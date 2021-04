Frick Philipp Weiss fährt sein Kino trotz Konsumationsverbot und 50-Personen-Regel wieder hoch – lohnt sich das? Ab heute heisst es in Fricks Monti wieder: Film ab! Doch lohnt sich das überhaupt, wenn nicht mehr als 50 Personen im Kinosaal sein dürfen und wenn nichts konsumiert werden darf? Philipp Weiss ist zuversichtlich – und sagt: «Für uns war immer klar: Sobald wir öffnen können, tun wir es.» Thomas Wehrli 23.04.2021, 05.00 Uhr

Martina Welti und Philipp Weiss öffnen Fricks Monti am Freitag wieder. Thomas Wehrli / Aargauer Zeitung

Film ab! Das hiess es in Fricks Monti, dem einzigen Kino im Fricktal, seit mehr als vier Monaten nicht mehr. Wie alle Kinos und Kulturbetriebe in der Schweiz blieb auch Fricks Monti coronabedingt geschlossen.

Film ab! Das heisst es heute Freitag das erste Mal wieder in Frick. Denn anders als andere Kinobetreiber in der Schweiz, die einen Betrieb mit maximal 50 Besuchern und einem Konsumationsverbot im Kinosaal für nicht rentabel halten, öffnen Philipp Weiss und Martina Welti heute nicht nur die Restaurantterrasse, sondern auch den Kinosaal.

Die Angestellten können es kaum erwarten

«Für uns war immer klar: Sobald wir öffnen können, tun wir es», sagt Philipp Weiss. Weil sie selber endlich wieder Gastgeber sein wollen, weil sich die Gäste danach sehnen, wieder ins Restaurant oder in den Kinosaal zu sitzen – und weil die Angestellten es kaum erwarten können, wieder arbeiten zu können.

Am Montag, als sich die Monti-Crew nach langer Zeit zum ersten Mal zum Vorbereiten traf, sei es «wie ein Familienfest gewesen», sagt Welti. Man habe die Freude gespürt, die Sehnsucht auch nach dem Alltag, nach den Sozialkontakten. Philipp Weiss fasst es so zusammen:

«Die Freude ist riesig, dass wir ab heute die Gäste wieder empfangen dürfen.»

Das beruht auf Gegenseitigkeit. «Für das Restaurant haben wir bereits sehr viele Reservationen», freut sich Welti. Die beiden haben deshalb die Zahl der Tische im Aussenbereich erhöht.

Reservationen beim Kino sind zögerlicher

Beim Kino laufen die Reservationen dagegen etwas zögerlicher an. Dies sicher auch, weil derzeit kaum neue Filme ins Kino kommen – und wenn, dann eher kleinere Produktionen.

Philipp Weiss zeigt «Antoinette dans les Cévennes». zvg

Starten wird Weiss deshalb mit «wunderbaren Reprisen», wie er sagt. Er hat die Filme so ausgewählt, dass für alle etwas dabei ist. Sein persönlicher Favorit: «Antoinette dans les Cévennes», eine französische Komödie aus dem letzten Jahr.

Etwas überrascht war er selber schon, als der Bundesrat letzte Woche Kinos und Theatern erlaubte, wieder zu spielen. «Ich rechnete damit, dass wir den Kinobetrieb frühestens im Mai aufnehmen können», sagt er. Probleme hat ihm dies nicht bereitet. «Wir hatten uns so vorbereitet, dass wir den Betrieb innert wenigen Tagen hochfahren können.»

Bringt Oscar-Nacht den nächsten Film?

Filmtechnisch hofft Weiss nun erst einmal auf die Oscar-Nacht. Den Film, der hier abräumt, will er, wenn immer möglich, in der nächsten Woche ins Programm aufnehmen. Dass in den nächsten Wochen grosse Blockbuster ins Kino kommen, glaubt Weiss dagegen nicht.

Philipp Weiss ist gespannt, wer am Sonntag bei der Oscar-Verleihung abräumt. Chris Pizzello / AP

Der Filmstart des neuen Bond-Streifens wurde bereits mehrfach verschoben; aktuell soll der in der Schweiz am 30. September anlaufen. Und auch bei anderen grossen Filmen sieht es nicht nach einem baldigen Start aus – nicht zuletzt auch, weil die Kinos in Deutschland dicht sind. Weiss erklärt:

«Die Verleiher starten die Filme im deutschsprachigen Raum meist gleichzeitig, da daran auch eine grosse Werbemaschinerie geknüpft ist.»

Geschlossen bleibt dafür im Monti – wie in allen Kinos – eine andere «Maschinerie»: die Pausen-Verpflegungs-Maschinerie. Denn die Kinos dürfen nichts verkaufen; keine Chips, keine Glacen, keine Getränke. Weiss räumt ein:

«Finanziell ist das natürlich eine herbe Einbusse. Aber ich verstehe den Entscheid.»

Die Gesundheit und die Bewältigung der Coronapandemie gehen vor, findet auch er. Das Kino mit all den Einschränkungen gewinnbringend zu betreiben, sei nicht einfach. Er hofft: «Dass der Kinosaal möglichst oft in den kommenden Wochen die Kapazitätsgrenze erreicht. Denn dann funktioniert es auch wirtschaftlich.» Das heisst bis auf weiteres: 50 statt der 177 Besucher haben Zutritt zum Kinosaal.

Austesten, was funktioniert

Auch für ihn ist es in den nächsten Wochen ein Austesten, welche Filme funktionieren und welche nicht. «Sonst haben wir Erfahrungswerte. Diese fehlen nun ganz.» Das heisst:

«Wir machen das Programm ins Blaue und hoffen, dass ich den Geschmack der Leute treffe.»

Das wird er, denn Weiss macht den Job nicht erst seit gestern – und er macht ihn gut. Seit 1992 führen Welti und Weiss Fricks Monti und haben sich mit viel Innovation, einem guten Händchen und mit grossem Engagement zum führenden Kulturveranstalter in der Region gemausert. Neben Kino bieten Welti und Weiss auch immer wieder Perlen auf der Kulturbühne; eine davon ist das jährliche Blues Festival im Herbst. Weiss:

«Wir hoffen, dass wir das Festival in diesem Jahr wieder ganz normal durchführen können.»

Vorerst hoffen die beiden auf «gutes und vor allem warmes Wetter». Denn die aktuellen Temperaturen lassen einen Aussenbetrieb nach 20 Uhr kaum zu. Aber heimzugehen, wenn es am schönsten ist – «das will niemand».