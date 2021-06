Mittwoch Nachmittag direkt nach der Schule in die Badi

Frick Von der Schule direkt in die Badi – wo es zwar Vorschriften gibt, Corona aber ganz weit weg scheint Natürlich: Auch in den Schwimmbädern gelten noch immer Vorschriften zur Bekämpfung der Coronapandemie. Aber: Ein sonniger und heisser Tag fühlt sich hier an wie ein Stück Normalität. Kinder planschen im Becken, Jugendliche sorgen für Spektakel beim Sprungturm. Ein Stimmungsbericht. Simon Widmer 17.06.2021, 12.04 Uhr

Die Badi in Frick füllt sich am Nachmittag nach und nach. Simon Widmer

Zur Zeit stimmt so einiges: Die Coronafallzahlen sinken, die Fussball-EM ist in vollem Gange und das Wetter spielt so richtig gut mit. 32 Grad Celsius waren es am Mittwoch – so warm, da ist es kaum mehr auszuhalten ohne eine Klimaanlage oder ein kühles Getränk.

Die weitaus beste Option zur Bekämpfung der Hitze ist allerdings nicht, eine kalte Flüssigkeit zu sich zu nehmen – sondern ins kühle Nass zu springen. Wie etwa in der Badi in Frick.

Die Leute sind noch zurückhaltend

Am Mittwochmorgen ist die Besuchermenge noch überschaubar. Eine Schulklasse drängt sich auf dem Sprungturm und ein paar ältere Damen und Herren ziehen ihre Bahnen im Schwimmerbecken. Abgesehen davon ist noch nicht viel los, auch wenn es um elf Uhr schon angenehme 25 Grad warm ist.

Markus Bättig, Betriebsleiter des Vitamare Freizeitzentrums, wacht über der Badeanlage, damit nichts passiert. Simon Widmer

In normalen Zeiten hätte das Schwimmbad Platz für rund 2000 Leute, verrät Markus Bättig, Betriebsleiter und Bademeister des Vitamare Freizeitzentrums. «Aktuell dürfen wir aber aufgrund der Coronamassnahmen nur 1500 reinlassen.» Wenn es mehr Personen wären, müssten diese draussen warten, bis jemand gehen würde, aber dazu werde es vermutlich nicht kommen. Bättig sagt:

«Die Zurückhaltung der Leute ist immer noch gut spürbar. Letzten Samstag beispielsweise war trotz schönen Wetters nicht sehr viel los.»

Für die Einhaltung der Coronamassnahmen sei aber eine gewisse Zurückhaltung sehr praktisch, sagt er weiter. «Es ist sehr schwierig zu zählen, wie viele Menschen es jetzt gerade in welchem Becken hat.» Dazu komme noch, dass man oft nicht sieht, welche Personen aus der gleichen Familie sind und deshalb die Abstandsregeln nicht beachten müssen. Bättig sagt denn auch:

«Zum Glück halten die Leute automatisch Abstand von einander, weil sie sich in der Zwischenzeit daran gewöhnt haben.»

Für den Badebetrieb in Frick hat Corona aber noch mehr Auswirkungen als nur eine Personenbegrenzung. Das Hallenbad etwa ist im Moment für die Öffentlichkeit geschlossen, da sich nur 24 erwachsene Personen gleichzeitig in der Halle aufhalten dürften. Bättig erklärt: «Wenn dann einmal Schulklassen auf Besuch wären, müssten wir das Hallenbad wiederum für die anderen Gäste schliessen und es wäre extrem aufwendig.» Daher habe man beschlossen, nur noch feste Gruppen wie eben Schulklassen oder Schwimmkurse hineinzulassen, bei denen auch das Contact-Tracing sehr einfach sei.

Direkt nach der Schule in die Badi

Auch bei den Umkleidekabinen herrscht momentan eine aussergewöhnliche Situation. Bättig sagt: «Wir mussten wegen Corona die Innenkabinen schliessen, da wir für alle ein Contact-Tracing hätten durchführen müssen, was sehr unverhältnismässig wäre.» Daher habe man sich entschieden, Aussenkabinen anzuschaffen. Und:

«Die Leute lieben diese Aussenkabinen. Man kann schnell rein sich umziehen und ist nach einem kurzen Moment schon wieder draussen. Wir werden diese Kabinen auch sicher nach Corona noch behalten.»

Jolanda Sokold schwimmt mit ihren Enkeln im Freibad Frick. Simon Widmer

Am Mittag ändert sich die Situation im Schwimmbad. Nach und nach füllen sich die Schattenplätze auf der Liegewiese. Auffallend viele Kinder tummeln sich im Wasser, wobei die Erwachsenen draussen bleiben und ein Schwätzchen halten.

Einige Mutige gibt es aber doch, wie etwa Jolanda Sokold, die den Tag mit ihren Enkeln in der Badi verbringt. Markus Bättig erklärt: «Heute ist Mittwoch und da haben die Kinder am Nachmittag schulfrei.» Viele kämen am Nachmittag mit den Eltern, sagt Bättig und fügt an:

«Gewisse kommen auch direkt von der Schule und gehen ins Restaurant, um etwas zu essen.»

Stichwort Restaurant: Auch dort ist nun einiges los. Die Mitarbeitenden haben alle Hände voll zu tun. Langsam bildet sich eine Gruppe von Gästen, die hungrig auf das Aufrufen ihrer Bestellnummer warten, damit sie endlich essen können.

André Teichert wagt sich vom Sprungbrett. Simon Widmer

Nach dem Mittag füllt sich das Gelände dann auch langsam mit Jugendlichen. Immer öfter kann man einem spektakulären Sprung vom Sprungbrett zusehen. André Teichert sticht mit seinen 44 Jahren heraus aus den mutigen Springern. Er ist mit seinem Sohn da und springt sogar für ein Foto ins Wasser. Auch der 24-jährige Driton Kabashi traut sich und vollführt sogar einen Rückwärtssalto für die Kamera der AZ.

Driton Kabashi macht für die Kamera der AZ einen Rückwärtssalto. Simon Widmer

Am Nachmittag füllt sich das Schwimmbad

Wenn man um 14 Uhr denn Blick über die Badi schweifen lässt, sieht man vor allem etwas: Menschen. Plötzlich hat sich das Schwimmbad gefüllt und man findet kaum mehr einen Platz für coronakonformes Baden. Bättig scherzt: «Jetzt sieht es plötzlich anders aus.» Es fühlt sich an wie immer – wie vor der Pandemie, ein Stück Normalität, ein Gefühl von Freiheit.

Knapp 1000 Leute hat es jetzt im Freibad und vor dem Eingang bildet sich eine immer länger werdende Schlange. Mit Hilfe eines Jetonsystems wird die Besucheranzahl an der Kasse gezählt. Allzu wichtig sei das im Moment aber noch nicht, sagt Bättig, denn die Grenze von 1500 Personen werde wohl kaum erreicht werden – trotz blauen Himmels und 32 Grad.