Frick: Ortsparteien schlucken die Steuererhöhung

Frick Mit einer «gewissen Widerwilligkeit»: Die Ortsparteien stellen sich hinter die Steuerfusserhöhung Der Fricker Gemeinderat beantragt an der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss um 5 auf 104 Prozent zu erhöhen. Breiter Widerstand ist von Seiten der Ortsparteien nicht zu erwarten. Dennoch gibt es auch kritische Stimmen. Einer spricht gar von «Salamitaktik». Nadine Böni 18.11.2021, 05.00 Uhr

Der Bahnhof in Frick samt Bushaltestellen soll umgestaltet werden – ein Millionenprojekt. Marc Fischer (10. Oktober 2017)

Als einzige Gemeinde im Fricktal will Frick den Steuerfuss auf das nächste Jahr erhöhen: Der Fricker Gemeinderat beantragt an der Gmeind vom

26. November ein Budget 2022 mit einem Steuerfuss von 104 Prozent – und damit 5 Prozent höher als bisher.

Die Steuerfusserhöhung scheint derzeit unbestritten. Auch an einer Infoveranstaltung der Gemeinde diese Woche waren von den Anwesenden jedenfalls keine negativen Voten zu hören. Bei den Ortsparteien ist es ähnlich.

Noch haben sich zwar nicht alle Parteien zur Mitgliederversammlung getroffen und eine Parole beschlossen. Aber es zeichnet sich jetzt schon ab: Auf breiten Widerstand dürfte das Vorhaben nicht stossen. Die SP etwa hat bereits entschieden, die Steuerfusserhöhung zu unterstützen. Rolf Schmid sagt:

«Der Gemeinderat hat klar und nachvollziehbar dargelegt, was die Gründe für die Erhöhung sind. Wir können uns damit einverstanden erklären.»

Wichtig sei der SP, dass die zusätzlichen Steuererträge nicht für den Schuldenabbau verwendet und keine Dienstleistungen eingespart würden, so Schmid.

Millionenschwere Investitionen stehen an

Der Gemeinderat führt als Gründe unter anderem den höheren Finanzbedarf wegen anstehenden Investitionen – für den Ersatz der Mehrzweckhalle 1958, für den neuen Bushof sowie den Ersatzbau des Hallenbads – sowie nicht beeinflussbaren Kostensteigerungen sowie Pensenerhöhungen für regionale Leistungen an. Gerade die Investitionen sind dabei millionenschwer, bei den Parteien aber unbestritten.

Für das in die Jahre gekommene Hallenbad plant die Gemeinde einen Ersatzbau.

Walter Christen

Die SVP werde das Geschäft «nicht offiziell bekämpfen», sagt Parteipräsident Adrian Speckert. Den Mitgliedern sei es natürlich freigestellt, wie sie sich in der Abstimmung verhalten, aber:

«Angesichts der gebundenen Ausgaben und dringlichen Investitionen müssen wir das unterstützen, auch wenn es wehtut.»

Bei FDP und Die Mitte stehen die Mitgliederversammlungen erst noch an. Für Die Mitte lässt Co-Präsidentin Stefanie Haberthür aber eine Tendenz durchblicken. Sie sagt:

«Ich spüre eine gewisse Widerwilligkeit, gehe aber davon aus, dass die Mitglieder die Steuererhöhung akzeptieren.»

Ganz glücklich sind die Parteien allerdings nicht. Dies auch vor dem Hintergrund der laufenden Steuerreform auf kantonaler Ebene, die zu markanten Mindereinnahmen bei den Gewinnsteuern führen dürfte, trotz Ausgleichszahlungen.

Frisst die Reform die neuen Steuergelder?

Die Befürchtung: Die nun beschafften Mittel werden durch die Folgen der Reform aufgebraucht – und dann muss schon in wenigen Jahren erneut eine Steuerfusserhöhung beantragt werden. Eine «solche Salamitaktik ist nicht zu goutieren», sagt Adrian Speckert, der dieses Szenario für gut möglich hält.

Auch bei der SP gibt es Überlegungen in diese Richtung. «Wir wünschen uns diesbezüglich eine klare Kommunikation durch den Gemeinderat», sagt Rolf Schmid, denn: «Das Frustpotenzial in der Bevölkerung wäre in diesem Fall sehr gross.»