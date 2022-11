Kirchgemeinde beteiligt sich an Caritas-Aktion

Frick/Gipf-Oberfrick «Eine Million Sterne» am Weihnachtsmarkt: Schülerinnen und Schüler setzen ein Zeichen der Solidarität Die katholische Kirchengemeinde Frick/Gipf-Oberfrick beteiligt sich traditionell am Weihnachtsmarkt in Frick. Mit einem stimmungsvollen Kerzenmeer will die Kirchengemeinde dabei zusammen mit den Religionsschülerinnen und -schülern ein leuchtendes Zeichen der Solidarität setzen. 23.11.2022, 05.00 Uhr

Die katholische Kirchengemeinde Frick/Gipf-Oberfrick beteiligt an der Caritas-Aktion «Eine Million Sterne». zvg

Die katholische Kirchengemeinde Frick/Gipf-Oberfrick beteiligt sich mit drei Ständen am Weihnachtsmarkt in Frick vom 3. Dezember. In diesem Jahr wird dabei eine Dankeschön-Aktion durchgeführt: Alle 3100 Pfarreiangehörige bekamen im Vorfeld mit einer Einladungsbroschüre einen Gutschein über fünf Franken zugeschickt, der an einem der drei Stände eingelöst werden kann.

«Dies soll eine Wertschätzung jedes Einzelnen unserer Kirchgemeinde sein», erklärt Pfarreiseelsorger Ulrich Feger. «Denn jeder und jede trägt durch seine Mitgliedschaft ganz speziell und auf unterschiedliche Art und Weise zu einem lebendigen, gelingenden Miteinander bei. Jeder ist wichtig.»

Die Kirchenpflege und der Kinder- und Jugendverband Jubla bieten am Weihnachtsmarkt ein Kerzenziehen an. Die Schülerinnen und Schüler der fünften Klasse Religion verkaufen Schoggiherzen. Der Erlös kommt dabei dem Kinderspital in Betlehem (Israel) zu Gute. Die Missionsgruppe «El mundo» bietet ausserdem Chili con Carne, Glühwein oder Suppe an. Zudem ist im Auftrag der Kirchgemeinden ein Samichlaus auf dem Markt unterwegs.

Caritas-Solidaritätsaktion startet im Advent

Schweizweit vom Hilfswerk Caritas getragen und durchgeführt vom kirchlich regionalen Sozialdienst in Kooperation mit den Pfarreien startet jährlich in der Adventszeit auch die Solidaritätsaktion «Eine Million Sterne», die das Land zum Leuchten bringen soll. Das Motto dabei: Die Stärke der Schweiz misst sich an den Schwachen.

Mit einem stimmungsvollen Kerzenmeer will die Kirchengemeinde zusammen mit den Religionsschülerinnen und -schülern ein leuchtendes Zeichen der Solidarität setzen. Die Besucherinnen und Besucher können eine Kerze anzünden, verbunden mit einem ganz persönlichen Wunsch. Der Erlös wird dem kirchlich regionalen Sozialdienst Oberes Fricktal übergeben.