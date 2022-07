Frick/Kaisten: Sanierung Kaistenberg biegt auf Zielgerade ein

Frick/Kaisten Sanierungsprojekt biegt auf Zielgerade ein: Das Fahrverbot über den Kaistenberg fällt spätestens Ende Herbst Wetterglück sorgt bei der Strassensanierung zwischen Frick und Kaisten für ein zügiges Vorankommen. Der Kanton arbeitet mit externen Labors zusammen, um die Güte der Arbeiten fortlaufend zu überprüfen. Wann die Vollsperrung aufgehoben wird, ist abhängig von der Witterung. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 06.07.2022, 05.00 Uhr

Der Kaistenberg ist aufgrund von Sanierungsarbeiten seit September des letzten Jahres gesperrt. Dennis Kalt

Das Ende der Vollsperrung über den Kaistenberg rückt näher. Seit rund zehn Monaten, mit Beginn der zweiten Sanierungsetappe im September 2021, dürfen nur noch der öffentliche Bus, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Anwohnende die Stecke zwischen Frick und Kaisten passieren. Fabian Gasser, Projektleiter beim kantonalen Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU), sagt:

«Wir haben in den letzten Monaten vom sehr guten Wetter mit langen Regenpausen profitieren und gut vorwärtsmachen können.»

Vier bis fünf Equipen – etwa rund 20 Personen – trieben das Sanierungsprojekt über die letzten Monate voran. «Wir konnten den Werkleitungsbau vor kurzem abschliessen», sagt Gasser. Fertiggestellt ist auch – auf Fricker Seite – die 500 Meter lange Kalksteinmauer, die bergseitig die Böschung sichert.

Genauer Termin für Öffnung ist witterungsabhängig

Noch nicht klar ist laut Gasser der genaue Termin für die Wiedereröffnung der Strasse. Dieser sei in erster Linie von der Witterung abhängig, die ausschlaggebend ist, inwiefern in den Herbstwochen der Einbau des Deckbelags vorangetrieben werden könne. Das bedeutet: Zeigt sich das Wetter in diesen Wochen warm und trocken, wird die Zeit für den Deckbelagseinbau genutzt.

Die Kalksteinmauer, welche die Böschung sichert, ist fertiggestellt. Dennis Kalt

Klar ist aber für Gasser: «Die Strecke über den Kaistenberg öffnet im Herbst – und dieser geht Ende November zu Ende.» Der Kompletteinbau des Deckbelags noch dieses Jahr wäre der Idealfall. Andernfalls müsste der Abschluss des Einbaus auf nächstes Jahr, wenn es wieder warm wird, verschoben werden.

In diesem Fall würde aber – aller Voraussicht nach – für die restlichen Arbeiten am Deckbelag auf eine Vollsperrung verzichtet und stattdessen eine Lichtsignalanlage verwendet werden. Gasser sagt:

«Die Einrichtung einer Vollsperrung ist immer mit einem grossen Aufwand verbunden.»

Eine der Hauptarbeiten der nächsten Wochen ist die Sicherung des Strassenrandes zur Talseite hin. Diese wird auf einer Länge von 1700 Metern mit einem rückverankerten Betonkopfriegel gesichert. Dabei werden vertikale Mikropfähle und Schrägnägel in den tragfähigen Untergrund gebohrt. «Diese Arbeit ist relativ zeitaufwendig und findet derzeit sowohl auf Fricker als auch auf Kaister Seite statt», sagt Gasser.

Kanton kontrolliert Arbeiten fortlaufend

Kurz vor der Wiederöffnung der Strecke im Herbst werden die Arbeiten nochmals vom BVU kontrolliert. «Dann geht das Werk vom Auftragnehmer zu uns über», sagt Gasser. Wobei die einzelnen Arbeiten hinsichtlich Güte und Vorgaben des Kantons laufend überprüft werden. Gasser sagt:

«Hier arbeiten wir auch mit externen Labors zusammen.»

Kontrolliert wird etwa die Festigkeit des Betons und dessen Frostbeständigkeit. Schliesslich soll die sanierte Strasse auch für die nächsten Jahrzehnte den rund 4500 Fahrzeugen, die täglich den Kaistenberg passieren, eine sichere Fahrt bieten.

