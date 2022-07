Fricker Zwidellen: Neue Bruggbachbrücke kann bald benutzt werden

Frick Zwidellen-Sanierung auf Kurs: Neue Bruggbachbrücke geht nächste Woche provisorisch in Betrieb Die 2. Etappe der Arbeiten zwischen Gemeindehaus und Parkplatz der Gemeinde ist beendet. Ab 26. Juli kann die neue Brücke über den Bruggbach von Fussgängerinnen und -gängern benutzt werden. Mit dem Bauverlauf des Projekts ist die Gemeinde trotz leichter Verzögerungen zufrieden. Dennis Kalt 22.07.2022, 05.00 Uhr

Die Arbeiten in den Zwidellen schreiten voran. Mit dem Abschnitt vom Fricker Gemeindehaus bis zum provisorischen Parkplatz der Gemeinde wurden kürzlich die Arbeiten an der Strasse und Werkleitungen fertiggestellt. Seit dieser Woche ist die Zufahrt in diesem Bereich wieder möglich.