Gipf-Oberfrick: Dance Tower zeigt Hip Hop meets Orchestra Vol. 2

Gipf-Oberfrick «Eine Kombination, die es so kaum gibt»: 150 Breakdancer zeigen Tanzspektakel zu Orchestermusik «Hip-Hop meets Orchestra 2» – so heisst die Show, die Mitte November in der Mehrzweckhalle Gipf-Oberfrick zu sehen ist. Diese bunte und mitreissende Kombination begeisterte schon 2018 die Fricktaler Bevölkerung. Dance-Tower-Geschäftsleiter Nicolas Häseli erzählt, was einem an der diesjährigen Show Spektakuläres erwartet. Jael Rickenbacher 13.10.2022, 05.00 Uhr

Das Tanzspektakel «Hip Hop meets Orchestra» geht in die zweite Runde. Bild: zvg

Am 18. und 19. November findet die Tanzshow «Hip Hop meets Orchestra 2» in der Mehrzweckhalle in Gipf-Oberfrick statt. Die Erfolgsgeschichte geht in die zweite Runde – schon 2018 schloss sich die Tanzschule «Dance Tower» aus Gipf-Oberfrick mit dem Sinfonieorchester Fricktal zusammen. Diese Show begeisterte über tausend Zuschauerinnen und Zuschauer. «Dance Tower»-Leiter Nicolas Häseli erzählt:

«Die Kombination von Hip-Hop und Orchester ist etwas, das es kaum gibt – Das macht unsere Zusammenarbeit spannend und einzigartig.»

Die Show beinhaltet nicht nur Live-Musik und die Hip-Hop sowie Breakdance Darbietungen der Kinder und Teens: Tolle Acts bringen weitere Highlights in die Show.

Berufstänzer aus dem Pariser «Moulin Rouge»

Musical-Sängerin Anja Häseli, welche die weibliche Hauptrolle im Musical «Io senza te» an den Thunerseespielen verkörperte, hat einen Auftritt. Zusätzlich werden die beiden Berufstänzer aus dem Pariser Varietétheater «Moulin Rouge» Luca Häseli und Mya-Noël Carpenter ihre Tanzkünste vorführen.

Weitere Highlights sind die Showgruppen der Tanzschule. Diese nehmen an Meisterschaften teil und haben dort schon viele Preise gewonnen. Auch die erfolgreiche Tanzgruppe «Special Elements» aus Basel wird einen Gastauftritt haben. Für die Kinder und Jugendlichen ist die Show immer ein Höhepunkt, sagt Häseli:

«Die Tänzerinnen und Tänzer freuen sich extrem darauf, endlich wieder ihr Können vor einem grossen Publikum zu zeigen.»

So sah die letzte «Hip Hop meets Orchestra»-Show 2018 aus. Bild: zvg

Das Hobby zum Beruf gemacht

Vor acht Jahren haben die Brüder Nicolas und Luca Häseli die Leitung von «Dance Tower» übernommen. Die Tanzschule wurde von ihrer Mutter Susann Häseli-Näf aufgebaut, die in den gleichen Räumlichkeiten ein Fitness und Pilates-Studio betreibt. Die beiden Brüder tanzen schon, seit sie Kinder sind – sie hatten das Glück, ihr Hobby zum Beruf machen zu können.

In der Tanzschule sind alle von Jung bis Alt willkommen, so Häseli. Die Kleinsten im «Dance Tower»-Studio sind erst fünf, doch auch in diesem Alter können sie schon einfache Hip-Hop-Schritte lernen. «Dance Tower» holt ihren Nachwuchs vor allem durch Weiterempfehlungen in die Schule.

Online ging der Tanz-Kurs weiter

Am 18. und 19. November ist es so weit. Bild: zvg

Normalerweise würde die «Dance Tower»-Show alle 18 Monate stattfinden. Coronabedingt musste die letzte Vorführung jedoch abgesagt werden. Während der Pandemie war es für die Schule nicht einfach, sagt Häseli. Doch «Dance Tower» wusste sich zu helfen und stellte Videos online, mit denen die Schülerinnen und Schüler üben und sich in Bewegung halten konnten.

Die letzten Vorbereitungen zur grossen Show laufen auf Hochtouren. Häseli sagt voller Vorfreude: «Die Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet ein Feuerwerk an Tanzkunst mit Hip-Hop, Breakdance sowie zeitgenössischem Tanz, verbunden mit atemberaubender Live-Musik und Gesang.»