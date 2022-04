Im A3-Werkhof in Frick wohnen jetzt Geflüchtete aus der Ukraine

Frick Im A3-Werkhof sind bereits 60 Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht – sie sollen aber nicht lange im «Containerdörfli» bleiben Im ehemaligen A3-Werkhof wächst die Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine. Aktuell sind mehr als 60 Personen dort untergebracht, hauptsächlich Frauen mit Kindern. Vorgesehen ist aber, dass sie nicht lange dortbleiben, sondern möglichst schnell anderswo unterkommen, vor allem in privaten Gastfamilien. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 20.04.2022, 17.12 Uhr

Helena und Tetiana Isiuk (von links) aus Kiew leben seit rund einer Woche in der Fricker Flüchtlingsunterkunft. Hans Christof Wagner (20. April 2022)

Endlich angekommen, endlich in Sicherheit: Helena und Tetiana Isiuk aus Kiew leben seit rund einer Woche in der Fricker Flüchtlingsunterkunft und sind froh darum. Sie haben eine lange Odyssee hinter sich. Helena Isiuk sagt:

«Wir sind den Schweizern sehr dankbar für ihre Hilfe.»

Bleibt den beiden nur die Sorge um den Vater und den Mann. Er, laut Helena Isiuk ein Russe und früherer Offizier der Roten Armee, ist nahe Kiew zurückgeblieben und will auch nicht von dort weg.

Auch Helena Isiuk, eine Mathematiklehrerin, sagt, sie liebe ihre Heimat und wolle, sobald es die Sicherheitslage verspricht, zurückkehren. Tochter Tetiana aber erzählt, dass sie vorhabe, sich in der Schweiz ein neues Leben aufzubauen.

Aufenthalt zwischen drei Tagen bis maximal drei Wochen

Mehr als 60 Frauen, Kinder, Jugendliche und Männer aus der Ukraine haben aktuell im ehemaligen A3-Werkhof ein vorübergehendes neues Zuhause gefunden. Vorübergehend, denn laut Stephan Müller vom kantonalen Sozialdienst sollen sie dort nur drei Tage bis maximal drei Wochen verbringen. Ziel sei es, möglichst binnen einer Woche eine dauerhaftere Bleibe zu vermitteln –, sei es in Gastfamilien oder in von kommunaler oder kantonaler Seite angemieteten Liegenschaften.

Vladyslav Tkachyk und Romanko Peter (von links) vertreiben sich die Zeit in der Fricker Flüchtlingsunterkunft mit Tischfussball. Hans Christof Wagner

In der Fricker Flüchtlingsunterkunft leben die ukrainischen Geflüchteten in Containern. Sie können sich dort in einer Gemeinschaftsküche selbst versorgen, bekommen Essens- und Taschengeld, um in Frick einkaufen zu können.

Weitere Integrationsleistungen, wie der Besuch von Schulen, sind für den Aufenthalt in Frick nicht vorgesehen. Dies soll erst nach der Weitervermittlung von dauerhafterem Wohnraum geschehen.

Ignacio Hernández, Zentrumsleiter in der Fricker Flüchtlingsunterkunft, berät eine Bewohnerin aus der Ukraine. Hans Christof Wagner

Betreuungsunternehmen ORS kümmert sich um die Menschen

Wie schon in den Vorjahren, als im Fricker Werkhof Asylsuchende untergebracht waren, kümmert sich ein von Zentrumsleiter Ignacio Hernández angeführtes Team des Betreuungsunternehmens ORS um die geflüchteten Menschen. Im Service-Point beantworten sie alle praktischen Fragen rund um deren Aufenthalt in Frick.

Die Kommunikation gestaltet sich zwar mitunter schwierig. Aber mit Englisch und mit Hilfe von Übersetzungsapps funktioniert die Verständigung. Eine ORS-Mitarbeiterin vor Ort spreche sogar Ukrainisch.

Müller ist zuversichtlich, dass den in Frick ankommenden Geflüchteten bald eine dauerhaftere Bleibe vermittelt werden kann. Er sagt:

«Die Solidarität der Menschen im Aargau mit der Ukraine ist weiterhin gross. Wir haben positive Rückmeldungen aus den Gemeinden.»

Der Kanton müsse sich aber auch auf die Situation einstellen, dass die Solidarität seitens der Schweizerinnen und Schweizer schwinde. Notfalls müssten aus der Ukraine Geflüchtete auch in den geschützten Operationsstellen (GOPS) unterkommen. Man sei mit den Spitälern im Gespräch, so Müller. Den Bedarf an Unterkünften zu kalkulieren, sei sehr schwierig.

