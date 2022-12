Nach zwei Jahren Pause: Grosses Interesse am Weihnachtsmarkt

Frick Stimmungsvoller Weihnachtsmarkt in Frick: «Endlich wieder feiern und gemeinsam singen» Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause kehrte der Fricker Weihnachtsmarkt am Samstag wieder zurück. Rund hundert Stände säumten die Hauptstrasse, der Verkehr wurde umgeleitet. Das Interesse am Markt war gross. Peter Schütz Jetzt kommentieren 04.12.2022, 18.00 Uhr

Das Kerzenmeer für die persönlichen Wünsche, auch das gab es am Fricker Weihnachtsmarkt. Peter Schütz

Der Chor Klangtastisch hatte auf der Weihnachtsbühne beim Restaurant Rebstock das erste Lied kurz angesungen, als dessen Leiter Dani Kalt ins Mikrofon rief, was vermutlich andere auch dachten:

«Endlich ist wieder Weihnachtsmarkt. Zusammenkommen, feiern, miteinander singen»,

freute sich Kalt mit entsprechender Euphorie in der Stimme. Zwei Jahre lang gab es wegen Corona keinen Weihnachtsmarkt in Frick. Die letzte Ausgabe war 2019, danach war stille Nacht, im ungünstigen Sinn.

Doch am vergangenen Samstag war wieder alles wie früher. Die Hauptstrasse hatte sich zur bunten Fussgängerzone gewandelt. Und wo sonst der Verkehr den Ort quasi entzweischneidet, reihten sich die Marktstände, vorwiegend von Anbietern aus der Region, aneinander. Hinter der Organisation des Weihnachtsmarktes steckte der Verein Gewerbe Region Frick-Laufenburg.

Weihnachtslieder und die Hoffnung auf Schnee

Die gestiegenen Strompreise und eine allfällige Strommangellage schienen ausnahmsweise an diesem Samstag kein Thema zu sein. Lichterketten und Sterne beleuchteten stimmungsvoll die Szenerie. Als Schmuckstück hob sich die weihnachtlich dekorierte Bühne hervor, wo ab 11 Uhr akustisch gezaubert wurde.

Melanie Zwahlen und Svenja Gfeller brachten Weihnachtsstimmung mit. Peter Schütz

Es traten auf: die Singing Foxes, die New Voices, Fiona Rosamillia, Rina Zeneli, das Bernerchörli Frick, Mirjam Rudin und Sandra Chenaux, Vocal Taste, der Jugendchor Gipf-Oberfrick, die Friday Night Singers, Georgy Boy, Svenja und Melina, abschliessend Klangtastisch. Das Publikum machte mit, tanzte sogar zu den flotteren Klängen, was nicht unbedingt mit den kalten Füssen zu tun haben musste.

Stimmungsvolles Ambiente am Fricker Weihnachtsmarkt. Peter Schütz

«Jingle Bells» war der Hit, andere bekannte Weihnachtslieder wurden auch zum Besten gegeben. Einmal kam der Schneemann gesanglich zu Ehren, intoniert von Svenja Gfeller und Melanie Zwahlen, verbunden mit der Erinnerung an das, was diesen ausmacht: «Hoffentlich kommt bald der Schnee.»

Die Produkte der Antilopenfarm waren begehrt

Am Samstag machte er sich jedenfalls rar, doch die klimatische Lage entsprach den Vorstellungen der Adventszeit: Kalt war's. Was den Anbietern von Mütze, Schal und sonstigen wärmenden Kleidungsstücken in die Hände spielte. Andererseits kommt Wärme bekanntlich von innen.

In der Beziehung herrschte am Markt kein Mangel, offerierten doch viele Vereine und Private ein grosses Speiseangebot. Da war alles für den Hunger zu haben, von der Bratwurst über Risotto zum Fleischspiess, von Falafel zum Raclettekäse mit Beilage.

Gute Stimmung beim Jodlerklub Frick. Peter Schütz

Wer der Nase nachging, wurde problemlos fündig, musste allerdings damit rechnen, dass andere die gleiche Idee hatten, was zur Schlangenbildung vor den mobilen Küchen führte. Am härtesten traf es die Hunde, die zwar geruchlich alles in mindestens 100-facher Verstärkung mitbekamen, jedoch meistens leer ausgingen. Obwohl: Ein kleiner Happen fiel immer irgendwo auf den Boden.

An den meisten Ständen gab es selbstgefertigte Produkte: Gestricktes und Gebasteltes, Schalen aus Holz, Kerzenhalter, Dekoratives für innen und aussen, Nützliches für die Küche – oder auf einmal gar nichts mehr. Wie am Stand der Antilopenfarm, wo zu lesen war:

«Leider wurden alle unsere Produkte bereits verkauft.»

Ein weiterer Hingucker war das Kerzenmeer der katholischen Kirchengemeinde Frick/Gipf-Oberfrick.

