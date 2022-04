Space Dream: Diese Fricktalerin steht beim Musical auf der Bühne

Frick Sie lebt ihren Traum: Die Fricktalerin Nadine Zemp steht bei «Space Dream» auf der Musical-Bühne Das Kultmusical ist zurück: 25 Jahre nach der Uraufführung der «Space Dream»-Saga wird das Weltraumabenteuer in einer kompletten Neuinszenierung in Mundart gezeigt – und mittendrin: die Fricktalerin Nadine Zemp. Die 27-Jährige steht gleich in mehreren Rollen auf der Musical-Bühne. Nadine Böni Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nadine Zemp als Conny (links) gemeinsam mit Laura Aubert, der Erstbesetzung der Reachel, auf der Bühne von «Space Dream». René Tanner

Sie lebt ihren Traum: Nadine Zemp aus Frick spielt bei der Neuauflage des Schweizer Kultmusicals «Space Dream» mit. Die 27-Jährige ist sowohl im Ensemble und in einer kleinen Nebenrolle als auch als Zweitbesetzung der Hauptrolle Reachel zu sehen. «Es macht mich sehr stolz, dass ich bei dieser Produktion dabei sein darf», sagt sie.

Das Weltraumabenteuer «Space Dream» gehöre schliesslich zu den Meilensteinen der Schweizer Musicalgeschichte. «Alle, denen ich von meinem Engagement erzähle, kennen das Musical oder haben es einst sogar selbst gesehen», sagt sie.

«Grease» brachte sie zum Musical

Wobei sie selbst die Originalfassung nie gesehen hat. Es war vielmehr eine Vorführung des Klassikers «Grease», die sie als 6-Jährige so sehr begeisterte, dass sie daheim sagte: «Das möchte ich auch machen.» Ihre Familie hätte das anfangs wohl nicht ganz ernst genommen, dann aber rasch gemerkt, dass es durchaus so gemeint ist, erzählt sie lachend. Ihre Mutter organisierte daraufhin Gesangs- und Tanzunterricht für sie:

Nadine Zemp aus Frick ist im Musical Space Dream als Zweitbesetzung der Hauptrolle Reachel zu sehen. zvg

«Meine Familie hat mich auf meinem Weg immer unterstützt.»

Ihr Weg führte sie nach einer Lehre im Verkauf rasch ins Ausland. Gerade 20 Jahre alt geworden, begann sie in Wien an der Performing Academy die Ausbildung zur Musical-Darstellerin, schloss diese 2018 ab und sammelte erste Erfahrungen auf der Musicalbühne. Etwa in «Fly me to the moon» bei den Sommerspielen Melk in Niederösterreich.

Mit der Pandemie kam das Heimweh

Es sei natürlich nicht einfach gewesen, in so jungem Alter von zu Hause auszuziehen, ins Ausland noch dazu, weit weg von Familie und Freunden. Aber: «Gerade während der Ausbildung hatte ich kaum Zeit, mir darüber viele Gedanken zu machen», sagt Zemp. Zu spannend, zu faszinierend sei das neue Leben gewesen, zu intensiv alles neue Erlebte.

Das änderte sich vor zwei Jahren mit Ausbruch der Pandemie schlagartig. Covid-19 traf nicht nur die Musicalbranche hart, sie zeigte Nadine Zemp auch in aller Deutlichkeit, wie wichtig ihr eben Freunde und Familie sind:

«Ich hatte stark damit zu kämpfen, dass sie so weit weg sind und Besuche übers Wochenende nicht mehr einfach so möglich.»

Als sie die Zusage für «Space Dream» erhielt, ging deshalb auch ein Wunsch in Erfüllung: die Rückkehr in die Heimat. «Beim Packen der Zügelkisten spürte ich schon irgendwie, dass es ein längerer Aufenthalt werden würde», erzählt Zemp lachend. Inzwischen ist klar, dass sie auch über das Engagement beim «Space Dream» hinaus vorerst in der Schweiz bleiben wird.

Für Nadine Zemp ging mit dem Engagement bei «Space Dream» auch ein Wunsch in Erfüllung: die Rückkehr in die Heimat. René Tanner

Das Singen ist ihre grosse Leidenschaft

Noch bis zum 15. Mai steht sie wöchentlich bis zu sechs Mal auf der Bühne in der Zürcher Maaghalle und schlüpft dort in die verschiedenen Rollen. Dazu gehören entsprechend viele Kostümwechsel hinter der Bühne. «Meine Nebenrolle bedingt, dass es manchmal ziemlich schnell gehen muss», sagt Zemp. Da stehen die sogenannten Dresserinnen und eine Maskenbildnerin schon bereit neben der Bühne. Nadine Zemp mag diese Herausforderung, und sie liebt das Singen:

«Das ist nicht nur mein Beruf, sondern meine grosse Leidenschaft.»

So singt sie auch neben ihrem Engagement regelmässig, etwa mit ihrem Bruder Rick, ebenfalls Musiker. Oder auch einfach so, beispielsweise in der Waschküche: «Da versuche ich mich an Grössen wie Adele oder Whitney Houston», erzählt sie lachend. «Vermutlich kennt mich schon das ganze Haus.»

Gesang, Tanz, Schauspielern: All das macht für Nadine Zemp Musical aus. René Tanner

Wobei gerade bei einem Musical ja noch viel mehr als Singen gefragt ist: «Mir gefällt, dass ein Musical von den Darstellern und Darstellerinnen viele Fähigkeiten abverlangt: Gesang, Tanz, Schauspielern», sagt Zemp. Sie liebe es, die Menschen so zu unterhalten. «Und danach ein Feedback zu hören, dass jemand vom Gesang während des Tanzens beeindruckt war, ist einfach wunderschön.»

Ein magischer Augenblick auf der Bühne

Es ist ihr anzuhören: Nadine Zemp ist angekommen in ihrem neuen Leben. Und so geht es ihr wie ihrer «Space Dream»-Figur Reachel. «Bei den Vorbereitungen auf die Rolle sind mir viele Parallelen aufgefallen», sagt Zemp. Wie «Reachel» fühlte sie sich gefangen zwischen Realität und Traum. Wusste, dass sie in Wien nicht komplett glücklich ist und anderswo gebraucht wird. In einem Solo geht es genau darum. Zemp sagt denn auch:

«Jedes Mal, wenn ich dieses Lied auf der Bühne singe, ist das ein magischer Augenblick für mich. Das spüre ich tief in meinem Herzen.»

Und so viel sei an dieser Stelle verraten: Ein Happy End gibt es sowohl für Reachel wie auch für Nadine Zemp. Denn inzwischen kann sie sagen: Sie lebt in der Realität – und es ist ihr Traum.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen