Kaistenberg: Vollsperrung verschiebt sich in den September

Kaistenberg: Vollsperrung verschiebt sich von Ende August in den September

Aufgrund starker Niederschläge mussten die Sanierungsarbeiten an der Kaistenbergstrasse zeitweise unterbrochen werden. Die erste Sanierungsphase ist in wenigen Wochen abgeschlossen. Dann wird der Kaistenberg gesperrt und der Verkehr via Eiken und Hardwald umgeleitet.