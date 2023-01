Die Storchenapotheke in Frick stellt die Medis nun selbst her

Frick Lieferengpässe an Medikamenten: Jetzt mischen die Apothekerinnen und Apotheker selbst Auch die Storchen-Apotheke in Frick ist teilweise von den aktuellen Medikamenten-Lieferengpässen betroffen. Wegen fehlender Bestandteile der Arzneimittel ist Kreativität gefragt. Die AZ schaute Apotheker Michael Tscheulin über die Schulter, wie er selbst Arzneien herstellte. Jael Rickenbacher Jetzt kommentieren 10.01.2023, 05.00 Uhr

Michael Tscheulin von der Storchen-Apotheke in Frick stellt nun gewisse Medikamente aufgrund der Lieferengpässe selbst her. Jael Rickenbacher

Die Lieferengpässe für Medikamente spitzen sich immer mehr zu. Schweizer Apotheken melden, dass ihnen Hunderte von Medikamenten fehlen – in der Grippe- und Erkältungszeit ist das besonders kritisch. Auch die Storchen-Apotheke in Frick hat mit dem Mangel zu kämpfen.

Laut dem Apotheker Michael Tscheulin fehlen in der Schweiz momentan über 750 Medikamente. «Es ist Innovation gefragt. Die Versorgungssicherheit soll gewährleistet sein», sagt Tscheulin. Daher stellen derzeit viele Apotheken ihre Medikamente selbst her.

Ein grosser Zeitaufwand im Labor

Zu Beginn der Lieferengpässe konnte noch zwischen den Herstellern hin und her gewechselt werden. Jetzt, wo ganze Medikamentenpaletten fehlen, müssen die Apotheken kreativ werden. Diese Notlösung vom Selbermachen nehme zwar viel Zeit in Anspruch, aber sei essenziell. Tscheulin sagt:

«Wenn ein Teil vom Gesamtprodukt fehlt, kann das Medikament nicht hergestellt werden. Diese Aufgabe übernehmen dann die Apotheken.»

Hier füllt Tscheulin eine Tinktur gegen Magen-Darm-Probleme ab. Seit zwei Monaten kann die entsprechende Arznei nicht mehr geliefert werden. Jael Rickenbacher

«Die Herstellung von Arzneimitteln ist im Apotheker-Studium ein elementarer Bestandteil», sagt Tscheulin. «Jede Apotheke mit Betriebsbewilligung hat die Erlaubnis, Arzneimittel herzustellen.» Dieses Know-how wird aufgrund des hohen Zeitaufwands jedoch nur in Ausnahmesituationen eingesetzt.

Antibiotika und Schmerzmittel fehlen

Besonders betroffen von den Engpässen sind Antibiotika und Schmerzmittel. «Die Medikamente, die am meisten gebraucht werden, sind auch am schnellsten vergriffen», sagt Tscheulin. Er mischt gerade eine Tinktur gegen Magen-Darm-Beschwerden.

Der Prozess des Selbstherstellens sieht so aus: Zuerst werden die einzelnen Bestandteile, also die Rohstoffe des Medikaments, ausfindig gemacht und bestellt. Danach werden die Rohstoffe im Labor vermischt und abgefüllt. Zum Schluss wird noch ein Etikett aufgeklebt. Tscheulin sagt:

«Die Wirkstoffbeschaffung ist das Schwierigste momentan. Die Herstellung selbst geht gut: Das ist ja unser Metier.»

Probleme in Asien und Europa

Generell ist die Beschaffung der Wirkstoffe unter anderem wegen des Lockdowns in China erschwert. Der Mangel an Arzneimitteln hat viele Gründe: Zum Beispiel fehlen Verpackungsbestandteile aus diversen Ländern, unter anderem auch aus der Ukraine. Und es gibt Lieferkettenprobleme in Europa und Asien.

Gewisse Medikamente wurden auch schon vor den Lieferengpässen selber gemacht, sagt Tscheulin: «Manche Dermatologen oder Ärzte wollen spezifische Wirkstoffe in den Medikamenten – diese haben wir schon immer selber angemischt.»

Seit den Lieferengpässen arbeiten Tscheulin und seine Mitarbeitenden häufig im Labor der Apotheke. Jael Rickenbacher

Diese Medikamente wurden auch schon seit jeher von den Krankenkassen finanziert. Bisher waren Wirkstoffe und Rezepturen in einer Liste definiert, die von der Grundversicherung übernommen wurde. Nun hat das Bundesamt für Gesundheit durchgerungen, dass alle selbstgemischten Mittel finanziert werden müssen.

Falls ein Rohstoff überhaupt nicht mehr bestellt werden kann, nehmen die Apothekerinnen und Apotheker Kontakt mit dem zuständigen Arzt auf. Gemeinsam suchen sie dann nach einem geeigneten Ersatzwirkstoff für den Patienten oder die Patientin.

Der Austausch macht es einfacher

Die Apotheken stehen im ständigen Dialog miteinander. So sagt denn auch Tscheulin:

«Wir sind gut vernetzt untereinander und tauschen uns aus – so kann die Recherchearbeit geteilt werden.»

Stellt zum Beispiel jemand eine grosse Menge Fiebersirup her, kann ein Teil davon an andere Apotheken abgegeben werden. Im Gegenzug bekommt man dann ein Mittel, von dem die andere Apotheke genug hat. Dieses gegenseitige Helfen und Austauschen erleichtert den Umgang mit den Lieferengpässen.

