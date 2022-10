Stützpunktfeuerwehr Frick zeigt bei Endprobe ihr Können.

Frick «Im Ernstfall ist die Nervosität hoch»: Stützpunktfeuerwehr Frick zeigt, wozu sie in der Lage ist Ein brennender Strassentunnel oder die Rettung einer Person von einem Flachdach – die Endprobe der Stützpunktfeuerwehr Frick hatte es in sich. Erfreut war Kommandant Andreas Fahrni vom grossen Publikumsaufkommen. Peter Schütz 23.10.2022, 16.00 Uhr

An der Endprobe der Stützpunkt Feuerwehr Frick mussten die Einsatzkräfte einen Brand in einem Tunnel bekämpfen. Peter Schütz / Aargauer Zeitung

Ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen in einem Tunnel, eine zu rettende Person auf einem Flachdach in 30 Meter Höhe: Die Endprobe der Stützpunktfeuerwehr Frick am Samstagnachmittag auf dem Gelände der Firma Hobak in der Nähe des Bahnhofs hatte es in sich. Sie stiess auf reges Interesse aus der Bevölkerung, die die teils komplexen Abläufe aus der Nähe beobachten konnte – obwohl die Sicht manchmal recht trüb war.

So begann der simulierte Brand in der zu einem Strassentunnel umfunktionierten Unterführung am Dörrmattweg mit viel Rauch, der natürlich ungefährlicher Übungsrauch war, aber seine Wirkung nicht verfehlte. Begleitet wurde die Probe von Ausführungen durch Kommandant Andreas Fahrni und Vize-Kommandant Dominik Schmid.

Autodrehleiter ist pro Jahr 20 Mal im Einsatz

An der Endprobe demonstrierte die Feuerwehr die Menschenrettung aus 30 Meter Höhe Peter Schütz / Aargauer Zeitung

Das Duo informierte die Besucher aus erster Hand über die einzelnen Schritte, die die rund 110 Feuerwehrleute absolvierten, und wies auf weniger bekannte Fakten hin – unter anderem darauf, dass die Autodrehleiter im Schnitt pro Jahr bis zu 20 Mal eingesetzt wird und dass sie Personen mit einem Gewicht von bis zu 150 Kilo transportieren kann.

Fahrni liess auch hinter die Kulissen blicken. Der Unterhalt der 2012 für knapp eine Million Franken erworbenen Autodrehleiter sei sehr hoch, erklärte er. Dass sie unverzichtbar ist, wurde anhand der Endprobe demonstriert. Ausgangspunkt war die Annahme, dass eine Person sich in misslicher Lage auf einem Dach befand und der Rettungsdienst vom Gesundheitszentrum Fricktal (GZF) nicht erscheinen konnte, weshalb drei Sanitäter dessen Rolle übernahmen. Der Einsatz verlief ruhig und sachlich, aber im Ernstfall könnte es auch anders sein. Fahrni sagte:

«Im Ernstfall ist die Nervosität hoch.»

Nach einer knappen halben Stunde war die Person, ein Mitglied der Feuerwehr, gerettet, wofür es Szenenapplaus gab.

Geschafft. Erfolgreiche Menschenrettung an der Endprobe in Frick. Peter Schütz / Aargauer Zeitung

Nächste Station: In der nahen Unterführung wurde ein weiterer Rettungseinsatz demonstriert, dieser jedoch auch als Brandeinsatz und mit weit höherem Aufwand. Ausgangspunkt war ein Unfall im Strassentunnel, bei dem ein Container von der Ladefläche eines Lieferwagens in ein nachfolgendes Auto gerutscht war. Die sich darin befindende Person war verletzt und eingeklemmt. Im Tunnel befanden sich noch weitere in Rauch gehüllte Fahrzeuge mit Personen.

Eingeschränkte Sicht durch Rauchschwaden

Harte Arbeit Feuerwehrmänner retten eine eingeklemmte Person aus dem Auto. Peter Schütz / Aargauer Zeitung

Die Schwierigkeit bestand darin, sich Übersicht im Rauch und Lärm zu verschaffen, den Tunnel zu lüften, Brandherde zu löschen sowie Menschen mithilfe von hydraulischer Rettungsschere und -spreizer aus den Fahrzeugen zu befreien – eine anspruchsvolle Aufgabe, zumal es im Tunnel eng war. Eine besondere Rolle kam dabei den Atemschutzträgern zu. Gesamteinsatzleiter war Urs Stäuble.

Andreas Fahrni war dem Verlauf der Übung zufrieden. «Wir konnten zeigen, wozu wir in der Lage sind», sagte er. Überrascht und erfreut war er vom grossen Publikumsaufkommen. 2022 war die Stützpunktfeuerwehr Frick – sie besteht aus den Ortsfeuerwehren Frick, Gipf-Oberfrick und Oeschgen – bislang an 55 Einsätzen in Frick und der umliegenden Region beteiligt.