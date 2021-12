Frick Weg mit den Gittern: Die Post Frick soll modernisiert werden Die Postfiliale in Frick wurde 1975 gebaut und ist inzwischen längst überholt. So soll die Post ab März 2022 modernisiert werden. Während der Umbauarbeiten soll ein Provisorium den Fortbetrieb gewährleisten. Nils Hinden 18.12.2021, 05.00 Uhr

Die Postfiliale an der Fricker Widengasse soll modernisiert werden. Unter anderem sollen die Gitter an der Fassade weg. Nils Hinden / Aargauer Zeitung

Einst galt: «Nur Bares ist Rares.» Und auch, wenn die Schweiz als bargeldfreundliches Land bekannt ist, so hat das bargeldlose Bezahlen «Nötli »und «Münz» inzwischen hinter sich gelassen. Die Coronapandemie, einhergehend mit erhöhten Hygienestandards, hatte den Trend zum bargeldlosen Bezahlen weiter verstärkt.

Vor rund fünfzig Jahren, als die Post in Frick gebaut wurde, war das noch anders. So wurden dazumal noch namhafte Geldbeträge in den Schweizer Poststellen gelagert und bewegt. Entsprechend sicher mussten die Postfilialen sein.

So wurden beim Bau der Post Frick beispielsweise am Kundenschalter Panzerglasscheiben montiert. Bis heute sind starke Sicherheitsvorrichtungen verbaut. Sinnbildlich sind die Gitterstäbe, die das Aussenbild der Fricker Post prägen.

Die Postfilialen sollen modernisiert werden

In der ganzen Schweiz sollen Postfilialen modernisiert werden: Dazu hat die Post ein Projekt mit dem Namen «Filiale der Zukunft» lanciert. Die Fricker Filiale soll 2022 an der Reihe sein.

Das entsprechende Baugesuch liegt seit letzter Woche bei der Abteilung Bau und Umwelt der Gemeinde Frick öffentlich auf. Dort ist vermerkt, dass die Umbauarbeiten vom 1. März bis zum 31. August 2022 dauern sollen. Für die Kundinnen und Kunden würde sich wenig ändern: Sie können während der Umbauarbeiten weiter auf die Dienstleistungen der Post zurückgreifen, ohne auf eine andere Filiale ausweichen zu müssen. So soll der Betrieb in einem Provisorium hinter dem Gebäude weitergeführt werden.

Das Dach wird saniert

Das Fricker Architekturbüro Bäumlin + John AG vertritt das Projekt. Gemäss der Bäumlin und John AG ist Folgendes geplant: Im Rahmen des Projekts «Filiale der Zukunft» hat die Post klare Vorgaben definiert. Beispielsweise solche zur farblichen Gestaltung der Post oder der Verwendung von standardisierten Bauteilen.

Der Aufgabe des zuständigen Architektenbüros war es nun, die Vorgaben der Post unter Berücksichtigung der Gegebenheiten vom Standort Frick umzusetzen.

Ein zentraler Punkt des Umbaus ist die Umgestaltung der Schalterhalle. Genauer sollen die Panzerglasscheiben in der Schalterhalle, ebenso wie die Gitterstäbe an der Fassade, entfernt werden. Andererseits soll das Erscheinungsbild im Sinne der Zeit umstrukturiert werden.

Weiter werden Synergien genutzt, um das veraltete Flachdach zu sanieren. Wobei die Dämmung und die Abdichtung, gemäss geltenden energetischen Vorschriften saniert werden. Das Kies wird durch eine extensive Begrünung ersetzt.