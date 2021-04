Frick/Gipf-Oberfrick Quartier für Quartier statt auf einen Schlag zu Tempo 30 – die Unterschiede zwischen Nachbargemeinden In Gipf-Oberfrick scheiterte die flächendeckende Einführung von Tempo 30 Anfang März – bereits zum dritten Mal. Auch in der Nachbargemeinde Frick erteilten die Stimmberechtigten der flächendeckenden Einführung einst eine Abfuhr. Der Langsamverkehr wird hier nun Quartier für Quartier umgesetzt. Thomas Wehrli 08.04.2021, 05.00 Uhr

Bei Tempo 30 sind viele schnell auf 100. Wo das Thema auf der politischen Traktandenliste auftaucht, sorgt es für rote Köpfe. Die einen fordern Tempo 30 mit aller Vehemenz, um die Quartierstrassen sicherer zu machen, die anderen wehren sich mit Händen und Füssen dagegen, weil ihrer Ansicht nach die Sicherheit gegeben und Tempo 30 nur reine Schikane ist.

Gipf-Oberfrick ist ein Beispiel für die Emotionalität, die im Thema steckt. Mit Slowdown ist in den Diskussionen nix. Die Wogen gingen im Abstimmungskampf hoch, am Schluss lehnten die Stimmberechtigten am 7. März die Einführung des Langsamverkehrs auf allen Quartierstrassen mit 887 Nein- zu 769 Ja-Stimmen ab. Die Gipf-Oberfricker sagten damit nach 2002 und 2009 bereits zum dritten Mal Nein zur flächendeckenden Einführung von Tempo 30.

Nach der Abfuhr das Umdenken

In der Debatte blickte manch einer nach Frick; der eine sehnsüchtig, weil hier Tempo 30 in mehreren Quartieren bereits Realität ist. Der andere mahnend, dass der Fricker Weg mit einer quartiersweisen Einführung der bessere sei. Zur zweiten Gruppe gehörte alt National- und Ständerat Maximilian Reimann (SVP), der sich gegen eine flächendeckende Einführung aussprach und in einem Leserbrief schrieb:

«Gefragt ist eine differenziertere Verkehrspolitik, was die Tempolimiten anbetrifft, und als bewährtes Beispiel möchte ich dabei auf die Nachbargemeinde Frick verweisen.»

Da gelte Tempo 30, wo es Sinn mache. «Darüber hinaus wird die Mündigkeit der Bürgerinnen und Bürger am Lenkrad nicht unnötig strapaziert», so Reimann.

Das Beispiel Frick. Auch hier plante man ursprünglich, 2012 war’s, eine grossflächige Einführung von Tempo 30. Daraus wurde nichts; die Stimmberechtigten lehnten das Projekt an der Urne mit 857:360 Stimmen wuchtig ab. Die deutliche Abfuhr war dem Gemeinderat eine Lehre.

Er schwenkte auf eine neue Strategie um: Tempo 30 wird seither in den Quartieren eingeführt, in denen es die Bevölkerung will. Und das ist vielerorts: Bereits acht Tempo-30-Zonen gibt es aktuell in Frick, eine neunte soll demnächst dazukommen. Für den Kirchrain hat der Gemeinderat Tempo 30 angeordnet; die 30-tägige Einsprachefrist läuft ab dieser Woche.

Reduktion ist breit abgestützt

Dass es Einsprachen geben wird, ist nicht allzu wahrscheinlich. Denn auch in diesem Fall ist die Geschwindigkeitsreduktion breit abgestützt. Gemeindeschreiber Michael Widmer sagt:

«Die Anwohner haben eine gemeinsam unterzeichnete Eingabe gemacht, die von 12 Parteien unterschrieben war».

Er bilanziert mit Blick auf die eher kurze Strasse: «Folglich ist das Anliegen breit abgestützt.»

Es soll nicht das letzte Quartier in Frick bleiben: In der Zwidellen ist Tempo 30 im Rahmen des bevorstehenden Strassensanierungsprojekts vorgesehen und mit der begleitenden Arbeitsgruppe aus Anwohnern vorbesprochen. Widmer sagt: «Tempo 30 in der Zwidellen war bereits Ende 2016 von Anwohnern gefordert worden, wobei mit dem Gemeinderat vereinbart wurde, dies mit dem Sanierungsprojekt umzusetzen.»

Fachgutachten für Widengasse ist 2022 geplant

Weiter ist bei der Planung des Instandstellungsprojekts des Sportplatz- und Turnerwegs Tempo 30 angedacht. «Schliesslich liegt dem Gemeinderat aus dem Quartier Widengasse ein Antrag aus der Bevölkerung vor, dort Tempo 30 zu prüfen», sagt Widmer. Die Erarbeitung des erforderlichen Fachgutachtens werde im Budget 2022 geplant. Diese könnte zu reden geben, denn die Widengasse wird von etlichen Automobilisten als Alternativroute zur Hauptstrasse genutzt.

In Frick bewährt sich die Strategie; gegen die bisherigen Tempo-30-Zonen ist nur wenig Opposition hörbar. So auch bei der jüngsten Tempo-30-Zone, jener am Frickberg, die im Herbst 2020 eingeführt wurde. Widmer:

«Dem Gemeinderat liegen bislang weder positive noch negative Rückmeldungen vor.»

Bislang hat die Regionalpolizei hier noch keine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Dafür im letzten Jahr in einer anderen Tempo-30-Zone. Während zweieinhalb Stunden wurde geblitzt. Die Übertretungsquote lag bei 24 Prozent, insgesamt mussten 50 Übertretungen geahndet werden.

Tempo 30 wird gut eingehalten

Messungen mit «Speedy» zeigen, dass Tempo 30 gut eingehalten wird.

Dass Tempo 30 in der Regel aber recht gut eingehalten wird, zeigen drei aktuelle Messreihen von «Speedy». Die Geschwindigkeitsmessanlage ist in Frick permanent im Einsatz, ihr Standort wird regelmässig verändert. An der Mühlegasse lächelte (oder schmollte) Speedy im November eine Woche lang. Von den 2785 Fahrzeugen, die «Speedy» passierten, führen 85 Prozent langsamer oder maximal 30 km/h. Die durschnittliche Geschwindigkeit lag bei 24 km/h, die gemessene Höchstgeschwindigkeit bei 46 km/h.

Ein ähnliches Bild zeichnete «Speedy» über den Jahreswechsel am Kirchmattweg auf. 2117 Fahrzeugepassierten die Messanlage. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 47 km/h, die Durchschnittsgeschwindigkeit bei 25 km/h. Auch hier fuhren 85 Prozent der Fahrzeuge 30 km/h oder langsamer. Leicht über dem Tempolimit lag der 85-Prozent-Wert der gemessenen Geschwindigkeiten an der Ziegeleistrasse, wo im März eine Woche lang gemessen wurde. Hier lag «V85» bei 33 km/h. Die Durchschnittsgeschwindigkeit lag aber auch hier mit 27 km/h um 3 km/h unter dem Tempolimit. Die gemessene Maximalgeschwindigkeit betrug an der Ziegeleistrasse 46 km/h.

Zusätzliche bauliche Massnahmen waren nicht nötig

Dass die Geschwindigkeitsvorgaben in den Tempo-30-Zonen in der Regel gut eingehalten werden, zeigen auch die obligatorischen Nachmessungen, die ein Jahr nach der Inbetriebnahme des Langsamregimes obligatorisch durchgeführt werden müssen. Kann der Sollwert nicht eingehalten werden, sind die Gemeinden verpflichtet, zusätzliche bauliche Massnahmen zu ergreifen.

Tempo 30 wird in Frick mit Schildern signalisiert – bauliche Massnahmen waren bisher nicht nötig.

Bei der Initiierung der Tempo-30-Zonen verzichtet die Gemeinde neben den obligaten Temposchildern in der Strasse auf weitergehende bauliche Massnahmen. Und: «Bislang mussten nach den Nachkontrollen keine weiteren baulichen Massnahmen, Signalisationen oder Markierungen nachgerüstet werden», sagt Widmer.