Die Kaistenbergstrasse ist ab Dienstag wieder offen

Frick/Kaisten Endlich fertig mit Umleitungen und Sperrungen: Ab Dienstag ist der Kaistenberg wieder offen Vor knapp zwei Jahren begannen die Sanierungs- und Bauarbeiten an der Kaistenbergstrasse zwischen Frick und Kaisten – und damit auch eine lange Zeit der Verkehrsbehinderungen, Sperrungen und Umleitungen. Das ist jetzt vorbei: Ab Dienstag ist die Kantonsstrasse wieder für den Verkehr geöffnet. Auch wenn es zeitweise noch Ampeln brauchen wird. Nadine Böni Jetzt kommentieren 14.11.2022, 13.00 Uhr

Vertreterinnen und Vertreter von Kanton und Gemeinden feiern die Eröffnung der Kaistenbergstrasse. Nadine Böni

Vorbei sind die Zeiten, als die Kaistenbergstrasse einer Rumpelpiste glich. Ab dem Dienstag, 15. November, ist die Kantonsstrasse zwischen Frick und Kaisten wieder für alle Verkehrsteilnehmenden offen. Und so viel sei schon verraten: Die Strasse ist jetzt breiter und übersichtlicher, der Belag ebenmässig, eine gute Entwässerung der Fahrbahn sichergestellt.

Gerade von Letzterem konnten sich die Vertreterinnen und Vertreter von Kanton, umliegenden Gemeinden und beteiligten Baufirmen am Montagmorgen überzeugen – bei der feierlichen Eröffnung der Strasse regnete es in Strömen. Wobei dies die Laune der Anwesenden nicht zu trüben vermochte. Kantonsingenieur Dominik Studer sagte:

«Die Eröffnung ist ein Meilenstein, den die Beteiligten und die umliegenden Gemeinden herbeigesehnt haben.»

Er richtete einen Dank an die Bevölkerung und die Behördenvertreter für das Verständnis und die gute Zusammenarbeit – und speziell auch an die Gemeinde Eiken, die in den vergangenen Monaten viel Umleitungsverkehr ertragen musste.

Während 61 Wochen komplett gesperrt

Nachdem die Bauarbeiten an der Kantonsstrasse im Januar 2021 gestartet waren, wurde der Kaistenberg am 13. September 2021 – also vor genau 61 Wochen – vollständig gesperrt. Der motorisierte Individualverkehr wurde während dieser Zeit über Kantonsstrassen via Eiken und Hardwald umgeleitet. Die Bauetappen wurden so angeordnet, dass das Postauto sowie die Anwohnerinnen und Anwohner weiterhin über den Kaistenberg fahren konnten.

Die Vollsperrung habe sich dabei als «sehr wertvoll» erwiesen, sagte Dominik Studer und erklärte:

«Die engen Platzverhältnisse stellten ein grosses Sicherheitsrisiko für die Bauarbeiter und Verkehrsteilnehmenden dar. Mit der Sperrung konnten diese Risiken, wie gewünscht, minimiert werden.»

Nebst der Sicherheit war die Verkürzung der Bauzeit ein wesentliches Argument. «Die Bauzeit konnte sicher halbiert werden», so Studer.

Der talseitige Strassenrand musste auf einer Länge von rund 1,7 Kilometern aufwendig mit einem rückverankerten Betonkopfriegel gesichert werden. zvg/Aargauer Zeitung

In den vergangenen Monaten wurde der alte Belag komplett ersetzt. Der talseitige Strassenrand musste auf einer Länge von rund 1,7 Kilometern gesichert werden. Bergseitig waren rund 500 Meter Kalksteinmauer als Böschungssicherung notwendig. Auf dem gesamten Perimeter wurde ausserdem die Strassenentwässerung komplett neu erstellt.

Noch braucht es ab und zu Ampeln

Darüber freuten sich auch Gunthard Niederbäumer, Vizeammann von Frick, und Arpad Major, Ammann von Kaisten. Dieser brachte es so auf den Punkt:

«Der Kaistenberg ist wie ein alter Bekannter – man vermisst ihn, wenn er nicht da ist, und freut sich riesig, wenn er zurückkehrt.»

Während der Arbeiten wurden Knochenreste von Dinosauriern gefunden. zvg

Niederbäumer wiederum bedankte sich bei den Bauarbeitern «auch für deren grosse Sorgfalt». Denn an mehreren Orten wurden während der Arbeiten Dinosaurierknochen entdeckt und konnten von der Saurierkommission sichergestellt werden.

Die Bauarbeiten sind derweil noch nicht vollständig abgeschlossen. Insbesondere die Installation der Leitplanken benötigt noch einige Zeit. Diese Arbeiten können jedoch unter Verkehr und Einbezug einer Lichtsignalanlage erfolgen.

