Frick Storchen Apotheke impft als erste im Aargau gegen Covid: Bereits über 200 Personen stehen auf der Warteliste Verteilt aus dem ganzen Kanton machen sich Impfwillige zur Fricker Storchen Apotheke auf. Michael Tscheulin spritzt dort seit kurzem den Wirkstoff von Moderna. Zu Beginn läutet das Telefon im Dauermodus. Wichtig ist dem Apotheker eines: Die Angemeldeten sollen ihren Impftermin auch wahrnehmen. Dennis Kalt 01.06.2021, 05.00 Uhr

Michael Tscheulin von der Fricker Storchen Apotheke impft seit kurzem mit dem Moderna-Wirkstoff gegen Covid-19. Dennis Kalt

Telefone, die auf allen Leitungen im Dauermodus läuten und eine Flutwelle an E-Mails – so beschreibt Michael Tscheulin von der Storchen Apotheke in Frick die letzten Tage. Der Grund: Seit Donnerstag, 27. Mai, ist sie die erste Apotheke im Kanton, die gegen Covid-19 impft. Tscheulin sagt:

«Uns haben sogar Personen aus anderen Kantonen für einen Termin angerufen.»

Impfen darf Tscheulin jedoch nur Personen aus dem Aargau. «Sie kommen verteilt aus dem Kanton – Suhr, Fislisbach oder Menziken.»

Die Storchen Apotheke gehört zu den sechs Pilotapotheken des Kantons, aus denen für das flächendeckende Impfangebot in Apotheken – voraussichtlich Anfang Juli – Erkenntnisse gewonnen werden sollen. Mit der Impfung noch vor den anderen Pilotapotheken startete sie, weil sie in ihrem Gefrierschrank noch Impfstoff von Ärzten übrig hatte, die von der Impfkampagne abgesprungen sind. «Wir lagern seit 27. April bei uns die Impfflaschen, welche die Hausärzte, die seit 3. Mai impfen können, bei uns abholen», so Tscheulin.

Angemeldet – dies geht bei der Apotheke telefonisch oder via E-Mail – hätten sich vor allem Leute, die noch einen Impfschutz vor den Ferien bräuchten. Etwa, so Tscheulin, habe ihm jemand erzählt, dass er seit zwei Jahren seine über 80-jährige Mutter, die im Ausland lebt, nicht mehr gesehen habe und diese gerne besuchen würde.

Etwa 230 Personen stehen auf der Warteliste

Wer sich jetzt für die Impfung bei der Storchen Apotheke anmeldet, müsse sich für den ersten Piks aber rund zwei Wochen gedulden, so Tscheulin. Etwa 230 Personen stehen derzeit auf der Warteliste. Die Zweitimpfung mit dem Wirkstoff von Moderna erfolgt 28 Tage später. Derzeit impft Tscheulin morgens und nachmittags zwei Gruppe zu je elf Personen. Er sagt:

«Ich habe jetzt sogar schon Termine für das ‹After-Work-Impfen› zwischen 18.30 und 20.30 Uhr gemacht.»

Etwa gebe es Landwirte, die derzeit den ganzen Tag auf den Feldern sein müssten.

Aus einer Impfampulle von Moderna können elf Impfdosen gezogen werden. Dennis Kalt

Das in Gruppen zu elf Personen geimpft wird, hat einen Grund: Aus einer Flasche des Moderna-Impfstoffes kann Tscheulin immer elf Impfdosen ziehen. Das Vakzin für die Impfgruppe am nächsten Morgen nimmt Tscheulin am Abend zuvor aus dem Gefrierfach und stellt es in den Kühlschrank. Dort taut es bis zum Morgen langsam auf, sodass er es in die Spritzen – kurz bevor die ersten Impfwilligen eintreffen – aufziehen kann. «Ab dann, bei Raumtemperatur, ist der Impfstoff noch sechs Stunden haltbar», sagt Tscheulin.

Kein Impfdosis soll ­weggeworfen werden

Dies ist für Tscheulin zuweilen eine Herausforderung, wenn ihm Personen mit Impftermin kurzfristig absagen. Dann heisst es, schnell sein, um einen kurzfristig Entschlossenen zu finden, der die Elfer-Gruppe wieder auffüllt. Denn eines ist für Tscheulin klar:

«Eine Impfdosis wegwerfen, das will ich nicht.»

Den Aufwand, den Tscheulin für das Impfen betreibt, scheut er nicht. Im Gegenteil. Es sei wichtig, dass die Apotheken niederschwellige Anlaufstellen für die Covid-Impfung böten. «Damit tragen wir zu einer Erhöhung der Impfrate bei.» Tscheulin denkt hier auch an eine Drittimpfung oder Auffrischung, die es dereinst brauchen könnte und für die der Impfstoff in Einzeldosen geliefert würde. «Eine spontane Walk-in-Impfung – das wäre doch was.»