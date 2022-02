Eine neue Konzertreihe bringt klassische Musik nach Frick

Frick In der Kirche fand sich sogar ein Flügel: Die Kulturkommission startet eine Konzertreihe für klassische Musik Eine neue Konzertreihe soll die klassische Musik nach Frick bringen. Den Anfang macht der bekannte Schweizer Pianist Joseph-Maurice Weder an Pfingsten. Als Konzertlocation dient die reformierte Kirche – aus purem Zufall. Nadine Böni 19.02.2022, 05.00 Uhr

Joseph-Maurice Weder spielt am «1. Frick Classics» am 4. Juni in der reformierten Kirche in Frick. zvg

Seine Konzertsaison führt den Schweizer Musiker Joseph-Maurice Weder wieder einmal um die halbe Welt. Konzerte in Brasilien, Kolumbien, Armenien und Malta stehen im Kalender des bekannten Pianisten – und: ein Konzert in der Schweiz, genauer: in Frick. Am Pfingstsamstag, 4. Juni, spielt Weder in der reformierten Kirche «Beethovens letzte Klaviersonaten» und eröffnet damit das «1. Frick Classics».