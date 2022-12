Frick: Cécile Knecht hat wohl Fricktals grössten Schuh

An der Fricker Hauptstrasse steht seit kurzem ein 250 Kilogramm schwerer Nagelschuh aus Eisen. Dahinter steckt Cécile Knecht vom gleichnamigen Schuhhaus in Frick – sie hat den Riesentreter anfertigen lassen. Damit will sie nicht nur die Sichtbarkeit ihres Ladens erhöhen, sondern auch ein kleines Markenzeichen setzen.

Dennis Kalt 10.12.2022, 05.00 Uhr