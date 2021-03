Frick Sie geben der Strasse Halt: Tiefbauer setzen 40 Pfähle in den Kaistenberg Bis zu 14 Meter tief gräbt sich die Bohrmaschine am Kaistenberg derzeit in die Erde. 400 Kubikmeter Beton werden als Pfähle in den Hang verbaut. Sie sorgen dafür, dass die neue Strasse genügend Stabilität erhält und später nicht abrutscht. Dennis Kalt 03.03.2021, 05.00 Uhr

Die JMS Risi AG erstellt am Kaistenberg Bohrpfähle, die dafür Sorgen, dass die Strasse Halt bekommt. Bild: Dennis Kalt (2. März 2021)

Die Wartezeit an der roten Ampel auf der Fricker Seite des Kaistenbergs dürfte für so manch einen Autofahrer derzeit kurzweilig ausfallen. Der Grund: In Sichtweite wird der Hang mit schwerem Geschütz bearbeitet. 1,5 Millionen Franken teuer, 70 Tonnen schwer und mit ausgefahrenem Arm 22 Meter hoch ist die Maschine der JMS Risi AG, die mit ihrer Bohrschnecke die Erde aus der Tiefe holt.

Ohne Pfähle würde die Strasse auf Dauer absacken

Den Koloss bestellt hat der Kanton. Geologische Untersuchungen haben ergeben, dass der Kaistenberg auf der Fricker Seite «arbeitet» und so müssen entlang der Rechtskurve in Richtung Kaisten im Zuge der Kantonsstrassensanierung 40 Bohrpfähle in den Hang gesetzt werden, um diesen zu stabilisieren. Die Pfähle haben einen Durchmesser von einem Meter und werden in einem Abstand von 3,5 Metern gesetzt. «Würden wir die Pfähle nicht anbringen, würde die Strasse unter der Last des Verkehrs auf Dauer absacken und es würde Risse geben», erklärt Fabian Gasser, Projektleiter beim Departement für Bau, Verkehr und Umwelt beim Kanton.

Die Tiefbauspezialisten der JMS Risi AG setzen pro Tag zwischen drei und fünf Bohrpfähle in den Hang des Kaistenbergs. Dennis Kalt

Der Transport der Maschine sei ohne Probleme verlaufen, so Adrian Husner, Bauführer und Projektleiter der JMS Risi AG. Er sagt:

«Angesichts der Last der Maschine haben wir diese auf einen Anhänger mit vielen Rädern gestellt, damit sich das Gewicht beim Transport auf mehrere Stellen verteilt hat.»

Notwendig war dies vor allem – aufgrund Vorgaben des Kantons und der Tragfähigkeit – beim Transport über Brücken.

70 Tonnen schwer und mit ausgefahrenem Arm bis zu 22 Meter hoch ist die Bohrmaschine der JMS Risi AG. Bild: Dennis Kalt (2. März 2021)

Zwischen drei und fünf Pfähle erstellen die drei Mitarbeiter des Tiefbauspezialisten pro Tag. Zuerst, so Husner, wird der Ansatzpunkt mittels GPS-Gerät abgesteckt, dann überprüfen die Mitarbeiter mit einer Wasserwaage die Vertikalität der Verrohrung, bevor diese in den Boden gedreht wird. Anschliessend fördert die Bohrschnecke das Material aus der Erde, damit die Armierungskörbe in das Rohr gesetzt und mit Beton gefüllt werden können. Husner sagt:

«Wir gehen davon aus, dass uns die Pfähle überdauern werden.»

Adrian Husner, Bauführer und Projektleiter der JMS Risi AG. Bild: Dennis Kalt (2. März 2021)

Für die 40 Pfähle verbaut JMS Risi rund 400 Kubikmeter Beton – dies entspricht einem Inhalt von über 3000 gefüllten Badewannen.

An der tiefsten Stelle gräbt sich die Bohrschnecke bis zu 14 Metern ins Terrain hinein. Am Kaistenberg handelt es sich beim Untergrund um Gipskeuper. Husner sagt:

«In der Schweiz gibt es keinen Boden, durch den wir nicht durchkommen. Die Frage ist immer nur, wie lange es geht.»

Im Fall der Bohrungen im Kaistenberg seien bisher keine Schwierigkeiten aufgetreten.

Der Maschinist braucht einen guten Popometer

An das Steuer der tonnenschweren Maschine kann sich nicht jeder setzen. Im Gegenteil: «Es braucht Fingerspitzengefühl und einen guten Popometer», sagt Husner. «Der Maschinist muss im Gespür haben, was die Maschine macht.» So könne das Gefährt, wenn die Last am Arm falsch hochgefahren würde, durchaus umkippen.

Die Löcher zur Verschraubung der Rohrelemente werden eingefettet. Bild: Dennis Kalt (2. März 2021)

Wichtig, so Husner, ist auch, gegenüber dem rollenden Verkehr Sicherheitsmassnahmen zu treffen. Etwa, wenn der Maschinist die tonnenschweren Bohrrohre, die er in die Erde schraubt, mit dem Bohrarm vertikal aufstellt. Husner sagt:

«Zur Absicherung stellt sich hier immer ein Bagger zwischen Rohr und Strasse, damit es nicht auf den rollenden Verkehr fallen kann.»

Vereinzelt werden in die Armierungskörbe in den Löchern noch kleinere Stahlrohre mit Deckeln eingesetzt, bevor sie mit Beton gefüllt werden. In diese Stahlrohre wird ein Messrohr eingebaut, durch das ein Messgerät über eine Spur in die Erde gelassen wird und dabei den Neigungswinkel erfasst. Gasser sagt:

«Durch periodische Messungen können wir so feststellen, ob sich der Hang oder die Strasse bewegt hat.»

Die Vertikalität des Rohrs wird überprüft. Bild: Dennis Kalt (2. März 2021)

Falls dies der Fall ist, bestünde die Möglichkeit, an die noch zu erstellenden Betonkopfriegel weitere Schrägpfähle oder Anker zur Verstärkung des Strassenkörpers anzubringen, so Gasser. Bis dies dereinst nötig ist, wird aber noch so manch ein Auto den Kaistenberg passieren.