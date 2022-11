Frick: Gemeindeammann erleichtert über Steuerfusserhöhung

Frick «Ich bin tatsächlich erleichtert»: Gemeindeammann Daniel Suter zum neuen Steuerfuss – und was er für die Einwohner bedeutet Im dritten Anlauf hat es geklappt: Die Fricker Stimmberechtigten stimmen einer Steuerfusserhöhung zu – wenn auch nur um 3 statt wie vom Gemeinderat gefordert um 6 Prozentpunkte. Gemeindeammann Daniel Suter ist froh, dass das Budget angenommen wurde – und rechnet im AZ-Interview vor, was die Steuererhöhung um 3 Prozentpunkte für eine Familie bedeutet. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 29.11.2022, 05.00 Uhr

Gemeindeammann Daniel Suter (links) und der Gemeinderat sind froh, dass das Budget genehmigt wurde. Bild: zvg

Es war ein langer und verbal hart geführter Schlagabtausch zwischen dem Gemeinderat und den Stimmberechtigten: Zum dritten Mal wollte der Fricker Gemeinderat nach 2017 und 2021 den Stimmberechtigten am Freitag eine Steuererhöhung schmackhaft machen, diesmal von 99 auf 105 Prozent. Zum dritten Mal musste er sich viel anhören. Und die Steuerfusserhöhung wäre wohl gescheitert, hätte nicht Stéphanie Haberthür-Binder (Die Mitte) einen Kompromissvorschlag ins Spiel gebracht. Statt um 6 Prozentpunkte solle der Steuerfuss nur um 3 auf 102 Prozent erhöht werden.

Dieser Vorschlag setzte sich in der Gegenüberstellung zum unveränderten Steuerfuss von 99 Prozent um Haaresbreite durch. In einer ersten Auszählung kam er auf eine Stimme mehr, in der geforderten zweiten Auszählung auf zwei Stimmen mehr (166:164 Stimmen). In der Endabstimmung wurde das Budget dann mit 230 Ja-Stimmen und einem Steuerfuss von 102 Prozent angenommen.

Die Stimmberechtigten haben am Freitag nach einer langen Diskussion das Budget angenommen. Wie gross ist der Stein, der dem Gemeindeammann da vom Herzen gefallen ist?

Gemeindeammann Daniel Suter. Bild: Thomas Wehrli

Daniel Suter: Ich bin tatsächlich erleichtert. Es gehört zur direkten Demokratie, kritisch zu sein. Die Stimmberechtigten dürfen dabei auch die Arbeit des Gemeinderats in Frage zu stellen. Ich stehe zugleich dazu, dass solche Kritik nicht spurlos an mir vorbeigeht.

Was hätte es bedeutet, wenn das Budget abgelehnt worden wäre?

Das Gesetz sieht vor, dass der Gemeinderat dann 60 Tage Zeit hat, das Budget neu zu überprüfen und der Gemeindeversammlung erneut zur Beschlussfassung zu unterbreiten. Der Gemeinderat ist in diesem Fall zugleich ermächtigt, die für die Verwaltungstätigkeit unerlässlichen Ausgaben zu beschliessen.

Mit welchem Gefühl gingen Sie selber in die Gemeindeversammlung?

Aufgrund der Diskussionen im Vorfeld der Versammlung war klar, dass die beantragte Steuerfusserhöhung um 6 Prozent umstritten sein wird.

Die Mitte hat einen Kompromissvorschlag beim Steuerfuss eingebracht. Statt um 6 Prozent steigt dieser um 3 auf 102 Prozent. Wie wichtig war dieser Kompromissvorschlag?

Es ist nicht an mir, die Entscheide der Gemeindeversammlung zu kommentieren. Ich kann lediglich feststellen, dass das Budget mit diesem Steuerfuss in der Hauptabstimmung von einer grossen Mehrheit genehmigt wurde.

Die Steuerfusserhöhung fällt niedriger aus als budgetiert. Was bedeutet das für das Budget, das auf einem Steuerfuss von 105 Prozent basiert?

Das Budget mit dem Steuerfuss von 102 Prozent weist einen mutmasslichen Aufwandüberschuss von 198’000 Franken auf, dies gegenüber dem budgetierten Ertragsüberschuss von 192’000 Franken bei 105 Prozent.

Muss nun zusätzlich gespart werden und wenn ja: Wo?

Die Gemeindeversammlung hat das Budget grundsätzlich unverändert genehmigt und lediglich einen tieferen Steuerfuss festgesetzt. Alle Budgetposten sind Ausgabenermächtigungen. Der Gemeinderat hinterfragt unabhängig davon jede einzelne budgetierte Position nochmals kritisch, bevor ein Auftrag ausgelöst wird.

Nach dem Spiel ist bekanntlich vor dem Spiel – kommt der Gemeinderat in einem Jahr mit der nächsten Steuerfusserhöhung?

Ich gehe Stand heute davon aus, dass das Budget 2024 mit einem Steuerfuss von 102 Prozent beantragt wird.

Die Steuerfusserhöhung klappte erst im dritten Anlauf – und auch nicht so, wie es der Gemeinderat wollte. Weshalb tut sich Frick schwer mit Steuerfusserhöhungen?

Die letzten Jahre waren geprägt von Krisen. Kaum war die Coronapandemie einigermassen überstanden, folgte der Krieg in der Ukraine und damit verbunden das Risiko einer Energiemangellage. Die Bevölkerung spürt die höheren Lebenshaltungskosten stark. Dass es eine Steuerfusserhöhung just in einem solchen Zeitpunkt besonders schwer hat, liegt auf der Hand.

Kritik gab es auch am Sparwillen des Gemeinderates.

Aus den Diskussionen vor und an der Gemeindeversammlung haben wir gehört, dass unsere grossen Sparbemühungen der Bevölkerung zu wenig bekannt sind und wir noch besser darüber informieren müssen. Solange Zweifel bestehen, dass noch weitergehende Sparmöglichkeiten vorhanden sind, ist es entsprechend anspruchsvoll, höhere Steuereinnahmen zu erhalten.

Was bedeutet die Steuerfusserhöhung ganz konkret für eine Familie, die ein steuerbares Einkommen von 60’000 Franken hat?

Bei einer Familie kommt der Tarif B zur Anwendung. Die Mehrkosten bei einem steuerbaren Einkommen von 60‘000 Franken und einem um 3 Prozentpunkte höheren Steuerfuss liegen bei 59 Franken pro Jahr oder aber nicht ganz 5 Franken pro Monat.

