Frick/Kaisten Velofahrer strampeln immer noch illegal durch die Baustelle – Kontrollen sind nicht mehr ausgeschlossen Das Fahrverbot für Velofahrer im Zuge der Sanierung der Kaistenbergstrasse wird weiterhin missachtet. So mancher Autofahrer enerviert sich, weil er trotz Grünphase an der Ampel warten muss. Nun haben die Projektverantwortlichen Kontakt mit der Polizei aufgenommen. Dennis Kalt 04.06.2021, 05.00 Uhr

Die Baustelle am Kaistenberg: Für Velofahrer gilt dort aufgrund der Bauarbeiten ein Fahrverbot. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Mit den Verkehrsfluss und Wartezeiten an den Lichtsignalanlagen durch die beiden Bauplätze am Kaistenberg ist Fabian Gasser zufrieden. Nicht jedoch über das Verhalten so manch eines Velofahrers. Denn immer wieder käme es vor, dass diese das dort für sie geltende Fahrverbot missachtet würden, sagt der Projektleiter beim kantonalen Departement Bau, Verkehr und Umwelt.