Spatenstich für 133 Wohneinheiten in Fricker Lammet ist erfolgt

Frick Spatenstich für 133 Wohneinheiten: Die erste Übergabe von Wohnungen und Häusern soll ab Frühjahr 2024 erfolgen Im Gebiet Lammet ist der Baustart für 98 Eigentumswohnungen sowie 25 Reihen- und zehn Doppeleinfamilienhäuser erfolgt. Etwa ein Viertel aller Wohneinheiten ist bereits vor Baubeginn reserviert gewesen. Rund zwei Jahre dauert es nun, bis die ersten künftigen Bewohnerinnen und Bewohner die Überbauung beziehen können. Dennis Kalt 13.05.2022, 05.00 Uhr

Für die Grossüberbauung Lammet in Frick erfolgte am Donnerstag der Spatenstich. Dennis Kalt

Der Gemeinde Frick steht ein grosser Bauboom bevor. In der Pipeline stehen mit den Projekten Blaie, Stöcklimatt und Lammet Überbauungen, die in wenigen Jahren zusammen für rund 350 neue Wohneinheiten sorgen werden. Für letztgenannte Überbauung, hinter der das Konsortium Lammet Frick steht, erfolgte am Donnerstagmittag der Spatenstich.