Frick Vandalen demolieren die Toilettenanlage der Kirche – jetzt reicht es der Kirchenpflege Mit Leim verklebte Schlösser, abgerissene Türfallen, mit Papier verstopfte Kloschüsseln – die Toilettenanlage der römisch-katholischen Kirchgemeinde in Frick wurde schon öfters von Vandalen beschädigt oder verschmutzt. Die Kirchenpflege hat nun genug. Es wird über den Einsatz einer Kamera zur Videoüberwachung diskutiert. Simon Widmer 03.06.2021, 05.00 Uhr

Wegen Vandalismus geschlossen: die Toilettenanlage der römisch-katholischen Kirche in Frick. Simon Widmer

Wieder einmal bewegt sich Markus Schmid, Präsident der Kirchenpflege Frick und Gipf-Oberfrick, in Richtung des Postens der Regionalpolizei. Der Anlass dazu ist kein erfreulicher, denn erneut wurde die Toiletteneinrichtung der Kirche beschädigt. Dabei wurde ein Türgriff abgebrochen und später, als die Toilette schon aufgrund der Reparaturarbeiten geschlossen war, noch weitere Dinge an der Tür verunstaltet und heruntergerissen. Cornelia Leclerc, Hauswartin der Kirche in Gipf-Oberfrick, erzählt: