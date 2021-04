Frick/Kaisten

Wie ein Velofahrer in der Kaistenberg-Baustelle für chaotische Szenen sorgt

An der Kaistenbergstrasse laufen seit einigen Wochen die Sanierungsarbeiten. Aufgrund der winterlichen Witterung zu Baubeginn sind die Arbeiten leicht in Verzug – und: Ab und zu sorgen Velofahrer, die sich nicht an das für sie geltende Fahrverbot halten, für längere Rückstaus und Wartezeiten.