dass die Landerwerbskosten etwas höher liegen.

Dank des hohen Erschliessungsgrads des Grundstücks mitten in der Bauzone können diese Mehrkosten jedoch mehr als wettgemacht werden. So ist in Frick keine neue Bus-Erschliessung zu realisieren und keine Autobahn zu unterqueren. Der Anhörungsbericht zeigt zudem auf, dass die geschätzten Gesamtkosten aller drei Standorte ungefähr gleich hoch ausfallen.

Stein: Dem Standort Stein wird vorgeworfen, dass dort wertvolle Fruchtfolgeflächen verloren gehen. Dabei geht vergessen, dass die Finanzierung des Landkaufs durch den Kanton eine Million Franken vorsieht um an anderer Stelle diese Qualität des Ackerlands wieder herzustellen. Es geht somit keine Fruchtfolgefläche verloren. Der Landverkauf findet im Einklang mit den betroffenen Landwirten statt, welche als Pächter vom Landverkauf an den Kanton Aargau finanziell nicht profitieren.

Da das benachbarte Gemeindegebäude mit Werkhof, Bauverwaltung und Feuerwehrmagazin heute noch mit Gas beheizt wird, besteht bei der Gemeinde Stein ein Interesse mit der Kantonsschule einen Wärmeverbund zu bilden. Interessant für die Lehrerschaft: Eine Kita befindet sich in der Wohnüberbauung Neumatt in direkter Nachbarschaft.



Rheinfelden: Es wurde unter anderem von der EVP Aargau berichtet, dass am Standort Rheinfelden eingeschränkte Entwicklungsmöglichkeiten bestehen. Dem ist nicht so. Zunächst ist festzuhalten, dass der im Planungsbericht angestrebte Vollausbau mit 44 Abteilungen und 4 Turnhalleneinheiten auf dem bereits durch den Kanton mit Kaufrechtsverträgen gesicherten Land Platz findet.

Zweitens bestehen sowohl für zusätzliche Schulbauten als auch für Sporteinrichtungen Landreserven, die im Eigentum der Einwohnergemeinde stehen.