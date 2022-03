Fricker Markt kehrt wieder in den Normalmodus zurück

Frick Zurück im Normalmodus: Nach zwei gebeutelten Corona-Jahren herrscht wieder Zuversicht bei Marktfahrerinnen und Marktfahrern Nach gefühlter Ewigkeit fand in Frick der erste Markt statt, bei dem Corona – fast – keine Rolle mehr spielte. Dementsprechend gut frequentiert und umsatzstark mit gut aufgelegten Verkäuferinnen und Verkäufern präsentierte sich der Anlass – auch wenn sich die Standbetreibenden erst wieder an die neue Nähe zu den Kunden herantasten müssen. Dennis Kalt 01.03.2022, 05.00 Uhr

Verkauft Käse, Fleisch und Wurst auf dem Fricker Fasnachtsmarkt: Walter Ulrich. Dennis Kalt/ «Aargauer Zeitung»

Eines haben der stahlblaue Himmel und die Marktfahrerinnen und Marktfahrer an diesem Montag gemein: ihr Strahlen. Während für ersteren ein Hochdruckgebiet verantwortlich ist, zeichnet letzteren der rege Betrieb auf der Fricker Hauptstrasse zwischen 170 Ständen die gute Laune ins Gesicht.

Auch Massnahmen wie Abstandsgebote, Maskenpflicht oder Plexiglasscheiben trüben die Stimmung auf dem Fricker Markt nicht mehr. «Der Fricker Fasnachtsmarkt findet im Normalmodus wie vor Corona statt», sagt Daniel Suter, Gemeindeammann und Chef der Marktkommission.

Einfacher, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen

So spürt denn etwa auch Walter Ulrich, der an seinem Stand Käse, Wurst und Fleisch feilbietet, die Nahbarkeit, die bei den Marktbesucherinnen und Marktbesuchern zurückkehrt. Er sagt:

«Es ist wieder viel einfacher, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen oder ihnen ein Probiererle anzubieten.»

Nach zwei gebeutelten Jahren, in denen die grossen Märkte reihenweise ins Wasser fielen, geht Ulrich davon aus, dass Kundenanzahl und Umsatz nun wieder das Vor-Coronaniveau erreichen.

So ist denn Ulrich gut aufgelegt. Etwa, als eine Dame sich unsicher ist, ob sie nicht auch noch etwas Bergkäse kaufen solle, weil dieser ja – angesichts ihres Käses, den sie bereits am Stand gekauft hatte – schlecht werden könnte. «Nein, denn kann ich Ihnen auch einvakuumieren. Ausserdem sehen Sie mich ja erst im Herbst wieder», flachst Ulrich mit der Dame.

Verkauft Arbeitskleidung auf dem Fricker Fasnachtsmarkt: Bruno Schmidli. Dennis Kalt/ «Aargauer Zeitung»

Etwa 30 Meter weiter macht Bruno Schmidli, der Berufskleidung verkauft, keinen Hehl daraus, dass gerade im Pandemiejahr 2020, in dem 30 bis 40 Prozent des Umsatzes flöten ging, die Situation für ihn belastend und mit Ängsten verbunden war. Zudem sagt er:

«Das Marktfahren lebt von Emotionen, braucht Mimik und Gestik. Mit Maske war das nur schwer möglich.»

Dementsprechend sei nun das Verkaufen wieder einfacher. Wenngleich, so Schmidli, man sich auch erst wieder an die neue Nähe gewöhnen müsse. So sei es denn auch ein Herantasten, wie nahe er einem Kunden kommen könne, wenn er ihm etwa eine Hose zeige.

Besucherinnen und Besucher, die mit Maske über den Fricker Markt flanierten, sah man an diesem Montag nur vereinzelte. Gleichwohl, so Schmidli, habe er eine Maske immer griffbereit. «Etwa, wenn eine Kundin oder eine Kunde zu mir mit Maske an den Stand kommt, frage ich ihn, ob ich auch die Maske anziehen soll», sagt Schmidli.

Kein Zittern mehr wegen allfälliger Absagen

Verkaufen ein breites Sammelsurium an Gewürzmischungen: Nadine und Yves Waltzer von der Gwürzegge GmbH auf dem Fricker Fasnachtsmarkt. Dennis Kalt/ «Aargauer Zeitung»

Nadine Waltzer von der Gwürzegge GmbH, die mit ihrem Bruder Yves Gewürzmischungen wie Curry Madras scharf oder Ras el-Hanout anbietet, freut sich, dass nun die notwendige Planungssicherheit einkehrt. Sie sagt:

«In den zwei Jahren zuvor, wussten wir nie, ob ein Markt nicht doch abgesagt wird.»

Neben den fehlenden Einnahmen sei dies auch wegen der bestellten und vorbereiteten Waren, die man im schlimmsten Fall wegwerfen musste, ein finanzieller Schlag gewesen. Dieses Zittern, ob ein Markt stattfinde oder nicht, habe nun ein Ende.

Auf dem Fricker Fasnachtsmarkt herrschte reger Betrieb. Dennis Kalt/ «Aargauer Zeitung»