Fricker Hausarzt warnt vor massiver Unterversorgung auf dem Land

Manuel Simonett ist seit 37 Jahren Arzt und führt seit 25 Jahren eine Hausarztpraxis in Frick. Die Entwicklung macht ihm grosse Sorgen. «Wenn es so weiter geht, ist die ärztliche Grundversorgung im Fricktal in einigen Jahren nicht mehr gewährleistet», sagt er – und verlangt von der Politik, dass sie das Problem endlich ernst nimmt, denn es sei nicht fünf vor Zwölf, sondern eins vor Zwölf. Thomas Wehrli 09.07.2022

«Ohne enormen zeitlichen Einsatz rentiert eine Hausarztpraxis heute nicht mehr»: Manuel Simonett in seiner Praxis. Thomans Wehrli

Es ist eine Mischung aus grosser Sorge und aufkeimender Frustration, die Manuel Simonett seit vielen Monaten umtreibt und ihn immer wieder Mails und Briefe an kantonale und kommunale Stellen sowie an Politikerinnen und Politiker schreiben lässt.

Simonett ist seit 37 Jahren Arzt und führt seit 25 Jahren eine Hausarztpraxis in Frick. Er liebt seinen Beruf. Eigentlich. Denn die Rahmenbedingungen machen ihm zu schaffen. Da ist der stetig steigende Aufwand für die Administration. Da sind die immer neuen Vorschriften von Kanton und Bund, die er nicht alle für sinnvoll hält.

Da ist der höhere Zeitbedarf pro Patient respektive Patientin. Früher habe er bis 60 Personen pro Tag behandelt, heute sind es im Schnitt noch 30. «Wir müssen alles viel genauer erklären als früher, die Patienten haben viele Fragen, erkundigen sich im ‹Dr. Google›.» Die detaillierte Information findet Simonett zwar richtig, aber eben:

«Das braucht Zeit, die ich nicht wirklich vergütet bekomme.»

Denn abrechnen kann er pro Patient nur 20 Minuten als Gespräch. Da ist der Tarif, der seit 2004 gleichgeblieben ist. Er beträgt pro Stunde 180 bis 200 Franken – «die Angestellten und die Infrastruktur müssen davon aber auch bezahlt werden», sagt Simonett, schüttelt den Kopf.

Pro Tag bis zu 120 Anrufe in der Praxis

Pro Tag hätten sie bis zu 120 Anrufe in der Praxis. Die wenigsten enden in einem Termin für eine Sprechstunde. «Bei vielen geht es um allgemeine Gesundheitsfragen und seit gut zwei Jahren vor allem um Corona», sagt Simonett. Abrechnen könne er vieles aber nicht – oder dann zu Tarifen, die nicht kostendeckend sind. Beispiel Corona: 2.50 Franken kann Simonett abrechnen, wenn er einen Patienten oder eine Patientin über einen positiven PCR-Test informiert.

«Das rentiert nicht wirklich.»

Manuel Simonett sitzt in ­seinem Besprechungszimmer, schüttelt wieder den Kopf. «Der aktuelle Tarif ist 16 Jahre alt. Die Kosten haben in dieser Zeit laut FMH aber um 30 Prozent zugenommen.» Das heisst: «Ohne enormen zeitlichen Einsatz rentiert eine Hausarztpraxis heute nicht mehr.»

Simonett selber arbeitet pro Woche bis zu 60 Stunden. So wie es viele Ärzte seiner Generation tun. Doch er weiss: «Junge Ärzte sind dazu nicht mehr bereit. Sie wollen eine 40-Stunden-Woche.» Simonett hat dafür Verständnis. Nur eben: So lässt sich eine Einzelpraxis nicht führen.

Und das führt zu der Sorge, die Simonett am meisten umtreibt:

«Wenn es so weiter geht, ist die ärztliche Grundversorgung im Fricktal in einigen Jahren nicht mehr gewährleistet.»

Gleich viele Ärzte, aber 50 Prozent mehr Einwohner

Simonett rechnet vor: Als er seine Praxis vor 25 Jahren eröffnet hat, praktizierten im Grossraum Frick sieben Hausärzte. Heute sind es zwar immer noch gleich viele. Doch in der Zwischenzeit ist die Einwohnerzahl in Frick von 3800 auf 5700 gestiegen. Das sind satte 50 Prozent mehr Einwohner, die von gleich vielen Ärzten betreut werden sollen.

«Das geht jetzt schon nicht auf», sagt Simonett, der seine Praxis vor 14 Jahren um einen zweiten Arzt erweitert hat. «Und Frick wird weiter stark wachsen.» Allein mit den Neubaugebieten Blaie und Lammet kommen mehrere hundert Einwohnerinnen und Einwohner hinzu.

Was passiert, wenn Simonett, aktuell 62-jährig, aufhört? Der Arzt zuckt ratlos die Schultern. «Ich weiss nur, dass sich dann rund 4000 Personen einen neuen Hausarzt suchen müssen.» Pro Jahr kommen rund 2000 Patientinnen und Patienten in seine Praxis. Insgesamt führt er jährlich rund 10000 Konsultationen durch.

Regelmässig rufen Personen in seiner Praxis an und fragen, ob er neue Patienten nehme. «Ich würde es ja gerne tun», sagt Simonett. «Doch dann gäbe es lange Wartefristen für einen Termin und dies kann und will ich den bestehenden Patientinnen und Patienten nicht zumuten.»

Anrufer an die Gemeinde verwiesen

In seinem Verdruss hat er Personen, die anriefen, auch schon an die Gemeindekanzlei verwiesen. Das fand man dort nicht eben «zielführend», wie aus einem Mailverkehr hervorgeht. «Natürlich ist es nicht zielführend, denn die Gemeinde kann auch keinen Arzt aus dem Hut zaubern», sagt Simonett. Ihm sei es darum gegangen, die Gemeinde auf die Problematik aufmerksam zu machen.

Das ist ihm gelungen. Simonett kann sich auch vorstellen, dass die Gemeinde selber aktiv wird, um auch in Zukunft genügend Arztpraxen im Dorf zu haben. «Sie könnte die Infrastruktur zur Verfügung stellen und vermieten.» Natürlich wäre es speziell, wenn die Gemeinde eine Praxis besitzt.

«Aber ein Restaurant gehört ihr ja auch.»

Wie akut der Handlungsbedarf ist, zeigt eine andere Zahl: In den nächsten fünf Jahren gehen schweizweit rund 40 Prozent der Hausärzte in Pension. «Es muss also schnell etwas passieren.» Erst recht, wenn die Rechnung von Simonett stimmt: «Wenn ein ‹alter› Arzt in Pension geht, benötigt man 1,5 bis 2 Ärzte, um ihn zu ersetzen.» Dies, weil junge Ärzte dem Job nicht mehr den gleichen Stellenwert einräumen wie seine Generation.

«Sie wollen sich, völlig verständlich, auch während dem Berufsleben anderweitig verwirklichen.»

Gruppenpraxen sind kein Allheilmittel

Für Simonett muss man auf zwei Ebenen ansetzen: Zum einen muss die Ausbildung von Hausärzten gezielt gefördert werden, zum anderen muss der Job als Hausarzt wieder attraktiver werden. «Es gibt leider zu viele Faktoren, die Ärzte davon abhalten, als Hausärzte tätig zu sein.» Das Verbot im Aargau Medikamente abzugeben, ist einer davon. «Das ist ein Standortnachteil», sagt Simonett.

In den umliegenden Kantonen dürfen dies die Ärzte und verdienen damit Geld. Grundsätzlich ist er aber der Meinung, dass die Medikamentenabgabe durch den Apotheker die bessere Variante sei und die Zusammenarbeit mit den Apothekern in Frick sehr gut funktioniere.

Gruppenpraxen sind zwar eine Möglichkeit, um Work und Life besser unter einen Hut zu bringen. «Aber auch diese müssen organisiert und gemanagt werden», sagt Simonett. Er sieht in Gruppenpraxen nicht, wie es einige Politikerinnen und Politiker tun, ein Allheilmittel. Zudem komme es hier öfter auch zu einem Wechsel, was viele Patientinnen und Patienten als unangenehm empfinden.

«Schliesslich basiert die Patient-Arzt-Beziehung auf einem Vertrauensverhältnis.»

Gerade für ältere und chronisch kranke Personen sei es wichtig, dass der Arzt die Patienten und ihre Medikation gut kenne. «Sie kann man nicht einfach, nur weil es keine Hausärzte mehr gibt, in den Notfall schicken.»

Ärztesituation ist jetzt schon fragil

Genau das droht aber – nicht nur, weil es zu wenig Hausärzte gibt. Der Bund diskutiert ein Globalbudget, auch um die Laborkosten zu senken. Diese seien sicher höher als in anderen Ländern, räumt Simonett ein. «Aber wenn ich sie nicht mehr machen kann, muss ich viele Patientinnen und Patienten auf den Notfall schicken – und für mich rentiert sich die Praxis damit noch weniger.»

Wie fragil die Situation im Raum Frick jetzt schon ist, zeigte sich Anfang Jahr, als zwei grössere Praxen wegen Krankheitsfällen ausfielen.

«Da kamen wir andere gehörig an den Anschlag.»

Simonett will die Politik wachrütteln. Weil es nicht fünf vor Zwölf ist. Sondern ein vor Zwölf. «Bei vermutlich rund 30 bis 40 Prozent weniger Hausärzten im Jahre 2027 werden die Gesundheitskosten dann wirklich explodieren und der Service für die Patienten deutlich leiden.»

Ihm selber könnte das zwar gleichgültig sein, denn in absehbarer Zeit hört er auf. In diesem Jahr will er sein Pensum bereits reduzieren. Doch ihm geht es um die Menschen in und um Frick.

«Sie sollen auch in zehn Jahren noch eine gute medizinische Versorgung haben.»

