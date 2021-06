Frick: Souverän weist Sanierung der Hauptstrasse klar zurück

Frick Sanierung Hauptstrasse: Souverän weist Projekt nach breiter Kritik mit grossem Mehr zurück Neue Bushaltestelle, Mehrzweckstreifen, weniger Parkplätze – Die Ortspartei die Mitte erachtet viele Details zur Neugestaltung der Hauptstrasse als ungenügend. Dies sahen viele Stimmbürger an der Gemeindeversammlung ähnlich. Nun ist der Gemeinderat aufgefordert, einen zweiten Anlauf zu nehmen – auch, weil der Status quo der Hauptstrasse für ihn unbefriedigend ist. Dennis Kalt 26.06.2021, 16.15 Uhr

Der Gemeinderat ist aufgefordert, das Projekt für die Sanierung der Fricker Hauptstrasse zu überarbeiten. psc (21. Mai 2021)

Nach dem kräftigen Applaus für das kritische Votum von Rolf Hüsser, Ortspartei die Mitte, war klar, dass es um das Aufwertungsprojekt der Fricker Hauptstrasse nicht gut bestellt ist. An der Gmeind von Freitagabend – 137 der 3426 Stimmberechtigten waren anwesend – beantragte der Gemeinderat einen Kredit über 6,41 Millionen Franken für ebendiese Sanierung des 600 Meter langen Abschnitts durch das Fricker Zentrum samt Sanierung der Abwasserleitungen und Erneuerung der Strassenbeleuchtung. Durch Beteiligung des Kantons an der Strassensanierung wäre diese jedoch lediglich mit rund 2,1 Millionen Franken für die Gemeinde zu Buche geschlagen.

Gunthard Niederbäumer, Gemeinderat in Frick. Zvg

Als Kernelemente der Sanierung stellte Gemeinderat Gunthard Niederbäumer zwei Mehrzweckstreifen im Bereich der Verzweigung Kaistenbergstrasse bis zur Bäckerei Kunz und im Bereich der Einmündung zur Geissgasse vor. Er sagte:

«Dadurch wird das Linksabbiegen auf die Hauptstrasse vereinfacht.»

Dies, weil die Mehrzweckstreifen als Aufstellfläche genutzt werden und dadurch ein Abbiegen in zwei Etappen möglich sei. Weiter würden die Mehrzweckstreifen – in Teilbereichen ausgestattet mit Schutzinseln – den Fussgängern ein sicheres Queren der Strasse in zweite Etappen ermöglichen.

Mehr Sicherheit durch ­Verlegung der Parkplätze

Weiter, so Niederbäumer, sollten die Längsparkplätze um einen Meter weg von der Strasse und mit einem Abstand von je mindestens fünf Metern zwischen den Parkfeldern platziert werden. «Dadurch werden die Velofahrer nicht mehr so gefährdet», so Niederbäumer, der zur neuen Bushaltestelle im Mitteldorf sagte: «Dort haben wir attraktives Gewerbe. Es gibt Leute, die sind mit Rollator oder Kinderwagen unterwegs, für die es sicher gut ist, nicht vom Unter- oder Oberdorf aus zu Fuss gehen zu müssen.»

Hüsser, der im Namen der Ortspartei die Mitte sprach, hielt viele Details des Projekts für ungenügend gelöst. Etwa sagte er:

«Mit der neuen Bushaltestelle werten wir nicht das Dorf auf, wir entwerten den Verkehrsfluss.»

So würde denn der wartende Bus auf der Strasse Velos und Autos zusätzlich behindern.

Ein weiterer Kritikpunkt vom Hüsser war, dass man Raum vor den Liegenschaften, die für ihn «Begegnungsplätze für einen Schwatz» seien, verlieren würde. Auch bemängelte Hüsser, dass im Zuge der Aufwertung die Hälfte der 18 Parkplätze im Oberdorf verloren ginge. «Geschäfte leben aber davon, dass man vor diesen parkieren kann.»

Eine Visualisierung zeigt den geplanten Mittelstreifen des Sanierungsprojekts, das zurückgewiesen wurde. zvg

Es gab weitere kritische Wortmeldungen. So befürchtet etwa ein Teilnehmer, dass über den Mittelstreifen «jeder überall über die Strasse laufen kann» und dies zu einem Stop-and-go-Verkehr durchs Dorf führte.

Gemeindeammann hofft auf Mitarbeit der Kritiker

Aufgrund der vielen kritischen Wortmeldungen war es denn auch nicht verwunderlich, dass der Rückweisungsantrag von Rolf Hüsser mit 102 Ja-Stimmen grossmehrheitlich angenommen wurde.

Gemeindeammann Daniel Suter sagte, dass der Status quo der Hauptstrasse keine Lösung sei:

«Ich hoffe, dass die Votanten, die sich eingebracht haben, bereit erklären, nun auch mitzuhelfen.»

Dies damit man am Projekt weiterarbeiten könne. Denn auf diese Unterstützung sei man angewiesen.