Restaurant «Müllerhof» in Frick unter neuer Leitung

Frick Sozialfirma gibt den «Müllerhof» auf: Das Restaurant wird unter neuer Leitung weitergeführt Vor etwas mehr als einem Jahr übernahm die Aargauer Sozialfirma Trinamo AG den Fricker «Müllerhof». Nun ist das Kapitel bereits wieder beendet – weil das Konzept scheiterte. Der «Müllerhof» wird nun unter neuer, alter Führung weitergeführt: als Kantine für die Angestellten der Firma Jakob Müller AG wie auch als öffentliches Restaurant. Nadine Böni Jetzt kommentieren 28.01.2023, 05.00 Uhr

Cécile Liechti und Thorsten Stobbe haben Anfang des Jahres die Betriebsleitung des «Müllerhofs» übernommen. Nadine Böni / Aargauer Zeitung

Die Aargauer Sozialfirma Trinamo AG hatte grosse Pläne mit dem «Müllerhof» in Frick: Im September 2021 übernahm sie das Restaurant mitsamt den sieben Hotelzimmern als Pächterin von der Jakob Müller Immobilien AG. Schon bald sollte das Restaurant – seit 2016 sowohl als Personalrestaurant der Fricker Firma als auch als öffentliche Gaststätte über Mittag in Betrieb – auch abends geöffnet sein.

Daraus aber wurde nichts. Im Gegenteil: Die Trinamo AG hat ihren Pachtvertrag für den «Müllerhof» auf Ende 2022 gekündigt. Geschäftsführer Reto Schaffer möchte dazu nicht viel sagen: «Wir hatten einfach zu wenig Umsatz gemacht.»

Wer sich in Frick umhört, merkt: Das Konzept der Trinamo AG hat tatsächlich nicht funktioniert. So goutierten es viele Angestellte der Jakob Müller AG in Frick nicht, dass die Auswahl an Mittagsmenus, die sie zum reduzierten Preis bestellen konnten, stark eingeschränkt wurde. Ein wichtiges Standbein fiel so weg.

Neue, alte Leitung übernimmt den Betrieb

Nun ist das Kapitel Trinamo AG im «Müllerhof» beendet – die Geschichte des Restaurants aber nicht. Der «Müllerhof» wird seit Anfang Jahr unter dem Dach der Jakob Müller Immobilien AG weitergeführt. Neu sind Cécile Liechti als Betriebsleiterin und Chefin Hotellerie sowie Thorsten Stobbe als Betriebsleiter und Küchenchef für das Restaurant samt Hotel zuständig.

Wobei das Wort «neu» eigentlich falsch ist, denn beide arbeiteten bereits vor der Übernahme durch Trinamo im Restaurant, blieben diesem treu und kehren nun zur Jakob Müller Immobilien AG zurück.

Der «Müllerhof» an der Schulstrasse ist sowohl Kantine für die Angestellten der Firma Jakob Müller als auch öffentliches Restaurant. Nadine Böni / Aargauer Zeitung

Das Konzept ist so wie vor der Übernahme: Der «Müllerhof» bleibt sowohl Kantine für die Jakob-Müller-Angestellten wie auch öffentliches Restaurant. Derzeit gibt es einen Tagesbetrieb. Der «Müllerhof» ist von 7 Uhr bis 15 Uhr offen.

Den Angestellten der Jakob Müller AG werden ausserdem wieder alle Menus zu spürbar günstigeren Preisen angeboten – die Differenz übernimmt die Firma. Aber auch für andere Gäste seien die Preise «sicher fair», findet Liechti. Ein Menu mit Salat oder Suppe ist für 15.50 Franken zu haben. Gekocht werde dabei vorwiegend mit frischen Zutaten, ergänzt Stobbe. Jeden Tag gibt es Menus mit Fleisch, aber auch vegetarische Angebote.

Zufrieden mit dem Neustart

Mit dem Neustart seit Jahresbeginn sind die Betriebsleiter durchaus zufrieden. Die Hotelzimmer seien gut ausgelastet. Rund 100 Mittagessen würden täglich verkauft. Liechti und Stobbe machen keinen Hehl daraus, dass dies deutlich mehr ist als zuletzt unter Trinamo. Aber sie machen ebenso keinen Hehl daraus, dass sie sich noch mehr wünschen – wobei beiden bewusst ist, dass die Pandemie die Gewohnheiten der Menschen verändert hat. Stichwort: Homeoffice. Stobbe sagt denn auch:

«Das Ziel zu erreichen, ist eine Herausforderung.»

Potenzial sehen die Betriebsleiter bei den externen Gästen. Vielen sei noch immer nicht bewusst, dass der «Müllerhof» nicht nur Kantine, sondern auch ein öffentliches Restaurant sei, sagt Liechti. Deshalb seien nun alle Firmen im Dorf und der Umgebung angeschrieben und auf das Angebot aufmerksam gemacht worden. Werbung macht der «Müllerhof» ausserdem in den sozialen Medien – und auf der Website wird laufend über die aktuellen Menus informiert.

Daneben hoffen Liechti und Stobbe auch zunehmend auf Anlässe wie grössere Geburtstagsfeste, für die Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. Das Restaurant bietet 250 Plätze, dazu kommt eine als Seminarraum nutzbare Aula. «Wir möchten den ‹Müllerhof› wieder auf die Erfolgsspur bringen», sagen Liechti und Stobbe.

