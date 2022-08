Der Kultur-Trip kehrt zurück

Der 17. September steht ganz im Zeichen der Kultur – zumindest in Frick und Gipf-Oberfrick. Beim zweiten «Kultur-Trip» in den beiden Gemeinden locken zehn Anlässe mit 20 Künstlerinnen und Künstlern an acht Veranstaltungsorten. Wer will, kann das alles besuchen: Für gerade einmal zehn Franken Eintritt soll der Event bewusst für alle Geldbeutel attraktiv sein.

Hans Christof Wagner 30.08.2022, 05.00 Uhr