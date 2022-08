Fricker Postfiliale eröffnet neu

Frick Heller, freundlicher, luftiger: Die Postfiliale öffnet nach der Renovation neu Gitterstäbe an der Aussenfassade, Mitarbeitende hinter dickem Panzerglas – das war gestern. Neuerdings werden die Kundinnen und Kunden der Fricker Post an offenen Schaltern begrüsst und bedient. Nach dreieinhalb Monaten Schliessung und Provisorium in einem Container geht die Filiale des gelben Riesen am Montag wieder auf. Hans Christof Wagner 06.08.2022, 05.00 Uhr

Schwer verändert: Am 8. August öffnet die renovierte Postfiliale in Frick: Marianne Carlen, Yvonne Spescha und Diana Komani (v. l.) sind im Team. Hans Christof Wagner (4. August 2022)

Noch sind in der Fricker Postfiliale die Arbeiter zu Gange, aber die Zeit drängt: Am Montag, 8. August, will sich die Post mit den renovierten Räumen am Widenplatz 14 den Kundinnen und Kunden in neuem Licht präsentieren.

Bei einem Augenschein wenige Tage zuvor zeigt sich: Die Filiale ist kaum wiederzuerkennen. Wo früher die Postmitarbeitenden sich hinter Panzerglas verschanzten, stehen sie jetzt an vier offenen Schaltern. Viel Holz, Licht und helle Farben prägen das Innere.

Warteticket ziehen, bis man dran ist

Beim Hereinkommen passiert die Kundschaft den Begrüssungsschalter, an dem Anliegen und Wünsche erfragt werden. Wer auf einen freien Postmitarbeitenden warten muss, zieht ein Ticket und geduldet sich, bis die gezogene Nummer aufgerufen wird.

Aber eigentlich, machen Postsprecher Markus Werner und Diana Komani, die stellvertretende Teamleiterin in Frick, deutlich, soll künftig gar nicht mehr so viel in der Filiale gewartet werden. Beispielsweise neu steht ein separater Paketeinwurf zur Verfügung. An dem können Kundinnen und Kunden vorfrankierte Pakete – wie bei Retouren üblich – selbstständig scannen und deponieren – eben ohne am Schalter anstehen zu müssen. Dies ist eine Ergänzung zum bestehenden My-Post-24-Automaten, der auch nach der Renovation erhalten bleibt.

«Das grosse Thema beim Umbau der Fricker Filiale war die Beratung», sagt Komani. Beraten wollen sie und ihr Team Kundinnen und Kunden auch darin, wie diese inskünftig ihre postalischen Anliegen selbst ausführen können, sei es an den Automaten in der Filiale, sei es zu Hause online.

Investition als Bekenntnis zum Standort Frick

Dass dies schon jetzt immer mehr tun, war stets eines der Argumente der Post, Filialen zu schliessen oder mit Partnern Agentur-Lösungen anzustreben. In die Fricker Filiale hat die Post jetzt investiert. Werner wertet das auch als Bekenntnis zum Standort. Er schränkt aber ein:

«Eine Garantie für die Fricker Filiale für die nächsten 20 Jahre können wir natürlich nicht abgeben.»

Gesamtschweizerisch halte die Post derzeit an 800 eigenbetriebenen Filialen fest – und eine davon sei Frick. Wie viel Geld in ihre Renovation geflossen ist, verrät Werner nicht. Er sagt:

«Wir investieren schweizweit 40 Millionen Franken in die Modernisierung von rund 300 eigenbetriebenen Filialen.»

Aber im Grunde sind die aus den 70er-Jahren stammenden Postgebäude für die heutigen Anforderungen zu gross dimensioniert. Daher öffnet die Post sie jetzt auch für externe Mieter – wie schon in acht Filialen in der Deutsch- und Westschweiz, darunter auch Baden, für die Krankenversicherung Sympany.

Wer in der Fricker Filiale als Mieter unterkommt, steht laut Werner noch nicht fest. Raum dafür wäre vorhanden.

Fest steht: Die Zeit im Container-Provisorium geht zu Ende: Die Postfiliale Frick am Widenplatz 14 öffnet am Montag, 8. August, 7.30 Uhr, wieder. Für Kundinnen und Kunden gibt es Gipfeli und Guetzli.