Frick und Laufenburg: Die Alterszentren wollen Energie sparen

Frick/Laufenburg Bewohnerinnen und Bewohner sollen sich warm anziehen: In den Alterszentren soll Energie gespart werden Der Verein für Altersbetreuung im Oberen Fricktal (VAOF) ergreift Massnahmen, um Energiekosten zu sparen: Neben baulichen Verbesserungen sind auch Vorschriften zur Benützung der Lifte vorgesehen. Und: Die Devise, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner wärmer anziehen sollen. Peter Schütz 29.10.2022, 05.00 Uhr

Das Alterszentrum Bruggbach des VAOF in Frick wird energetisch saniert. Unter anderem werden neue Fenster angebracht. Dennis Kalt

Der Verein für Altersbetreuung im Oberen Fricktal (VAOF), dem die Alterszentren Bruggbach in Frick und Klostermatte in Laufenburg angehören, reagiert mit verschiedenen Mitteln auf die aktuelle Entwicklung in der Energieversorgung. Die steigenden Strompreise, mögliche Blackouts – der VAOF ist dabei, Vorkehrungen zu treffen.

Wie diese aussehen sollen, erklärte der Vorstand am Donnerstagabend in der Vereinsversammlung im Alterszentrum Bruggbach in Frick. Der Sektor Energiekosten betreffe den Verein stark, sagte VAOF-Präsident Werner Müller. Und:

«Ein Blackout ist für uns herausfordernd, damit die Häuser funktionieren.»

Geschäftsführer Andre Rotzetter nannte die Eckpunkte, wie 20 Prozent Strom gespart werden sollen. Unter anderem soll die Temperatur in den Hausgängen auf 20 Grad reduziert werden, bei der Benutzung der Lifte soll es Einschränkungen geben, ebenso beim Licht.

Die Devise lautet: Warm anziehen

«Wir haben viele energieintensive Sachen», berichtete Rotzetter. Die Schwierigkeit: Älteren Menschen fröstelt es eher. Deshalb sollen die Bewohnerinnen und Bewohner der Alterszentren aufgefordert werden, sich wärmer anzuziehen. Passend zu der Situation werden momentan die Fenster im Alterszentrum Bruggbach ausgetauscht – eine Massnahme, die schon länger geplant ist. So erklärte Vorstandsmitglied Michael Buik:

«Die Fenster sind 40 Jahre alt. Wir müssen das Geld in die Hand nehmen.»

Die Arbeiten für die energetische Sanierung laufen auf Hochtouren. Dennis Kalt

Was die Möglichkeit von Blackouts betrifft, macht sich Andre Rotzetter Sorgen. Denn: «Ein Blackout würde auch bedeuten, dass es keine warme Verpflegung gibt.» Deshalb würden Notmenüs entwickelt und sei ein Benzinvergaserbrenner angeschafft worden. Auch ein Problem: Die digitale Kommunikation wäre nicht mehr gewährleistet. Aber: «Im Lauf des Novembers werden wir einen Notfallplan haben», blickte Rotzetter voraus.

Tarife werden auf 1. Januar erhöht

Nebst den Energiekosten treibt den VAOF die Personalkostenerhöhung um. Das alles, so Rotzetter, «hat Auswirkungen auf die Tarife». Bedeutet: Die Tarife werden zum 1. Januar 2023 erhöht. Der Pensionstarif um 6,70 Franken, der Betreuungstarif um 1,50 Franken pro Tag und Bewohnerin oder Bewohner. Apropos Personal: «Es ist nicht mehr so einfach, Personal zu finden», sagte André Rotzetter. «Wir müssen um die Leute kämpfen.» Der Vorstand habe beschlossen, «die Sache anzugehen», indem er eine Lohnanalyse durchführt. Hinzu kommt eine externe Betriebsanalyse.

Im Laufe des Novembers soll der Notfallplan für die Alterszentren stehen, so Andre Rotzetter (stehend). Peter Schütz

An der Versammlung im Pavillon des Alterszentrums Bruggbach herrschte Maskenpflicht. Weil das Alterszentrum Klostermatte, wo die Versammlung ursprünglich hätte stattfinden sollen, von einem Coronaausbruch betroffen ist, wurde der Ort gewechselt. «Es ist nicht so schlimm», berichtete Werner Müller zur Lage in Laufenburg. Das Virus habe sich stark abgeschwächt, «und mit den Schutzmassnahmen können wir es gut ‹handeln›», so Müller. Im Alterszentrum Frick gebe es keine Fälle, sagte er.

Kritik an der kantonalen Planung

Zur Sprache kamen schliesslich das Projekt «Betreutes Wohnen in der Gemeinde» (BWG) sowie die Gesundheitspolitische Gesamtplanung (GGpl) des Kantons Aargau. Ersteres soll einen Beitrag leisten, die Wohnzeit in den eigenen Wänden zu verlängern und den Umzug ins Alterszentrum zu verzögern. Ausserdem soll der Fokus auf einer Entlastung der Angehörigen liegen, erklärte Jeanette Zumsteg. Projektende wäre per Ende Juni 2023, doch fünf von sechs Partnergemeinden hätten einer Verlängerung um zwei Jahre zugestimmt, so Zumsteg.

Das Alterszentrum Bruggbach in Frick gehört wie das Alterzentrum Klostermatte in Laufenburg zum VAOF. Dda (17. November 2021)

Kein gutes Haar wurde an der GGpl gelassen. Ein Besucher bezeichnete diese als «Unsinn». Und auch Andre Rotzetter spracht Klartext: «Der VAOF ist mit der Rollenteilung Kanton/Gemeinde nicht einverstanden.» Und: «Der Kanton wird die wesentlichen Vorgaben machen, deshalb muss er auch finanzieren.»