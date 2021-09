Feierliche Eröffnung des Fitnesstrails in Frick

Im Gebiet Moos in Frick wurde eine neue Attraktion eröffnet – auf 2,6 Kilometern regen insgesamt 15 Posten zur sportlichen Aktivität an. Die Verantwortlichen sehen im Projekt gerade in Coronazeiten ein wichtiges Angebot.

Horatio Gollin 27.09.2021, 16.17 Uhr