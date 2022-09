Kultur-Trip in Frick und Gipf-Oberfrick begeisterte die Musikfans

Frick/Gipf-Oberfrick Ein Kultur-Trip vom Feinsten: Wie Ländler, Jazz, Irischer Folk oder seelenvolle Tastenmusik das Publikum begeisterte Der zweite Kultur-Trip nach 2019 war gut besucht. An fünf Stationen in Frick und Gipf-Oberfrick gab es am Samstagabend viel zu hören und zu sehen. Die Veranstalter waren zufrieden. Peter Schütz Jetzt kommentieren 18.09.2022, 13.59 Uhr

Das Duo Unexplained spielte im Chelati in Gipf-Oberfrick. Peter Schütz

Der zweite Kultur-Trip nach 2019 am Samstag kam gut an. Daran änderte auch das durchwachsene Wetter mit kühlen Temperaturen nichts. Zu Fuss oder mit dem Velo waren die fünf Stationen in Frick und Gipf-Oberfrick in warmer Kleidung locker erreichbar.

Glück für Veranstalter und Besucher gleichermassen: Mit Beginn des Kultur-Trips um 17 Uhr nahm sich der Regen eine Auszeit. Das freute vor allem Martin Muntwyler, der im Kulturhaus Meck mit der Trommlergruppe Kawa Daiko zwei Auftritte hinlegte.

«Ich bin so froh, dass das Wetter gehalten hat», sagte er zum Publikum, das möglicherweise seine Meinung teilte. Daneben im Maria-Theresia-Saal erzählten Elisabeth Radloff und Lydia Mewes Märchen aus aller Welt nicht nur für Kinder. Zum Abschluss trat das Berliner Trio Tolyqyn auf der Bühne in folk-rockiger Manier auf. Im Meck gab es also allerhand zu hören und zu sehen, doch das war nur die Spitze des Eisbergs.

Die Trommlergruppe Kawa Daiko trat im Meck-Garten auf. Peter Schütz

«Es braucht alle Sparten»

Denn der Kultur-Trip offenbarte eine grosse klangliche Vielfalt vom Ländler zu Jazz, Klezmer, Balkan, Irischem Folk, seelenvoller Tastenmusik und dynamischen Geigen. Hedy Stalder von der Kulturkommission Frick brachte es so auf den Punkt:

«Es ist wichtig, dass die ganze musikalische Palette gebracht wird, es braucht alle Sparten.»

Alle Sparten fassten schon alleine Giovanni Reber an der Violine und Michael Giertz am Klavier als «Les Papillons» im Kornhauskeller mit ihrem «Supernova- und Late Night Special» unter einen Hut.

Das Duo Les Papillons mit Giovanni Reber an der Violine und Michael Giertz am Klavier im Kornhauskeller. Peter Schütz

Das Duo konnte alles: Klassik, Pop und Rock, ausserdem Lieder wie Herzensgeschichten, die im Lauf der Zeit anatomischer wurden bis hin zum Radetzky-Marsch, weil dieser das beste Tempo für eine Herzmassage habe. Sonst würde es auch «Highway to hell» von AC/DC oder «Staying alive» von den Bee Gees tun, fanden die Herren und liessen den Worten Taten folgen.

Ackle als einnehmender Solo-Mann an den Tasten

Gleiche Bühne, andere Zeit: Als die Oberbaselbieter Ländlerkapelle auftrat, ging es, wenngleich mit anderem Instrumentarium, ebenso mitreissend weiter. Kein bisschen leiser war Hendrix Ackle im Restaurant von Fricks Monti. Ackle offenbarte sich als einnehmender Solo-Mann an den Tasten, der dem Gastronomiebetrieb ein bisschen die Hektik entzog.

Hendrix Ackle entzog dem Gastronomiebetrieb im Fricks Monti ein bisschen die Hektik. Peter Schütz

Klar, die Fragen nach Knoblauchbrot und den besonderen Spaghetti mussten beantwortet werden, aber das überzeugendste Mittel, den Hunger nach Kultur zu stillen, hatte Hendrix Ackle. Das Publikum war bei der Sache, was Monti-Chef Philipp Weiss freute: «Wie es sein muss.» Und Daumen hoch.

Das galt auch für die beiden Veranstaltungsorte Häseli-Huus und Chelati in Gipf-Oberfrick. In Letzterem trat das Duo Unexplained mit akustischem Rock auf, im Gewölbekeller im Häseli-Huus Gino Suter und Andrei Ichtchenko. Violine und Akkordeon agierten in schönster musikalischer Korrespondenz. Fazit: Der Kultur-Trip hielt, was er versprach – kulturelle Vielfalt in der Nähe und die Erkenntnis, dass wer etwas erleben will, nicht weit fort muss.

Gino Suter (links) und Andrei Ichtchenko musizierten im Häseli-Huus. Peter Schütz

