Frick: Polizei findet totes Geschwisterpaar in einer Wohnung auf

Frick Polizei findet zwei Tote in einer Wohnung – Nachbarn und Bekannte sind fassungslos Ein Geschwisterpaar im Alter von 25 und 26 Jahren ist am Dienstagmorgen tot in einem Mehrfamilienhaus aufgefunden worden. Die genauen Umstände, die zum Vorfall führten, sind unbekannt. Polizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen. Dennis Kalt 14.09.2021, 19.17 Uhr

Die Kantonspolizei fand am Dienstagmorgen zwei tote Personen in einem Mehrfamilienhaus in Frick auf. Um kurz vor 5 Uhr ging bei der Notrufzentrale eine Meldung ein, wonach eine Person nicht mehr reagiere. Vor Ort stellten die Ambulanz sowie eine Patrouille der Kantonspolizei in einer Wohnung den Tot zweier erwachsener Personen fest. Wie die Polizei mitteilt handelt es sich um eine 25-jährigen Mann und um eine 26-jährige Frau: Die beiden Personen – die Namen sind der Redaktion bekannt –, sind Geschwister, für die jede Hilfe zu spät gekommen sei, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Die genauen Umstände, die zum Vorfall führten, sind unbekannt. Ob es sich um ein Gewaltverbrechen oder um einen Suizid handelt, kann die Polizei derzeit noch nicht sagen; auch, wer den Notruf absetzte. Die Kantonspolizei hat in enger Zusammenarbeit mit der zuständigen Staatsanwaltschaft, die eine Strafuntersuchung eröffnet hat, die Ermittlungen aufgenommen, heisst es weiter. Kapo-Sprecherin Aline Rey stellt weitere Informationen frühestens für Mittwoch in Aussicht. «Diese sind abhängig von der Lagebesprechung von Dienstagabend» und den Erkenntnissen die aus den Befragungen, der Spurensicherung und Obduktion gewonnen würden.

Polizei sperrt Areal grossflächig ab

Um kurz nach 11 Uhr wurden die beiden Leichen mit einem Bestattungswagen abtransportiert. Die Polizei, die mit einem Grossaufgebot vor Ort war, hatte das Areal um die betroffene Liegenschaft bis zum Mittag grossflächig abgesperrt. Nachbar Hans-Rudolf Kiener, der im gegenüberliegenden Mehrfamilienhaus wohnt, sagt:

«Das erschreckt mich, dass so etwa in der unmittelbaren Nähe passiert.»

Vor Vorfall selbst und dem Polizeieinsatz hat Kiener nichts mitbekommen. Wie der langjährige Bewohner sagt, kenne man sich kaum noch in der Nachbarschaft untereinander. «Es ist hier eine gewisse Anonymität eingekehrt. Früher war das anders.»

Die verstorbenen Geschwister lebten zusammen in einer Wohnung mit ihren Eltern, wie Nachbar Robert Hartmann sagt. Etwa gegen 4 Uhr habe er den Hund aus dieser Wohnung bellen hören. Er habe sich nichts dabei gedacht, weil der 25-Jährige, der als Koch in der Kantine eines Forschungsinstitutes arbeitete, oftmals vor fünf Uhr der Arbeit wegen aufgestanden sei. «Ich habe ihn als grossen, schüchternen und sehr netten Kerl kennen gelernt», sagt Hartmann. Die eine Jahr ältere Schwester habe er kaum gesehen.

Freundschaftliches Verhältnis zu den Eltern

Vor allem mit den Eltern der beiden Kinder pflegt er ein freundschaftliches Verhältnis. Er habe sie sehr ins Herz geschlossen, wie er sagt. Sie hätten zuweilen auf seine Wohnung und die Katze aufgepasst, manchmal sei man miteinander Essen gegangen. Er sagt:

«Als ich von dem Vorfall gehört habe, musste ich meinen Arbeitstag abbrechen.»

Hartmann, der gebürtige aus Deutschland kommt, ist über den Tot zweier junger Menschen «nur wenige Meter Luftlinie von seinem Bett» entfernt, konsterniert. «So was kenne ich allenfalls aus Berlin, aber in dem kleinen Frick – da fehlen mir die Worte. Ich verstehe das einfach nicht.»

Eine Frau, die mit der Mutter der beiden Kinder oftmals zum Wochenmarkt nach Luino an den Lago Maggiore reiste, bezeichnet diese als herzensguten Menschen. «Wir habe es im Car immer lustig gehabt. Sie ist immer aufgestellt und fröhlich gewesen», sagt die Frau und schiebt nach:

«Wir haben geheult, als wir von der schrecklichen Nachricht erfahren haben.»

Der Schmerz über den Verlust ist unvorstellbar

Unvorstellbar ist für die Bekannte, wie gross der Schmerz für die Eltern sein müsse, gleichzeitig beide Kinder zu verlieren. «Sie hat sich die Kinder so gewünscht, nach ihnen geschaut, sie zur Schule gebracht und abgeholt», sagt sie. Die Eltern seien in der Gemeinde gut integriert und beliebt gewesen. Gerade die Mutter sei mit vielen befreundet gewesen, habe etwa Spaghetti gekocht und Gäste eingeladen. Sie sagt: «Das ist alles so furchtbar.» Ihre Gedanken seien nun bei den Eltern der beiden toten Kinder.