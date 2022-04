Frick Wie verhindert man den Verkehrskollaps in Frick? Die Ideen reichen von Tempo 30 über einen Ortsbus bis hin zur Einhausung der Autobahn Der Verkehr hat in Frick in den letzten Jahren massiv zugenommen. Wie kann ein Verkehrskollaps verhindert werden? Während die einen Tempo 30 fordern, sehen andere die Lösung in einem Ortsbus – oder der Einhausung der Autobahn, um den Verkehr über den Kaistenberg auf dem «Deckel» der Autobahn abzufangen. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 06.04.2022, 05.00 Uhr

16'000 Fahrzeuge fahren täglich durch Frick. Bild: Thomas Wehrli

Runter vom Gas, findet Grünen-Grossrätin Gertrud Häseli und fordert, dass auf Kantonsstrassen innerorts ein Tempo-30-Regime eingeführt werden kann. Prädestiniert sind für sie dafür die drei Staffelegg-Gemeinden Ueken, Herznach und Densbüren. Sie ist überzeugt:

«Das hält den Transitverkehr, der die Staffelegg nur als kostengünstige Abkürzung benutzt, davon ab, die Autobahn zu verlassen.»

Und noch eine Gemeinde ist für Häseli prädestiniert für Tempo 30: Frick. Sie ist nicht die einzige, die das so sieht. Auch der ehemalige Fricker Baudirektor Thomas Stöckli (FDP) betonte immer wieder, dass Tempo 30 die Zukunft sei. So sagte er vor viereinhalb Jahren zur AZ: «Auf den Kantonsstrassen in den Dörfern und Städten muss Tempo 30 eingeführt werden.» Und Stöckli wagte damals eine Prognose:

«In zehn Jahren wird Tempo 30 das neue Tempo 50 sein.»

Die Vorstellung, dass man nur noch mit 30 km/h durch die Dörfer fahren kann, bringt andere dagegen im Nu auf 180. SVP-Grossrat Christoph Riner etwa sagt: «Von Tempo 30 auf Kantonsstrasse halte ich rein gar nichts.» Zum einen ändere dies nichts am Verkehrsaufkommen, zum anderen mache man damit den Einheimischen das Leben schwer.

Christoph Riner möchte die LSVA so verändern, dass sich Abkürzungen für LKW-Fahrer nicht mehr lohnen- Bild: Chris Iseli

Es brauche andere Lösungen, ist Riner überzeugt. Ein Ansatz könnte für ihn sein, dass man die Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) so verändert, dass es sich für Lastwagenchauffeure nicht mehr lohnt, die Autobahnen zu verlassen und die kürzeren Routen über die Landstrassen zu nehmen.

16'000 Fahrzeuge pro Tag fahren durch Frick

Das Problem von Frick würde dies kaum lösen. Denn hier ist weniger der Schwerverkehr als die Verkehrsdichte das Problem. Mehr als 16'000 Fahrzeuge quälen sich heute über die Hauptstrasse, in wenigen Jahren dürften es noch deutlich mehr sein: In Frick entstehen in den nächsten Jahren mehrere hundert Wohnungen.

Die Frage, ob dieses massive und recht schnelle Wachstum sinnvoll oder zumindest verkraftbar ist, wird in der Gemeinde unterschiedlich beurteilt. Fakt ist: Frick wird stark wachsen, denn die drei grossen Bauprojekte sind bereits am Start – oder kurz davor.

Attraktivität für Fussgänger und Velofahrer steigern

Was tun? Doch Tempo 30? Es gibt auch andere Ideen. Die AZ zeigt drei Ansätze und drei Visionen. Steuern lässt sich, erstens, vor allem der innere Verkehr. Und der setzt bei jedem Einzelnen an. «Da muss auch ich mich an der Nase nehmen», gibt GLP-Politiker und Landschaftsarchitekt Bernhard Stöckli unumwunden zu. Auch er nehme bisweilen das Auto, wo etwas auch zu Fuss oder per Velo erledigt werden könne. Und auch Rolf Schmid (SP) sagt:

«Die Anreize, das Auto zu nehmen, sind heute zu hoch.»

Umgekehrt formuliert: Es braucht, zweitens, mehr Anreize, zu Fuss zu gehen oder das Velo zu nehmen. Dazu braucht es gute Verbindungen. Hier hat Frick in den letzten Jahren einiges gemacht; so konnte erst kürzlich ein neuer Radweg durch die Zwidellen eröffnet werden, der Gipf-Oberfrick und die Fricker Aussenquartiere besser an das Dorfzentrum anbindet.

Der neue Fuss- und Veloweg von der Zwidellen in die Dammstrasse ist fertiggestellt und dient während der Sanierung als provisorische Zufahrt. Bild: Dennis Kalt

Es braucht jedoch für Velofahrer und Fussgänger weitere Anstrengungen. So benutzen viele Velofahrer die Hauptstrasse nur mit einem mulmigen Gefühl. Eine Chance bietet hier das Projekt, die Hauptstrasse im Zuge der Sanierung aufzuwerten. Das erste Projekt erlitt allerdings an der Gemeindeversammlung Schiffbruch.

Verkehrsmanagement muss verbessert werden

Drittens braucht es aber auch Massnahmen im Verkehrsmanagement. So ist zentral, dass der Verkehr, der aus dem Benkental kommt und nicht ins Dorf will, anders geführt wird. Das magische Wort heisst hier: Norderschliessung des Bahnhofs. Allerdings verliefen alle bisherigen Ansätze im Sand oder wurden von der Bevölkerung abgelehnt.

Viertens braucht es eine Stärkung des öffentlichen Verkehrs. Dazu muss vor allem ein neuer und benutzerfreundlicher Busbahnhof in Frick erstellt werden. Ein Projekt ist in Arbeit; der neue Busbahnhof soll dort gebaut werden, wo heute der Holzverlad ist. Eine andere, nicht ganz neue Idee bringt Gertrud Häseli ins Spiel:

«Sinn macht hier ein unterirdischer Busbahnhof unter dem Bahnhofplatz.»

Das Argument, das sei viel zu teuer, lässt die Grossrätin nicht gelten. «In der Strassenkasse hat es sehr viel Geld. Das setzen wir besser für sinnvolle Projekte ein als zur Vergoldung der Strassenkanten.»

Ortsbus kann Entlastung bringen

Ein unterirdischer Busbahnhof ist jedoch bestenfalls eine Vision, die sich nur mittelfristig realisieren lässt. Zu den Visionen zählt auch ein zweiter Vorschlag, um die Einwohnerinnen und Einwohner in periphererer Lage von der Benutzung eines eigenen Autos abzuhalten: ein Ortsbus.

Ein Ortsbus wurde in Frick auch bereits in Kommissionen diskutiert und wird als mittelfristiges Ziel gesehen. Gertrud Häseli teilt die Einschätzung. Für sie ist klar:

«Ein Ortsbus kann einen wesentlichen Beitrag leisten. Wichtig ist, dass die ganze Agglomeration miteinbezogen wird.»

Sorgen macht vielen Frickerinnen und Frickern der derzeit laufende Ausbau der Kaistenbergstrasse. Auch Stöckli befürchtet, dass durch die Verbreiterung der Strasse mehr Lastwagen den Pass nutzen werden – und Frick zusätzlich verstopfen.

Und hier kommt die dritte Vision ins Spiel: Die Autobahn zwischen Frick und Oeschgen einzuhausen und den Verkehr, der auf die Autobahn will, über diesen «Deckel» bis zur Auffahrt zu führen. Stöckli kann der Idee einiges abgewinnen:

«So könnte der Durchgangsverkehr schon am Dorfeingang abgefangen werden.»

Doch ob Einhausung, Ortsbus oder unterirdischer Busbahnhof – die Projekte sind, wenn überhaupt, höchstens mittel- oder langfristig realisierbar. Dennoch ist es wichtig, sie jetzt zu diskutieren. Denn eines ist klar: Der Verkehr wird in den nächsten Jahren weiter stark zunehmen.

